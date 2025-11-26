Мёд, который можно увезти с собой Побывав в Грузии, многим хочется увезти домой частичку этой страны — например, баночку настоящего грузинского мёда. Но как найти именно тот, что вобрал всё богатство местной природы среди множества магазинных прилавков? В этой экскурсии вы научитесь распознавать по‑настоящему натуральный мёд, без примесей сахара и химии. Секреты пчеловодства Ваш проводник — пчеловод, который когда‑то, как и вы, был просто обычным покупателем мёда. Вы услышите уникальные истории и факты, о которых редко рассказывают продавцы, узнаете о старинных и современных технологиях пчеловодства, увидите борти в живых деревьях, колоды и необычные конструкции ульев. Я также покажу, какие важные нюансы влияют на качество продукта и как избежать распространённых подделок — советы пригодятся вам и дома. Вкус Грузии и природа Мтирала Дегустация разных сортов грузинского мёда станет вкусным акцентом первой части поездки. После этого мы отправимся в Национальный парк Мтирала, следуя тропой, которую знают только местные жители. В завершение дня вас ждёт обед в гостеприимном грузинском доме у семьи моих соседей — с домашними блюдами и тёплой беседой. Важная информация: Что взять с собой:

• Удобная обувь • Удобная одежда Запрещено:

• Алкоголь и наркотики • Резкие ароматы / парфюм Важно знать перед поездкой:

Не приходите на экскурсию в состоянии опьянения • Не бронируйте тур, если тема мёда и пчёл вам совсем не интересна — прогулка по лесу и обед являются дополнительными элементами и лишь дополняют основную тему экскурсии.