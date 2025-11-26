Мои заказы

Батуми: Медовая экскурсия и лес Мтирала

Познакомьтесь с настоящим грузинским мёдом, узнайте секреты пчеловодства, попробуйте уникальные сорта, а затем отправьтесь нестандартным маршрутом в Национальный парк Мтирала и завершите день вкусным обедом в грузинском доме.
Описание экскурсии

Мёд, который можно увезти с собой Побывав в Грузии, многим хочется увезти домой частичку этой страны — например, баночку настоящего грузинского мёда. Но как найти именно тот, что вобрал всё богатство местной природы среди множества магазинных прилавков? В этой экскурсии вы научитесь распознавать по‑настоящему натуральный мёд, без примесей сахара и химии. Секреты пчеловодства Ваш проводник — пчеловод, который когда‑то, как и вы, был просто обычным покупателем мёда. Вы услышите уникальные истории и факты, о которых редко рассказывают продавцы, узнаете о старинных и современных технологиях пчеловодства, увидите борти в живых деревьях, колоды и необычные конструкции ульев. Я также покажу, какие важные нюансы влияют на качество продукта и как избежать распространённых подделок — советы пригодятся вам и дома. Вкус Грузии и природа Мтирала Дегустация разных сортов грузинского мёда станет вкусным акцентом первой части поездки. После этого мы отправимся в Национальный парк Мтирала, следуя тропой, которую знают только местные жители. В завершение дня вас ждёт обед в гостеприимном грузинском доме у семьи моих соседей — с домашними блюдами и тёплой беседой. Важная информация: Что взять с собой:

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Пасека с разными типами ульев
  • Национальный парк Мтирала
Что включено
  • Первая часть встречи - знакомство с мёдом и пчёлами
  • Вторая часть экскурсии - прогулка по лесу
Что не входит в цену
  • Покупка пчелопродуктов (по желанию)
  • Третья часть экскурсии - обед в доме моих соседей (оплачивается дополнительно - 35 GEL с человека)
  • Трансфер до места встречи (оплачивается дополнительно - 60 GEL за автомобиль на 4 места, туда и обратно из Батуми)
Место начала и завершения?
25 kucha 4, chihi, Chaisubani, Грузия
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
  • Что взять с собой:
  • Удобная обувь
  • Удобная одежда
  • Запрещено:
  • Алкоголь и наркотики
  • Резкие ароматы / парфюм
  • Важно знать перед поездкой:
  • Не приходите на экскурсию в состоянии опьянения
  • Не бронируйте тур, если тема мёда и пчёл вам совсем не интересна - прогулка по лесу и обед являются дополнительными элементами и лишь дополняют основную тему экскурсии
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Батуми

