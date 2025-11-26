Познакомьтесь с настоящим грузинским мёдом, узнайте секреты пчеловодства, попробуйте уникальные сорта, а затем отправьтесь нестандартным маршрутом в Национальный парк Мтирала и завершите день вкусным обедом в грузинском доме.
Описание экскурсии
Мёд, который можно увезти с собой Побывав в Грузии, многим хочется увезти домой частичку этой страны — например, баночку настоящего грузинского мёда. Но как найти именно тот, что вобрал всё богатство местной природы среди множества магазинных прилавков? В этой экскурсии вы научитесь распознавать по‑настоящему натуральный мёд, без примесей сахара и химии. Секреты пчеловодства Ваш проводник — пчеловод, который когда‑то, как и вы, был просто обычным покупателем мёда. Вы услышите уникальные истории и факты, о которых редко рассказывают продавцы, узнаете о старинных и современных технологиях пчеловодства, увидите борти в живых деревьях, колоды и необычные конструкции ульев. Я также покажу, какие важные нюансы влияют на качество продукта и как избежать распространённых подделок — советы пригодятся вам и дома. Вкус Грузии и природа Мтирала Дегустация разных сортов грузинского мёда станет вкусным акцентом первой части поездки. После этого мы отправимся в Национальный парк Мтирала, следуя тропой, которую знают только местные жители. В завершение дня вас ждёт обед в гостеприимном грузинском доме у семьи моих соседей — с домашними блюдами и тёплой беседой. Важная информация: Что взять с собой:
• Удобная обувь • Удобная одежда Запрещено:
• Алкоголь и наркотики • Резкие ароматы / парфюм Важно знать перед поездкой:
Не приходите на экскурсию в состоянии опьянения • Не бронируйте тур, если тема мёда и пчёл вам совсем не интересна — прогулка по лесу и обед являются дополнительными элементами и лишь дополняют основную тему экскурсии.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Пасека с разными типами ульев
- Национальный парк Мтирала
Что включено
- Первая часть встречи - знакомство с мёдом и пчёлами
- Вторая часть экскурсии - прогулка по лесу
Что не входит в цену
- Покупка пчелопродуктов (по желанию)
- Третья часть экскурсии - обед в доме моих соседей (оплачивается дополнительно - 35 GEL с человека)
- Трансфер до места встречи (оплачивается дополнительно - 60 GEL за автомобиль на 4 места, туда и обратно из Батуми)
Место начала и завершения?
25 kucha 4, chihi, Chaisubani, Грузия
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
- Что взять с собой:
- Удобная обувь
- Удобная одежда
- Запрещено:
- Алкоголь и наркотики
- Резкие ароматы / парфюм
- Важно знать перед поездкой:
- Не приходите на экскурсию в состоянии опьянения
- Не бронируйте тур, если тема мёда и пчёл вам совсем не интересна - прогулка по лесу и обед являются дополнительными элементами и лишь дополняют основную тему экскурсии
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Батуми
Похожие экскурсии из Батуми
Индивидуальная
до 6 чел.
Лучший выборЭкскурсия по винным барам Батуми: погружение в мир грузинского вина
Познакомьтесь с уникальными винными барами Батуми, исследуйте традиции грузинского виноделия и насладитесь атмосферой гостеприимства
Начало: У Батумского морского порта
Сегодня в 11:30
Завтра в 10:00
от €80 за всё до 6 чел.
Мини-группа
до 3 чел.
Мтирала и крепость Петра
Погрузитесь в мир природы и истории: прогулка по туманным лесам Мтирала и византийская крепость Петра. Незабываемые виды и впечатления
Начало: У вашего отеля в центре Батуми
Завтра в 11:00
28 ноя в 11:00
€40 за человека
Индивидуальная
до 8 чел.
Велотур Мтирала: приключение в сердце природы Аджарии
Забудьте о суете города и отправьтесь в захватывающее путешествие по дорожкам Национального парка Мтирала
Начало: В районе Макдональдс, Магнолия
Завтра в 09:00
28 ноя в 09:00
от €155 за всё до 8 чел.