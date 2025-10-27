Небольшая, но насыщенная поездка по самым популярным местам Аджарии в ходе которой вы не только увидите всё самое интересное, но и прочувствуете истинное Грузинское гостеприимство и колорит.
Ближайшие даты:27
окт
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00
Описание экскурсииИзюминкой поездки является впечатляющий 30-метровый водопад Махунцети, арочный мост Царицы Тамары XII века и, конечно же, частная винодельня в горах, где вас ждёт дегустация вина и перекус местным сыром и хачапури. Кроме этого вас ждут множество других занимательных и интересных мест!
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- 1. Граница Турция-Грузия красивый вид для фото
- 2. Памятник Андрею Первозванному
- 3. Водопад Сарпи
- 4. Византийская крепость Гонио
- 5. Слияние двух рек
- 6. знаменитый и завораживающий водопад Махунцети высотою 30 метров
- 7.900 летний арочный мост Царицы Тамары без единого гвоздя
- 8. Водопад Мерветти
- 9. Национальный парк Мачахела
- 10. Водопад Мачахела
- 11.2-часовое Грузинское застолье дегустаций вина и чачи
Что включено
- Трансфер
Что не входит в цену
- Входные билеты
Место начала и завершения?
Батуми, ул. Баку, 1
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Батуми
