Мои заказы

Экскурсия в очаровательную горную Аджарию

Небольшая, но насыщенная поездка по самым популярным местам Аджарии в ходе которой вы не только увидите всё самое интересное, но и прочувствуете истинное Грузинское гостеприимство и колорит.
Экскурсия в очаровательную горную Аджарию
Ближайшие даты:
27
окт
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00

Описание экскурсии

Изюминкой поездки является впечатляющий 30-метровый водопад Махунцети, арочный мост Царицы Тамары XII века и, конечно же, частная винодельня в горах, где вас ждёт дегустация вина и перекус местным сыром и хачапури. Кроме этого вас ждут множество других занимательных и интересных мест!

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • 1. Граница Турция-Грузия красивый вид для фото
  • 2. Памятник Андрею Первозванному
  • 3. Водопад Сарпи
  • 4. Византийская крепость Гонио
  • 5. Слияние двух рек
  • 6. знаменитый и завораживающий водопад Махунцети высотою 30 метров
  • 7.900 летний арочный мост Царицы Тамары без единого гвоздя
  • 8. Водопад Мерветти
  • 9. Национальный парк Мачахела
  • 10. Водопад Мачахела
  • 11.2-часовое Грузинское застолье дегустаций вина и чачи
Что включено
  • Трансфер
Что не входит в цену
  • Входные билеты
Место начала и завершения?
Батуми, ул. Баку, 1
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Батуми

Похожие экскурсии из Батуми

Невероятная Горная Аджария
На машине
5.5 часов
200 отзывов
Индивидуальная
до 15 чел.
Горная Аджария: водопады, мосты и крепости в одном туре
Погрузитесь в мир горной Аджарии: водопады, старинные мосты и крепости ждут вас. Узнайте историю Грузии и насладитесь местным вином
Начало: На площади Нептуна
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от €140 за всё до 15 чел.
Красоты горной Аджарии - из Батуми
На машине
6 часов
92 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Красоты горной Аджарии - из Батуми
Путешествие в сердце Аджарии: откройте тайны древних крепостей и насладитесь величием водопадов. Незабываемые виды и истории ждут вас
Завтра в 09:00
29 окт в 09:00
€150 за всё до 6 чел.
Хуло и окрестности - сердце Горной Аджарии
На машине
10 часов
10 отзывов
Мини-группа
до 4 чел.
Хуло и окрестности - сердце горной Аджарии
Погрузитесь в атмосферу горной Аджарии, посетив Хуло и его окрестности. Уникальные достопримечательности и местная культура ждут вас в этом туре
Начало: От вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:00
29 окт в 09:00
30 окт в 09:00
€48 за человека
У нас ещё много экскурсий в Батуми. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Батуми