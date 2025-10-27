Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Небольшая, но насыщенная поездка по самым популярным местам Аджарии в ходе которой вы не только увидите всё самое интересное, но и прочувствуете истинное Грузинское гостеприимство и колорит.

Ближайшие даты: Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00

Описание экскурсии Изюминкой поездки является впечатляющий 30-метровый водопад Махунцети, арочный мост Царицы Тамары XII века и, конечно же, частная винодельня в горах, где вас ждёт дегустация вина и перекус местным сыром и хачапури. Кроме этого вас ждут множество других занимательных и интересных мест!

