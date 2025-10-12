6 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Уникальные горные пейзажи
- 🏛 Древние архитектурные памятники
- 🌿 Посещение ботанического сада
- 🚗 Комфортабельное путешествие
- 🍽 Аутентичная грузинская кухня
- 📸 Отличные возможности для фото
Что можно увидеть
- Арочный мост царицы Тамары
- Перевал Годердзи
- Альпийский ботанический сад
- Зелёное озеро
- Чёрное озеро
- Монастырский комплекс Зарзма
Описание экскурсии
Село Цониариси, в котором стоит танк Т-62, подаренный И. Сталиным глубинке горного региона.
Село Дандало и арочный мост царицы Тамары 12 века — прекрасное место для фото и прикосновения к древней архитектуре.
Хуло — небольшой, но уютный городок, в котором можно почувствовать атмосферу Горной Аджарии, познакомиться с местной культурой и попробовать аутентичную кухню.
Село Диокниси с целебным минеральным источником и мечетью, отражающей мусульманское наследие Горной Аджарии.
Перевал Годердзи (2025 м) — одна из главных природных достопримечательностей региона. Зимой здесь работает горнолыжный курорт, а летом можно насладиться потрясающими панорамами с видовых точек.
Альпийский ботанический сад (2000 м) — удивительное место, где собраны редкие растения, приспособленные к суровому горному климату.
Зелёное и Чёрное озёра (село Дидачара) — невероятной красоты природные водоёмы.
Зарзма — монастырский комплекс 14 века с уникальными фресками, старинными реликвиями и атмосферой средневековой Грузии.
По дороге устроим уютный пикник в живописной местности и выпьем хороший чай.
Организационные детали
- Едем на комфортабельном автомобиле Mitsubishi Outlander Sport
- Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды
ежедневно в 09:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€48
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Очень интересный маршрут, и даже внезапно налетевший туман и гроза не испортили впечатление, наоборот.. резкий контраст между только что Зелёным озером и в пару минут плотный белый туман).
Безумно красивая природа и места.
Спасибо!
Дорога дальняя, но оно того стоит!
Все отлично организовала для нас Мари, а провел экскурсию потрясающий гид Джаба! Дорога длинная, но экскурсия того стоит. Это
Экскурсия в аджарские Альпы с нашим проводником и водителем Джабой, открыла секретную дверь в другую Грузию. Глазами
А уж пикник с домашним вином теперь навсегда в моем сердце)
Очень красивые виды открываются по дороге, много остановок, хорошие локации для фото.
Очень интересный маршрут, в высокогорный поселок