Экскурсия по горной Аджарии предлагает путешествие через села и городки, где можно увидеть танк Т-62 в Цониариси, арочный мост царицы Тамары в Дандало и насладиться местной кухней в Хуло. Побывайте

на перевале Годердзи и в альпийском ботаническом саду, где собраны редкие растения. Не упустите возможность увидеть Зелёное и Чёрное озёра в Дидачара и монастырский комплекс Зарзма с уникальными фресками. Пикник на природе и хороший чай дополнят ваше путешествие

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Время начала: 09:00

Описание экскурсии

Село Цониариси, в котором стоит танк Т-62, подаренный И. Сталиным глубинке горного региона.

Село Дандало и арочный мост царицы Тамары 12 века — прекрасное место для фото и прикосновения к древней архитектуре.

Хуло — небольшой, но уютный городок, в котором можно почувствовать атмосферу Горной Аджарии, познакомиться с местной культурой и попробовать аутентичную кухню.

Село Диокниси с целебным минеральным источником и мечетью, отражающей мусульманское наследие Горной Аджарии.

Перевал Годердзи (2025 м) — одна из главных природных достопримечательностей региона. Зимой здесь работает горнолыжный курорт, а летом можно насладиться потрясающими панорамами с видовых точек.

Альпийский ботанический сад (2000 м) — удивительное место, где собраны редкие растения, приспособленные к суровому горному климату.

Зелёное и Чёрное озёра (село Дидачара) — невероятной красоты природные водоёмы.

Зарзма — монастырский комплекс 14 века с уникальными фресками, старинными реликвиями и атмосферой средневековой Грузии.

По дороге устроим уютный пикник в живописной местности и выпьем хороший чай.

Организационные детали