Хуло и окрестности - сердце Горной Аджарии

Погрузитесь в атмосферу горной Аджарии, посетив Хуло и его окрестности. Уникальные достопримечательности и местная культура ждут вас в этом туре
Экскурсия по горной Аджарии предлагает путешествие через села и городки, где можно увидеть танк Т-62 в Цониариси, арочный мост царицы Тамары в Дандало и насладиться местной кухней в Хуло. Побывайте
на перевале Годердзи и в альпийском ботаническом саду, где собраны редкие растения.

Не упустите возможность увидеть Зелёное и Чёрное озёра в Дидачара и монастырский комплекс Зарзма с уникальными фресками. Пикник на природе и хороший чай дополнят ваше путешествие

5
10 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Уникальные горные пейзажи
  • 🏛 Древние архитектурные памятники
  • 🌿 Посещение ботанического сада
  • 🚗 Комфортабельное путешествие
  • 🍽 Аутентичная грузинская кухня
  • 📸 Отличные возможности для фото
Хуло и окрестности - сердце Горной Аджарии© Мари
Хуло и окрестности - сердце Горной Аджарии© Мари
Хуло и окрестности - сердце Горной Аджарии© Мари
Ближайшие даты:
15
ноя17
ноя18
ноя19
ноя20
ноя22
ноя23
ноя
Время начала: 09:00

Что можно увидеть

  • Арочный мост царицы Тамары
  • Перевал Годердзи
  • Альпийский ботанический сад
  • Зелёное озеро
  • Чёрное озеро
  • Монастырский комплекс Зарзма

Описание экскурсии

Село Цониариси, в котором стоит танк Т-62, подаренный И. Сталиным глубинке горного региона.

Село Дандало и арочный мост царицы Тамары 12 века — прекрасное место для фото и прикосновения к древней архитектуре.

Хуло — небольшой, но уютный городок, в котором можно почувствовать атмосферу Горной Аджарии, познакомиться с местной культурой и попробовать аутентичную кухню.

Село Диокниси с целебным минеральным источником и мечетью, отражающей мусульманское наследие Горной Аджарии.

Перевал Годердзи (2025 м) — одна из главных природных достопримечательностей региона. Зимой здесь работает горнолыжный курорт, а летом можно насладиться потрясающими панорамами с видовых точек.

Альпийский ботанический сад (2000 м) — удивительное место, где собраны редкие растения, приспособленные к суровому горному климату.

Зелёное и Чёрное озёра (село Дидачара) — невероятной красоты природные водоёмы.

Зарзма — монастырский комплекс 14 века с уникальными фресками, старинными реликвиями и атмосферой средневековой Грузии.

По дороге устроим уютный пикник в живописной местности и выпьем хороший чай.

Организационные детали

  • Едем на комфортабельном автомобиле Mitsubishi Outlander Sport
  • Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды

ежедневно в 09:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€48
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
От вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мари
Мари — Организатор в Батуми
Провёл экскурсии для 773 туристов
Меня зовут Мари, я представитель туристической компании. На рынке мы с 2023 года, проводим групповые и индивидуальные программы по Грузии. В нашем багаже уже более 100 туров. Мы проводим экскурсии и многодневные поездки на английском, грузинском и русском языках. Будем рады видеть вас в гостях!
Отзывы и рейтинг

5
Основано на 10 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
10
4
3
2
1
Н
Наталья
12 окт 2025
Для тех, кто любит природу в любую погоду. Великолепие видов завораживает. Сквозь облака к горным озерам, разнообразие красок добавила осень. Очень красиво и живописно! Спасибо за организацию, заботу и внимание!
Для тех, кто любит природу в любую погоду. Великолепие видов завораживает. Сквозь облака к горным озерам, разнообразие красок добавила осень. Очень красиво и живописно! Спасибо за организацию, заботу и внимание!
Evgeny
Evgeny
12 окт 2025
Эта поездка для любителей тишины и природы. Великолепно.
Эта поездка для любителей тишины и природы. Великолепно.
В
Виктор
20 сен 2025
Поездка с Джавой в Горную Аджарию подарила незабываемые впечатления от горных пейзажей, кристально чистых озер и удивительной природы. В пути был организован пикник с грузинскими блюдами, заботливо приготовленными самим Джавой и его семьей. Высокий уровень организации экскурсии, комфортабельный автомобиль, внимательное отношение и индивидуальный подход Джавы сделали наше путешествие интересным, познавательным и приятным.
Поездка с Джавой в Горную Аджарию подарила незабываемые впечатления от горных пейзажей, кристально чистых озер и удивительной природы. В пути был организован пикник с грузинскими блюдами, заботливо приготовленными самим Джавой и его семьей. Высокий уровень организации экскурсии, комфортабельный автомобиль, внимательное отношение и индивидуальный подход Джавы сделали наше путешествие интересным, познавательным и приятным.
Светлана
Светлана
8 авг 2025
Наш гид-водитель Джаба очень ответсвенно относится к своей работе, чудесный рассказчик и прекрасный организатор пикника).
Очень интересный маршрут, и даже внезапно налетевший туман и гроза не испортили впечатление, наоборот.. резкий контраст между только что Зелёным озером и в пару минут плотный белый туман).
Безумно красивая природа и места.
Спасибо!
И
Ирина
5 авг 2025
Провели прекрасную экскурсию с гмдом по имени Зейнаб. Великолепное знание всех мест по которым проезжали, речь, стилистика, всё прекрасно. Доброжелательное отношение, терпение и такт. Сам маршрут выше всяких похвал. Горная Аджария это любовь с первого взгляда. Спасибо, что показали нам её такой!
Провели прекрасную экскурсию с гмдом по имени Зейнаб. Великолепное знание всех мест по которым проезжали, речь, стилистика, всё прекрасно. Доброжелательное отношение, терпение и такт. Сам маршрут выше всяких похвал. Горная Аджария это любовь с первого взгляда. Спасибо, что показали нам её такой!
Светлана
Светлана
2 авг 2025
Эта экскурсия была именно тем, что нам было нужно после активного, шумного, жаркого отпуска в Батуми. Те места в которых останавливался гид Джаба было минимум людей. Особенно покорили наше сердце горы😍🩷 прохлада, тишина, покой, умиротворение, чувство свободы, простора. В таком месте отдыхаешь душой, а глаза не могут насладиться красотой природы!
Дорога дальняя, но оно того стоит!
Эта экскурсия была именно тем, что нам было нужно после активного, шумного, жаркого отпуска в Батуми. Те места в которых останавливался гид Джаба было минимум людей. Особенно покорили наше сердце горы😍🩷 прохлада, тишина, покой, умиротворение, чувство свободы, простора. В таком месте отдыхаешь душой, а глаза не могут насладиться красотой природы!
Дорога дальняя, но оно того стоит!
С
Светлана
7 июл 2025
28 июня мы побывали на замечательной экскурсии «Хуло и окрестности-сердце Горной Аджарии»
Все отлично организовала для нас Мари, а провел экскурсию потрясающий гид Джаба! Дорога длинная, но экскурсия того стоит. Это
красивейшие пейзажи и интересный рассказ Джабы о любимом крае, людях и их обычаях. Джаба очень внимательный, заботливый, знающий гид и просто прекрасный, душевный и деликатный человек! Спасибо большое Мари и Джамбо за такое прекрасное путешествие!

I
Inga
27 июн 2025
Внезапная Аджария — это любовь с первого поворота! Как будто бы побывал внутри кино.
Экскурсия в аджарские Альпы с нашим проводником и водителем Джабой, открыла секретную дверь в другую Грузию. Глазами
местного. Дорога длинная, но бесконечно живописная: и минеральный источник, и ущелья, и плотины, и даже танк! А на высоте 2025 метров мир меняется: небо ближе, воздух прозрачный, тишина звенит и повсюду альпийские цветы. И вдруг, за поворотом — разноцветные горные озёра, коровы ходят у дороги, а какие здесь дома! Удивительные, деревянные, будто выросли из склона и всё — по-настоящему, без декораций.
Наш водитель Джаба — человек-праздник. Едет уверенно, рассказывает душевно: про традиции, про жизнь в этих краях, про то, как зима может отрезать деревню на месяцы — и всё равно никто не уезжает. Потому что горы — это дом.
А потом — пикник. Не бутерброды в рюкзаке, а настоящая грузинская трапеза под открытым небом за настоящим столом: свежий хлеб, пирожки с картофелем, овощи, домашнее вино… Всё реально домашнее, тёплое, приготовленное с щедростью и любовью, которую не подделать.
Это не просто экскурсия. Это прикосновение к земле, к людям, к себе.
Аджария удивляет. Обнимает. И остается с тобой. Как наш теперь уже друг Джаба и прекрасная менеджер Мари.

Д
Денис
26 мая 2025
Спасибо за интересную экскурсию и прекрасную компанию)
А уж пикник с домашним вином теперь навсегда в моем сердце)
Спасибо за интересную экскурсию и прекрасную компанию)
А уж пикник с домашним вином теперь навсегда в моем сердце)
Е
Елена
22 мая 2025
С большим удовольствием побывала на этой замечательной экскурсии, вернее это было целое путешествие…
Очень красивые виды открываются по дороге, много остановок, хорошие локации для фото.
Очень интересный маршрут, в высокогорный поселок
Хуло..
Поселок весьма аутентичный.
Интересно посмотреть живут люди в горах… Посетили там небольшой краеведческий музей, чему были очень рады работницы музея, все нам рассказали…
А наш, Замечательный водитель и гид Джамба, выступил в роли переводчика.
Вообще нам очень повезло с ним, он очень внимательный и аккуратный, с ним не страшны ни какие высокогорные дороги. Возвращались домой в тумане, в темноте,почти на ощупь. . но он уверенно нас вез, и мы спокойно вернулись домой.
А ещё он устроил нам чудесный пикник на самой высокой точке, со вкусными пирогами и вином, как же в Грузии без вина 😂.
Спасибо тебе Джамба! ❤️❤️❤️
Для меня это была самая интересная поездка в Аджарии 👍
Так что очень рекомендую ехать с ним, вы точно не пожалеете. .

С большим удовольствием побывала на этой замечательной экскурсии, вернее это было целое путешествие…
Очень красивые виды открываются по дороге, много остановок, хорошие локации для фото.
Очень интересный маршрут, в высокогорный поселок Хуло..
Поселок весьма аутентичный.
Интересно посмотреть живут люди в горах… Посетили там небольшой краеведческий музей, чему были очень рады работницы музея, все нам рассказали…
А наш, Замечательный водитель и гид Джамба, выступил в роли переводчика.
Вообще нам очень повезло с ним, он очень внимательный и аккуратный, с ним не страшны ни какие высокогорные дороги. Возвращались домой в тумане, в темноте,почти на ощупь. . но он уверенно нас вез, и мы спокойно вернулись домой.
А ещё он устроил нам чудесный пикник на самой высокой точке, со вкусными пирогами и вином, как же в Грузии без вина 😂.
Спасибо тебе Джамба! ❤️❤️❤️
Для меня это была самая интересная поездка в Аджарии 👍
Так что очень рекомендую ехать с ним, вы точно не пожалеете. .

