Групповая экскурсия в Батуми: Путешествие по ботаническому саду и крепости Петра
Важно! Дети до 5 лет включительно, бесплатно (в случае полной заполненности транспорта, ребенка придеться посадить на колени).
Если в группе до 3 человек включительно, то экскурсия проходит на комфортабельной легковой машине с гидом-водителем, если 4 и более человек на комфортабельном микроавтобусе Mercedes с профессиональными водителем и гидом из нашей команды.
Что вас ожидает:
- Ботанический сад
- Замок Петра
Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии
Описание
Иногда так хочется сбежать от городской суеты, окунуться в красоту природы, прикоснуться к прекрасному, пропитанному историей и событиями давних времен. Эта экскурсия создана именно для вас! Отправляемся знакомиться с двумя интереснейшими изюминками Аджарии. Посетим потрясающий райский уголок - Ботанический сад Батуми, а также увидим очень красивое место с интересной историей - крепость Петра.
Начало экскурсии начнётся с посещения Эдемского сада. Да, да, он существует на Земле и является визитной карточкой Батуми. Живописный Ботанический сад разместился, неподалеку от жемчужины черноморского моря, города Батуми. В этом потрясающем райском уголоке, собраны образцы самых редких и красивых растений со всего мира. На огромной территории сада (свыше 110 га) разместилась коллекция из более чем двух тысяч единиц древесных пород. Весь парк поделен на 21 зону: от жгучей Мексики и Южной Америки, до суровых Гималаев. Все растения высажены на разных высотах, так как при организации парка садоводы, дизайнеры и ботаники, решили превратить его в подобие садов Семирамиды. Поэтому, готовьтесь постоянно подниматься и спускаться по лестницам или просто зеленым тропинкам.
Далее мы отправимся туда, где вы окунетесь в прошлое Аджарии! Крепость - замок Петра. Это сказочное место, с огромным утопающим в зелени пляжем, потрясающим шумом морских волн и голубым небом, оставляющим незабываемые впечатления у посетителей."Петра" - византийское название этого города-крепости, а по-грузински он называется "Замок Каджети". Что обозначает «камень, скала». Существует мнение, что Петра является той самой Каджской крепостью, которая многократно упоминается в поэме Шота Руставели «Витязь в тигровой шкуре».
Ответы на вопросы
- Что входит
- Экскурсионное и транспортное обслуживание
- Что не входит
- Обед Билеты: Ботанический сад – 20 лари с чел. Зиплайн в Ботанический сад – 70 лари с чел. Крепость Петра – 5 лари с чел
- Когда и сколько длится?
- Когда: Четверг в 10:00Экскурсия длится около 5.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 0.4 undefined до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.