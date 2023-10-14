Иногда так хочется сбежать от городской суеты, окунуться в красоту природы, прикоснуться к прекрасному, пропитанному историей и событиями давних времен. Эта экскурсия создана именно для вас! Отправляемся знакомиться с двумя интереснейшими изюминками Аджарии. Посетим потрясающий райский уголок - Ботанический сад Батуми, а также увидим очень красивое место с интересной историей - крепость Петра.

Начало экскурсии начнётся с посещения Эдемского сада. Да, да, он существует на Земле и является визитной карточкой Батуми. Живописный Ботанический сад разместился, неподалеку от жемчужины черноморского моря, города Батуми. В этом потрясающем райском уголоке, собраны образцы самых редких и красивых растений со всего мира. На огромной территории сада (свыше 110 га) разместилась коллекция из более чем двух тысяч единиц древесных пород. Весь парк поделен на 21 зону: от жгучей Мексики и Южной Америки, до суровых Гималаев. Все растения высажены на разных высотах, так как при организации парка садоводы, дизайнеры и ботаники, решили превратить его в подобие садов Семирамиды. Поэтому, готовьтесь постоянно подниматься и спускаться по лестницам или просто зеленым тропинкам.

Далее мы отправимся туда, где вы окунетесь в прошлое Аджарии! Крепость - замок Петра. Это сказочное место, с огромным утопающим в зелени пляжем, потрясающим шумом морских волн и голубым небом, оставляющим незабываемые впечатления у посетителей."Петра" - византийское название этого города-крепости, а по-грузински он называется "Замок Каджети". Что обозначает «камень, скала». Существует мнение, что Петра является той самой Каджской крепостью, которая многократно упоминается в поэме Шота Руставели «Витязь в тигровой шкуре».