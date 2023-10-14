Insta-tour - ботанический рай и крепость Петра

Групповая экскурсия в Батуми: Путешествие по ботаническому саду и крепости Петра

Описание
Фото
О гиде
Ответы на вопросы
Смешенная: автобусная и пешеходная.

Важно! Дети до 5 лет включительно, бесплатно (в случае полной заполненности транспорта, ребенка придеться посадить на колени).

Если в группе до 3 человек включительно, то экскурсия проходит на комфортабельной легковой машине с гидом-водителем, если 4 и более человек на комфортабельном микроавтобусе Mercedes с профессиональными водителем и гидом из нашей команды.
Insta-tour - ботанический рай и крепость Петра
Insta-tour - ботанический рай и крепость Петра
Insta-tour - ботанический рай и крепость Петра
Insta-tour - ботанический рай и крепость Петра
Insta-tour - ботанический рай и крепость Петра
Insta-tour - ботанический рай и крепость Петра

Что вас ожидает:

  • Ботанический сад
  • Замок Петра
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии

Описание

Иногда так хочется сбежать от городской суеты, окунуться в красоту природы, прикоснуться к прекрасному, пропитанному историей и событиями давних времен. Эта экскурсия создана именно для вас! Отправляемся знакомиться с двумя интереснейшими изюминками Аджарии. Посетим потрясающий райский уголок - Ботанический сад Батуми, а также увидим очень красивое место с интересной историей - крепость Петра.

Начало экскурсии начнётся с посещения Эдемского сада. Да, да, он существует на Земле и является визитной карточкой Батуми. Живописный Ботанический сад разместился, неподалеку от жемчужины черноморского моря, города Батуми. В этом потрясающем райском уголоке, собраны образцы самых редких и красивых растений со всего мира. На огромной территории сада (свыше 110 га) разместилась коллекция из более чем двух тысяч единиц древесных пород. Весь парк поделен на 21 зону: от жгучей Мексики и Южной Америки, до суровых Гималаев. Все растения высажены на разных высотах, так как при организации парка садоводы, дизайнеры и ботаники, решили превратить его в подобие садов Семирамиды. Поэтому, готовьтесь постоянно подниматься и спускаться по лестницам или просто зеленым тропинкам.

Далее мы отправимся туда, где вы окунетесь в прошлое Аджарии! Крепость - замок Петра. Это сказочное место, с огромным утопающим в зелени пляжем, потрясающим шумом морских волн и голубым небом, оставляющим незабываемые впечатления у посетителей."Петра" - византийское название этого города-крепости, а по-грузински он называется "Замок Каджети". Что обозначает «камень, скала». Существует мнение, что Петра является той самой Каджской крепостью, которая многократно упоминается в поэме Шота Руставели «Витязь в тигровой шкуре».

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное и транспортное обслуживание
Что не входит
  • Обед Билеты: Ботанический сад – 20 лари с чел. Зиплайн в Ботанический сад – 70 лари с чел. Крепость Петра – 5 лари с чел
Когда и сколько длится?
Когда: Четверг в 10:00
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 0.4 undefined до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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Можно с детьми
Необычные
Природа и пейзажи
Активный отдых

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