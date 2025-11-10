Экскурсия в Батуми предлагает уникальную возможность погрузиться в атмосферу грузинского гостеприимства. Участники прогуляются по Батумскому ботаническому саду, где можно увидеть экзотические растения и узнать об их целебных свойствах. Затем вас ждёт традиционный грузинский ужин с хачапури и чахохбили. В завершение - дегустация пяти сортов вина в семейном погребе, где хозяева расскажут о традициях виноделия. В стоимость включены ужин, дегустация и трансфер

Описание экскурсии

Батумский ботанический сад

Мы прогуляемся по живописным тропам, где растут экзотические деревья, ели, клёны, цитрусовые и многие другие виды. Вы увидите уникальную коллекцию трав и узнаете, какие растения обладают целебными свойствами. Я расскажу об истории сада.

Грузинский ужин

Затем вы отдохнёте в уютном ресторане рядом с садом. В меню будут блюда традиционной грузинской кухни: хачапури, баклажаны с орехами, салат из свежих овощей, шашлык и ароматное чахохбили.

Дегустация вин в семейном погребе

Побываете в небольшом винном комплексе, где хозяева познакомят вас с традициями грузинского виноделия. Попробуете пять сортов вина и выясните, чем они отличаются. А для любителей крепких напитков — домашняя чача.

