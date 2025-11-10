Экскурсия в Батуми предлагает уникальную возможность погрузиться в атмосферу грузинского гостеприимства.
Участники прогуляются по Батумскому ботаническому саду, где можно увидеть экзотические растения и узнать об их целебных свойствах. Затем вас ждёт традиционный грузинский ужин с хачапури и чахохбили.
В завершение - дегустация пяти сортов вина в семейном погребе, где хозяева расскажут о традициях виноделия. В стоимость включены ужин, дегустация и трансфер
5 причин купить эту экскурсию
- 🌿 Уникальные растения в ботаническом саду
- 🍽️ Традиционный грузинский ужин
- 🍷 Дегустация местных вин
- 🚐 Удобный трансфер от отеля
- 🏞️ Прекрасные виды и природа
Что можно увидеть
- Батумский ботанический сад
Описание экскурсии
Батумский ботанический сад
Мы прогуляемся по живописным тропам, где растут экзотические деревья, ели, клёны, цитрусовые и многие другие виды. Вы увидите уникальную коллекцию трав и узнаете, какие растения обладают целебными свойствами. Я расскажу об истории сада.
Грузинский ужин
Затем вы отдохнёте в уютном ресторане рядом с садом. В меню будут блюда традиционной грузинской кухни: хачапури, баклажаны с орехами, салат из свежих овощей, шашлык и ароматное чахохбили.
Дегустация вин в семейном погребе
Побываете в небольшом винном комплексе, где хозяева познакомят вас с традициями грузинского виноделия. Попробуете пять сортов вина и выясните, чем они отличаются. А для любителей крепких напитков — домашняя чача.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены ужин, дегустация и трансфер на минивэне от отеля и обратно
- Прогулка по саду продлится 2 часа, дегустация вин и ужин — 2 часа
- Экскурсия состоится в любую погоду. Дождь и снег делают сад ещё прекраснее
в понедельник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:00, 14:00, 15:00 и 16:00, во вторник в 11:00, 14:00 и 15:00, в среду в 12:00, 15:00 и 16:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€140
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:00, 14:00, 15:00 и 16:00, во вторник в 11:00, 14:00 и 15:00, в среду в 12:00, 15:00 и 16:00
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марта — ваш гид в Батуми
Провела экскурсии для 350 туристов
Меня зовут Марта, я провожу мастер-классы по приготовлению блюд грузинской кухни уже 5 лет. Для меня это занятие — удовольствие. Когда путешественник интересуется грузинской кухней, я трачу как можно больше времени и сил, чтобы поделиться правильным рецептом.Задать вопрос
