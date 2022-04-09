Что вас ожидает

Крепость Петра и парк Миниатюр

Вы раскроете таинственную историю древней крепости Петра и выясните, как она пережила крушение шести величайших империй. Проедете по самой длинной улице СССР и увидите место, где царь Колхиды прекратил преследование аргонавта Ясона. А еще посетите парк Миниатюр, где рассмотрите копии главных достопримечательностей Грузии и услышите о них интересные факты.

Национальный парк Колхети

Мы прокатимся на моторной лодке по акватории парка. Подышим свежим воздухом, полюбуемся озером Палеостоми, джунглями, тропическими растениями и реликтовым лесом. На остановке поднимемся на вышку для наблюдения за дикими птицами. Я расскажу о флоре, фауне парка и об античном городе Фасис, который предположительно находился именно здесь.

Организационные детали