Колхети запомнится тишиной, дикой природой, редкими птицами и растениями. Прогулка на лодке по озеру Палеостоми позволит насладиться заповедными пейзажами. В уютном парке Миниатюр можно увидеть копии главных достопримечательностей Грузии. Старинная

крепость Петра раскроет свою таинственную историю. В пути гид поделится удивительными историями о прошлом и настоящем Грузии. Прогулка на моторной лодке оплачивается дополнительно. Билеты в парк Миниатюр не включены в стоимость. Возможна обзорная экскурсия по Батуми

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучше всего посетить национальный парк Колхети с июня по сентябрь, когда погода тёплая и солнечная, а природа особенно красива. В это время комфортно исследовать окрестности и наслаждаться прогулками на лодке. В апреле, мае и октябре также можно насладиться экскурсиями, хотя может быть немного прохладнее и дождливее. В остальные месяцы, несмотря на более низкие температуры и возможные осадки, всё же можно насладиться уникальной атмосферой парка.

Сейчас август — это идеальное время.