Из Батуми - в национальный парк Колхети

Прокатиться на моторной лодке, посетить крепость Петра и парк Миниатюр за 1 день

Индивидуальная
Колхети запомнится вам тишиной, дикой природой, редкими птицами и растениями.

Мы прокатимся на лодке по озеру Палеостоми, наслаждаясь окружающими заповедными пейзажами.

Кроме того, заедем в уютный парк Миниатюр и увидим старинную крепость Петра.

В пути я не дам вам заскучать и поделюсь удивительными историями о прошлом и настоящем Грузии.
Из Батуми - в национальный парк Колхети
Из Батуми - в национальный парк Колхети
Из Батуми - в национальный парк Колхети
Из Батуми - в национальный парк Колхети
Из Батуми - в национальный парк Колхети
Из Батуми - в национальный парк Колхети
Из Батуми - в национальный парк Колхети
Из Батуми - в национальный парк Колхети
Из Батуми - в национальный парк Колхети
Из Батуми - в национальный парк Колхети
Из Батуми - в национальный парк Колхети
Из Батуми - в национальный парк Колхети
Из Батуми - в национальный парк Колхети
Из Батуми - в национальный парк Колхети
Из Батуми - в национальный парк Колхети
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Крепость Петра и парк Миниатюр

Вы раскроете таинственную историю древней крепости Петра и выясните, как она пережила крушение шести величайших империй. Проедете по самой длинной улице СССР и увидите место, где царь Колхиды прекратил преследование аргонавта Ясона. А еще посетите парк Миниатюр, где рассмотрите копии главных достопримечательностей Грузии и услышите о них интересные факты.

Национальный парк Колхети

Мы прокатимся на моторной лодке по акватории парка. Подышим свежим воздухом, полюбуемся озером Палеостоми, джунглями, тропическими растениями и реликтовым лесом. На остановке поднимемся на вышку для наблюдения за дикими птицами. Я расскажу о флоре, фауне парка и об античном городе Фасис, который предположительно находился именно здесь.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Toyota Prius XW30
  • Прогулка на моторной лодке оплачивается дополнительно в визит-центре парка — 76$ с группы
  • Билеты в парк Миниатюр не включены в стоимость — 1,5$ с человека
  • По желанию я могу добавить в программу обзорную экспресс-экскурсию по Батуми

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля в Батуми
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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