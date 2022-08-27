Колхети запомнится тишиной, дикой природой, редкими птицами и растениями. Прогулка на лодке по озеру Палеостоми позволит насладиться заповедными пейзажами. В уютном парке Миниатюр можно увидеть копии главных достопримечательностей Грузии. Старинная
5 причин купить эту экскурсию
- 🌿 Дикая природа и редкие птицы
- 🚤 Прогулка на лодке по озеру Палеостоми
- 🏰 Посещение старинной крепости Петра
- 🏞 Парк Миниатюр с копиями достопримечательностей
- 📜 Увлекательные истории о Грузии
Лучшее время для посещения
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Лучше всего посетить национальный парк Колхети с июня по сентябрь, когда погода тёплая и солнечная, а природа особенно красива. В это время комфортно исследовать окрестности и наслаждаться прогулками на лодке. В апреле, мае и октябре также можно насладиться экскурсиями, хотя может быть немного прохладнее и дождливее. В остальные месяцы, несмотря на более низкие температуры и возможные осадки, всё же можно насладиться уникальной атмосферой парка.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Крепость Петра
- Парк Миниатюр
- Национальный парк Колхети
Описание экскурсии
Крепость Петра и парк Миниатюр
Вы раскроете таинственную историю древней крепости Петра и выясните, как она пережила крушение шести величайших империй. Проедете по самой длинной улице СССР и увидите место, где царь Колхиды прекратил преследование аргонавта Ясона. А еще посетите парк Миниатюр, где рассмотрите копии главных достопримечательностей Грузии и услышите о них интересные факты.
Национальный парк Колхети
Мы прокатимся на моторной лодке по акватории парка. Подышим свежим воздухом, полюбуемся озером Палеостоми, джунглями, тропическими растениями и реликтовым лесом. На остановке поднимемся на вышку для наблюдения за дикими птицами. Я расскажу о флоре, фауне парка и об античном городе Фасис, который предположительно находился именно здесь.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Toyota Prius XW30
- Прогулка на моторной лодке оплачивается дополнительно в визит-центре парка — 76$ с группы
- Билеты в парк Миниатюр не включены в стоимость — 1,5$ с человека
- По желанию я могу добавить в программу обзорную экспресс-экскурсию по Батуми
Выберите удобную дату из расписания
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля в Батуми
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Леван — ваш гид в Батуми
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 1076 туристов
Гамарджоба! Я живу в потрясающем Батуми, раскинувшемся на берегу Чёрного моря. Хочу поделиться с вами красотами Грузии, заразить местным гостеприимством и хорошим настроением. Знаю все красивые уголки страны — с радостью покажу всё самое интересное, посоветую ресторанчики с замечательной едой и живописные места для фотосессий. До встречи!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
От экскурсии в национальный парк Колхети, мы не ждали супер эмоций, так как перед этим посетили потрясающие места: каньоны, водопады, пещеру. И думали, чем можно ещё удивить? Но зря!!!! Грузия
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