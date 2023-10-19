Побывать в самых фотогеничных местах города и запечатлеть их
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Описание
Что вас ожидает
Начало экскурсии с посещения Эдемского сада. Да-да, он существует на Земле и является визитной карточкой Батуми. В местном ботаническом саду собраны образцы самых редких и красивых растений со всего мира, более чем 2 000 единиц древесных пород. Весь парк поделён на 21 зону: от жгучей Мексики и Южной Америки до суровых Гималаев. Все растения высажены на разных высотах, так как при организации парка садоводы, дизайнеры и ботаники решили превратить его в подобие садов Семирамиды. Поэтому готовьтесь постоянно подниматься и спускаться по лестницам или просто зелёным тропинкам в поисках лучших фотолокаций.
Далее мы отправимся туда, где вы окунётесь в прошлое Аджарии! Крепость Петра — сказочное место, с огромным утопающим в зелени пляжем, оставляющим незабываемые впечатления. «Петра» — византийское название этого города-крепости, а по-грузински он называется «Замок Каджети», что означает «камень, скала». Существует мнение, что Петра является той самой Каджской крепостью, которая многократно упоминается в поэме Шота Руставели «Витязь в тигровой шкуре».
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном микроавтобусе Mercedes с профессиональными водителем и гидом из нашей команды
- Если в группе до 3 человек (включительно), то экскурсия проходит на комфортабельной легковой машине с гидом-водителем, для 4 и более человек предоставляем минивэн
В стоимость включено
- услуги гида
- трансфер по программе
Дополнительно оплачиваются
- билеты
- питание
в четверг в 10:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в центре Батуми
- Когда и сколько длится?
- Когда: в четверг в 10:00Экскурсия длится около 5.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая фото-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.