Групповой фототур по Батуми: ботанический рай и крепость Петра

Побывать в самых фотогеничных местах города и запечатлеть их

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Хочется сбежать от городской суеты, окунуться в красоту природы, прикоснуться к истории и событиям давних времён — и сохранить на память лучшие воспоминания о поездке? Эта экскурсия создана именно для вас! Я познакомлю вас с двумя изюминками Аджарии. Посетим потрясающий райский уголок — Ботанический сад Батуми, а также древнюю крепость Петра.
Групповой фототур по Батуми: ботанический рай и крепость Петра
Групповой фототур по Батуми: ботанический рай и крепость Петра
Групповой фототур по Батуми: ботанический рай и крепость Петра
Групповой фототур по Батуми: ботанический рай и крепость Петра
Групповой фототур по Батуми: ботанический рай и крепость Петра
Групповой фототур по Батуми: ботанический рай и крепость Петра
Групповой фототур по Батуми: ботанический рай и крепость Петра
Групповой фототур по Батуми: ботанический рай и крепость Петра
Групповой фототур по Батуми: ботанический рай и крепость Петра
Ближайшие даты:
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окт
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Начало экскурсии с посещения Эдемского сада. Да-да, он существует на Земле и является визитной карточкой Батуми. В местном ботаническом саду собраны образцы самых редких и красивых растений со всего мира, более чем 2 000 единиц древесных пород. Весь парк поделён на 21 зону: от жгучей Мексики и Южной Америки до суровых Гималаев. Все растения высажены на разных высотах, так как при организации парка садоводы, дизайнеры и ботаники решили превратить его в подобие садов Семирамиды. Поэтому готовьтесь постоянно подниматься и спускаться по лестницам или просто зелёным тропинкам в поисках лучших фотолокаций.

Далее мы отправимся туда, где вы окунётесь в прошлое Аджарии! Крепость Петра — сказочное место, с огромным утопающим в зелени пляжем, оставляющим незабываемые впечатления. «Петра» — византийское название этого города-крепости, а по-грузински он называется «Замок Каджети», что означает «камень, скала». Существует мнение, что Петра является той самой Каджской крепостью, которая многократно упоминается в поэме Шота Руставели «Витязь в тигровой шкуре».

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном микроавтобусе Mercedes с профессиональными водителем и гидом из нашей команды
  • Если в группе до 3 человек (включительно), то экскурсия проходит на комфортабельной легковой машине с гидом-водителем, для 4 и более человек предоставляем минивэн

В стоимость включено

  • услуги гида
  • трансфер по программе

Дополнительно оплачиваются

  • билеты
  • питание

в четверг в 10:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в центре Батуми
Когда и сколько длится?
Когда: в четверг в 10:00
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая фото-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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