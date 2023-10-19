Хочется сбежать от городской суеты, окунуться в красоту природы, прикоснуться к истории и событиям давних времён — и сохранить на память лучшие воспоминания о поездке? Эта экскурсия создана именно для вас! Я познакомлю вас с двумя изюминками Аджарии. Посетим потрясающий райский уголок — Ботанический сад Батуми, а также древнюю крепость Петра.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Начало экскурсии с посещения Эдемского сада. Да-да, он существует на Земле и является визитной карточкой Батуми. В местном ботаническом саду собраны образцы самых редких и красивых растений со всего мира, более чем 2 000 единиц древесных пород. Весь парк поделён на 21 зону: от жгучей Мексики и Южной Америки до суровых Гималаев. Все растения высажены на разных высотах, так как при организации парка садоводы, дизайнеры и ботаники решили превратить его в подобие садов Семирамиды. Поэтому готовьтесь постоянно подниматься и спускаться по лестницам или просто зелёным тропинкам в поисках лучших фотолокаций.

Далее мы отправимся туда, где вы окунётесь в прошлое Аджарии! Крепость Петра — сказочное место, с огромным утопающим в зелени пляжем, оставляющим незабываемые впечатления. «Петра» — византийское название этого города-крепости, а по-грузински он называется «Замок Каджети», что означает «камень, скала». Существует мнение, что Петра является той самой Каджской крепостью, которая многократно упоминается в поэме Шота Руставели «Витязь в тигровой шкуре».

Организационные детали

Экскурсия проходит на комфортабельном микроавтобусе Mercedes с профессиональными водителем и гидом из нашей команды

Если в группе до 3 человек (включительно), то экскурсия проходит на комфортабельной легковой машине с гидом-водителем, для 4 и более человек предоставляем минивэн

В стоимость включено

услуги гида

трансфер по программе

Дополнительно оплачиваются