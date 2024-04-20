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водопада, пофотографировали на мосту Тамары. Дегустация домашних вин была приятная, очень вкусное вино. Рафтинг был супер лайт. Я была впервые, но даже мне было не страшно. Вот в общем то и все. Ириндий очень приятный. Поболтать с ним отлично. Поездка безопасная. Но на мой взгляд очень дорого.