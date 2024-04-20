Активный отдых в Батуми

Найдено 5 экскурсий в категории «Активный отдых» в Батуми, цены от €100. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Каякинг и велопрогулка по Колхидскому национальному парку
🚗 На машине
🚣 Прогулки на каяках
Индивидуальная
6 часов
1 отзыв
Каякинг и велосипедная прогулка: история и природа Колхиды
Присоединяйтесь к увлекательному путешествию на каяках и велосипедах по живописным уголкам Колхидского национального парка
Начало: В районе кафе «Вкусно и точка»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
150 за всё до 3 чел.
Природа и памятники горной Аджарии + рафтинг и винные дегустации
Индивидуальная
3.5 часа
11 отзывов
Природа и памятники горной Аджарии + рафтинг и винные дегустации
Посетить водопад Махунцети, древний арочный мост, старинный акведук и сплавиться по реке
Начало: Площадь Нептуна на улице Руставели
15 июня в 10:00
16 июня в 10:00
от 125 за всё до 5 чел.
Треккинг на гору Мтирала
🚶 Пешая
Индивидуальная
8 часов
Треккинг на гору Мтирала: приключение в сердце природы Батуми
Вас ждет незабываемое путешествие на вершину горы Мтирала, где открываются захватывающие виды на Батуми и Черное море
Начало: у места вашего проживания в Батуми
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
от 150 за всё до 17 чел.
Клёвая рыбалка на озере Палиастоми
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
Клёвая рыбалка на озере Палиастоми
Отдохнуть в окружении дикой природы и порыбачить в дружеской компании знатока
Начало: На ул. Шерифа Химшиашвили
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
179 за всё до 3 чел.
Вокруг Батуми: мототур в мини-группе
🏍 На мотоцикле
Мини-группа
2.5 часа
Вокруг Батуми: мототур в мини-группе
Открыть нетуристическую Грузию за рулём мотоцикла
Начало: На улице Чавчавадзе
Расписание: ежедневно в 16:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
$100 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анастасия
    20 апреля 2024
    Природа и памятники горной Аджарии + рафтинг и винные дегустации
    Замечательная экскурсия, прекрасные виды. Спасибо гиду Ириндию, всю дорогу очень интересно рассказывал об истории Грузии. Кажется, знает ответы на все вопросы)) Рафтинг весной оказался слегка экстримальным, но было супер!
  • М
    Мадина
    27 августа 2023
    Природа и памятники горной Аджарии + рафтинг и винные дегустации
    Хочу выразить огромную благодарность Ириндию за прекрасно проведённое время! Все остались довольны отдыхом, Ириндий отличный рассказчик и просто хороший человек. Мы получили много положительных эмоций!
    Хочу выразить огромную благодарность Ириндию за прекрасно проведённое время! Все остались довольны отдыхом, Ириндий отличный рассказчикХочу выразить огромную благодарность Ириндию за прекрасно проведённое время! Все остались довольны отдыхом, Ириндий отличный рассказчик
  • А
    Александра
    21 августа 2023
    Природа и памятники горной Аджарии + рафтинг и винные дегустации
    Я бы не назвала это экскурсией. Хорошая поездка, мы брали трансфер, поэтому нас забрали прям от отеля. Виды красивые. Пофотографировали у
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    водопада, пофотографировали на мосту Тамары. Дегустация домашних вин была приятная, очень вкусное вино. Рафтинг был супер лайт. Я была впервые, но даже мне было не страшно. Вот в общем то и все. Ириндий очень приятный. Поболтать с ним отлично. Поездка безопасная. Но на мой взгляд очень дорого.

    Я бы не назвала это экскурсиейЯ бы не назвала это экскурсиейЯ бы не назвала это экскурсиейЯ бы не назвала это экскурсией
  • В
    Виктория
    18 августа 2023
    Каякинг и велопрогулка по Колхидскому национальному парку
    Замечательный гид. Очень хороший рассказчик. Возможно стоит немного изменить маршрут, чтобы было больше природных локаций и меньше оживленных дорог.
  • N
    Nata
    14 июня 2023
    Развлекательный дневной Батуми и вечерняя прогулка по городу
    Рада, что для нашего тура выбрали именно эту компанию, все очень понравилось. Тур был отличный. Водитель Каха - человек душа, Гид Акакий - профессионал своего дела, приятно, кода отдых удался. Рекомендую и сами еще обязательно обратимся в эту компанию.

Ответы на вопросы от путешественников по Батуми в категории «Активный отдых»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Батуми
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Каякинг и велопрогулка по Колхидскому национальному парку
  2. Природа и памятники горной Аджарии + рафтинг и винные дегустации
  3. Треккинг на гору Мтирала
  4. Клёвая рыбалка на озере Палиастоми
  5. Вокруг Батуми: мототур в мини-группе
Какие места ещё посмотреть в Батуми
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Горная Аджария
  2. Самое главное
  3. Водопад Махунцети
  4. Парк Мачахела
  5. Площадь Пьяцца
  6. Набережная
  7. Старый город
  8. Мартвильский каньон
  9. Пещера Прометея
  10. Ботанический сад
Сколько стоит экскурсия по Батуми в июне 2024
Сейчас в Батуми в категории "Активный отдых" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 100 до 179. Туристы уже оставили гидам 12 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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