1 чел.
По популярности
Индивидуальная
6 часов
Каякинг и велосипедная прогулка: история и природа Колхиды
Присоединяйтесь к увлекательному путешествию на каяках и велосипедах по живописным уголкам Колхидского национального парка
Начало: В районе кафе «Вкусно и точка»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€150 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Природа и памятники горной Аджарии + рафтинг и винные дегустации
Посетить водопад Махунцети, древний арочный мост, старинный акведук и сплавиться по реке
Начало: Площадь Нептуна на улице Руставели
15 июня в 10:00
16 июня в 10:00
от €125 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
8 часов
Треккинг на гору Мтирала: приключение в сердце природы Батуми
Вас ждет незабываемое путешествие на вершину горы Мтирала, где открываются захватывающие виды на Батуми и Черное море
Начало: у места вашего проживания в Батуми
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
от €150 за всё до 17 чел.
Индивидуальная
7 часов
Клёвая рыбалка на озере Палиастоми
Отдохнуть в окружении дикой природы и порыбачить в дружеской компании знатока
Начало: На ул. Шерифа Химшиашвили
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
€179 за всё до 3 чел.
Мини-группа
2.5 часа
Вокруг Батуми: мототур в мини-группе
Открыть нетуристическую Грузию за рулём мотоцикла
Начало: На улице Чавчавадзе
Расписание: ежедневно в 16:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
$100 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнастасия20 апреля 2024Замечательная экскурсия, прекрасные виды. Спасибо гиду Ириндию, всю дорогу очень интересно рассказывал об истории Грузии. Кажется, знает ответы на все вопросы)) Рафтинг весной оказался слегка экстримальным, но было супер!
- ММадина27 августа 2023Хочу выразить огромную благодарность Ириндию за прекрасно проведённое время! Все остались довольны отдыхом, Ириндий отличный рассказчик и просто хороший человек. Мы получили много положительных эмоций!
- ААлександра21 августа 2023Я бы не назвала это экскурсией. Хорошая поездка, мы брали трансфер, поэтому нас забрали прям от отеля. Виды красивые. Пофотографировали у
- ВВиктория18 августа 2023Замечательный гид. Очень хороший рассказчик. Возможно стоит немного изменить маршрут, чтобы было больше природных локаций и меньше оживленных дорог.
- NNata14 июня 2023Развлекательный дневной Батуми и вечерняя прогулка по городуРада, что для нашего тура выбрали именно эту компанию, все очень понравилось. Тур был отличный. Водитель Каха - человек душа, Гид Акакий - профессионал своего дела, приятно, кода отдых удался. Рекомендую и сами еще обязательно обратимся в эту компанию.
Ответы на вопросы от путешественников по Батуми в категории «Активный отдых»
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