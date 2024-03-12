В увлекательном однодневном путешествии по окрестностям Батуми вы сможете увидеть самые интересные природные и исторические достопримечательности.
Памятник с водопадом в честь святого Андрея Первозванного, старинная крепость Гонио 1 века постройки, смотровая
Памятник с водопадом в честь святого Андрея Первозванного, старинная крепость Гонио 1 века постройки, смотровая
6 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Индивидуальный подход и комфорт
- 🏰 Исторические достопримечательности
- 🌿 Природные красоты
- 📚 Увлекательные рассказы гида
- 🚗 Удобный транспорт
- 🌍 Культурное погружение
Что можно увидеть
- Памятник с водопадом
- Старинная крепость Гонио
- Смотровая площадка на вершине горы Самеба
- Этнографический музей «Борджгало»
- Храм Святой Троицы
- Батумский Ботанический сад
Ближайшие даты:
Время начала: 09:30
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Памятник с водопадом, возведённый в честь просветителя грузинского народа — святого Андрея Первозванного.
- Старинная крепость Гонио 1 века постройки: вы посмотрите, что сохранилось от неё до наших дней и узнаете историю креста на горе.
- Смотровая площадка на вершине горы Самеба, откуда мы полюбуемся видами на горы, море и Батуми.
- Первый в Грузии частный этнографический музей «Борджгало», где вы познакомитесь с историей, традициями и культурой грузинского народа.
- Храм Святой Троицы, расположенный на вершине горы, откуда открывается завораживающая панорама на Чёрное море.
- Батумский Ботанический сад, где можно побродить в тени деревьев, подышать свежим воздухом и отдохнуть от городской суеты.
По пути гид расскажет вам о роли Андрея Первозванного в грузинской истории, посвятит в местные традиции и обычаи, удивит неожиданными фактами о стране и её прошлом и с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Toyota Prius
- По желанию можем поехать на минивэне повышенного комфорта Mazda Mpv — доплата за него составит €120
- Гид заберёт вас от места проживания в Батуми и после экскурсии отвезёт обратно. Выехать лучше в 09:00-09:30.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Дополнительные расходы
- Входные билеты:
— в крепость Гонио — 8 лари/чел.
— в Этнографический музей — 15 лари/чел.
— в Ботанический сад — 20 лари/чел.
- Обед — по желанию
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У места вашего проживания в Батуми
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Каха — ваша команда гидов в Батуми
Провели экскурсии для 114 туристов
Привет, друзья! Меня зовут Каха, я родился и вырос в Батуми. Мы с супругой работаем в сфере туризма 9 лет и являемся лицензированными гидами Аджарии. Очень любим активный отдых, природу,Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
S
Shiraz
12 мар 2024
С Кахой мы поменяли маршрут, и поехали в Горную Аджарию, так как окресности я смотрел с другим гидом. Посмотрели прроду, водопады и красивые места Аджарии. Буду рекомендовать всем друзьям и знакомым
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