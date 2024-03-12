По окрестностям Батуми

Однодневное путешествие по окрестностям Батуми: Сарпи, крепость Гонио, Ботанический сад. Узнайте историю и насладитесь природой
В увлекательном однодневном путешествии по окрестностям Батуми вы сможете увидеть самые интересные природные и исторические достопримечательности.

Памятник с водопадом в честь святого Андрея Первозванного, старинная крепость Гонио 1 века постройки, смотровая
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площадка на вершине горы Самеба с видами на горы и море, этнографический музей «Борджгало», храм Святой Троицы и Батумский Ботанический сад - всё это ждёт вас в рамках экскурсии.

Гид расскажет о роли Андрея Первозванного в грузинской истории, посвятит в местные традиции и обычаи, удивит неожиданными фактами о стране и её прошлом. Путешествие проходит на комфортабельном автомобиле Toyota Prius или минивэне Mazda Mpv

5
1 отзыв

6 причин купить эту экскурсию

  1. 🌟 Индивидуальный подход и комфорт
  2. 🏰 Исторические достопримечательности
  3. 🌿 Природные красоты
  4. 📚 Увлекательные рассказы гида
  5. 🚗 Удобный транспорт
  6. 🌍 Культурное погружение

Что можно увидеть

  • Памятник с водопадом
  • Старинная крепость Гонио
  • Смотровая площадка на вершине горы Самеба
  • Этнографический музей «Борджгало»
  • Храм Святой Троицы
  • Батумский Ботанический сад
По окрестностям Батуми
По окрестностям Батуми
По окрестностям Батуми
Ближайшие даты:
Время начала: 09:30

Описание экскурсии

Что вас ожидает

  • Памятник с водопадом, возведённый в честь просветителя грузинского народа — святого Андрея Первозванного.
  • Старинная крепость Гонио 1 века постройки: вы посмотрите, что сохранилось от неё до наших дней и узнаете историю креста на горе.
  • Смотровая площадка на вершине горы Самеба, откуда мы полюбуемся видами на горы, море и Батуми.
  • Первый в Грузии частный этнографический музей «Борджгало», где вы познакомитесь с историей, традициями и культурой грузинского народа.
  • Храм Святой Троицы, расположенный на вершине горы, откуда открывается завораживающая панорама на Чёрное море.
  • Батумский Ботанический сад, где можно побродить в тени деревьев, подышать свежим воздухом и отдохнуть от городской суеты.

По пути гид расскажет вам о роли Андрея Первозванного в грузинской истории, посвятит в местные традиции и обычаи, удивит неожиданными фактами о стране и её прошлом и с удовольствием ответит на ваши вопросы.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Toyota Prius
  • По желанию можем поехать на минивэне повышенного комфорта Mazda Mpv — доплата за него составит €120
  • Гид заберёт вас от места проживания в Батуми и после экскурсии отвезёт обратно. Выехать лучше в 09:00-09:30.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы

  • Входные билеты:
    — в крепость Гонио — 8 лари/чел.
    — в Этнографический музей — 15 лари/чел.
    — в Ботанический сад — 20 лари/чел.
  • Обед — по желанию

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У места вашего проживания в Батуми
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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12 мар 2024
С Кахой мы поменяли маршрут, и поехали в Горную Аджарию, так как окресности я смотрел с другим гидом. Посмотрели прроду, водопады и красивые места Аджарии. Буду рекомендовать всем друзьям и знакомым

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