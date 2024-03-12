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площадка на вершине горы Самеба с видами на горы и море, этнографический музей «Борджгало», храм Святой Троицы и Батумский Ботанический сад - всё это ждёт вас в рамках экскурсии.



Гид расскажет о роли Андрея Первозванного в грузинской истории, посвятит в местные традиции и обычаи, удивит неожиданными фактами о стране и её прошлом. Путешествие проходит на комфортабельном автомобиле Toyota Prius или минивэне Mazda Mpv