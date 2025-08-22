Каньон Мартвили и пещера Прометея из Батуми. Групповая экскурсия

Описание экскурсииТрудно выделить самые живописные уголки западной Грузии — каждый из них по-своему прекрасен. Но мы сделали выбор и готовы показать вам эти удивительные места! Начнём с лодочнек и прогулки по Мартвильскому каньону, затем исследуем таинственную пещеру Прометея с её причудливыми сталактитами и сталагмитами. После нас ждёт отдых в целебных термальных источниках и обсуждение того, как колхидская культура повлияла на античный мир и обогатила грузинские предания. Маршрут путешествия 1. Мартвильский каньон — шедевр природы Вас ждёт встреча с одним из самых впечатляющих творений природы в Грузии. За миллионы лет вода пробила себе путь сквозь известняковые скалы, создав захватывающие дух пейзажи. На лодке вы проплывёте мимо высоких отвесных скал, увидите, как река низвергается водопадом, и даже обнаружите древние окаменелости, скрытые в глубине каньона. 2. Пещера Прометея — подземное царство Среди множества пещер Имерети эта — самая масштабная и завораживающая. В её недрах вас встретят фантастические сталактитовые «водопады», сталагмитовые колонны и таинственные озёра, куда не проникает солнечный свет. А завершить исследование можно необычным способом — выплыв из пещеры по подземной реке. 3. Термальные источники — природный спа-курорт Горячие воды здесь достигают 70°C, но в смешении с горными потоками создают комфортную температуру. Погрузившись в целебные воды, вы расслабитесь, насладитесь окружающими пейзажами и зарядитесь энергией. 4. Легенды Колхиды — путешествие в прошлое В пути мы расскажем о традициях грузин, их языке и семейных узах. Вы услышите истории о картвельских племенах, легенды, связанные с этими землями, и узнаете, как миф об аргонавтах вдохновлялся колхидской культурой. А ещё попробуете разгадать загадку древних амфор, найденных на дне озера Палиастоми. Важная информация: Продолжительность экскурсии может быть увеличена до 14 часов из-за ситуации на дорогах Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды Дополнительные расходы: Каньон Мартвили — 20 лари/чел., школьники — 5.50 лари/чел., до 6 лет — бесплатно Пещера Прометея — 25 лари/чел., школьники — 5.50 лари/чел., до 6 лет — бесплатно Прогулки на лодках: каньон Мартвили — 20 лари/чел., пещера Прометея — 20 лари/чел. Обратите внимание: на лодочную прогулку допускаются дети ростом выше 1 метра Обед (остановка на обед по желанию)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елена
22 авг 2025
Экскурсовод Zaza превосходный. Знает множество интересных фактов, которые было очень приятно слушать. Сама поездка была прекрасная и интересная, не даст никому заскучать! Высший бал!
