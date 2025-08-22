Каньон Мартвили и пещера Прометея из Батуми. Групповая экскурсия

Описание Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы 5 1 отзыв

Описание экскурсии Трудно выделить самые живописные уголки западной Грузии — каждый из них по-своему прекрасен. Но мы сделали выбор и готовы показать вам эти удивительные места! Начнём с лодочнек и прогулки по Мартвильскому каньону, затем исследуем таинственную пещеру Прометея с её причудливыми сталактитами и сталагмитами. После нас ждёт отдых в целебных термальных источниках и обсуждение того, как колхидская культура повлияла на античный мир и обогатила грузинские предания. Маршрут путешествия 1. Мартвильский каньон — шедевр природы Вас ждёт встреча с одним из самых впечатляющих творений природы в Грузии. За миллионы лет вода пробила себе путь сквозь известняковые скалы, создав захватывающие дух пейзажи. На лодке вы проплывёте мимо высоких отвесных скал, увидите, как река низвергается водопадом, и даже обнаружите древние окаменелости, скрытые в глубине каньона. 2. Пещера Прометея — подземное царство Среди множества пещер Имерети эта — самая масштабная и завораживающая. В её недрах вас встретят фантастические сталактитовые «водопады», сталагмитовые колонны и таинственные озёра, куда не проникает солнечный свет. А завершить исследование можно необычным способом — выплыв из пещеры по подземной реке. 3. Термальные источники — природный спа-курорт Горячие воды здесь достигают 70°C, но в смешении с горными потоками создают комфортную температуру. Погрузившись в целебные воды, вы расслабитесь, насладитесь окружающими пейзажами и зарядитесь энергией. 4. Легенды Колхиды — путешествие в прошлое В пути мы расскажем о традициях грузин, их языке и семейных узах. Вы услышите истории о картвельских племенах, легенды, связанные с этими землями, и узнаете, как миф об аргонавтах вдохновлялся колхидской культурой. А ещё попробуете разгадать загадку древних амфор, найденных на дне озера Палиастоми. Важная информация: Продолжительность экскурсии может быть увеличена до 14 часов из-за ситуации на дорогах Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды Дополнительные расходы: Каньон Мартвили — 20 лари/чел., школьники — 5.50 лари/чел., до 6 лет — бесплатно Пещера Прометея — 25 лари/чел., школьники — 5.50 лари/чел., до 6 лет — бесплатно Прогулки на лодках: каньон Мартвили — 20 лари/чел., пещера Прометея — 20 лари/чел. Обратите внимание: на лодочную прогулку допускаются дети ростом выше 1 метра Обед (остановка на обед по желанию)

Место начала и завершения? Батуми, ул. Шериф Химшиашвили 1а, у входа в Макдональд Когда и сколько длится? Когда: Выберите удобную дату из расписания Экскурсия длится около 11 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.

Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы:

Каньон Мартвили - 20 лари/чел., школьники - 5.50 лари/чел., до 6 лет - бесплатно

Пещера Прометея - 25 лари/чел., школьники - 5.50 лари/чел., до 6 лет - бесплатно

Прогулки на лодках: каньон Мартвили - 20 лари/чел., пещера Прометея - 20 лари/чел. Обратите внимание: на лодочную прогулку допускаются дети ростом выше 1 метра

Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.