Выбор самых красивых мест западной Грузии - задача непростая, но каньон Мартвили и пещера Прометея заслуживают внимания.Прогулка на лодке вдоль скал Мартвильского каньона, спуск в пещеру Прометея с её поразительными

сталактитами и сталагмитами, отдых в горячих источниках и обсуждение колхидской культуры - всё это ждет вас на этой экскурсии. Узнайте о менталитете грузинского народа, легендах и культурном наследии, вдохновившем греков на миф об аргонавтах. Комфортабельный трансфер и услуги гида включены

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Сказочный каньон Мартвили

Вы окажетесь в одном из красивейших мест западной Грузии — Мартвильском каньоне. Тысячи лет вода прокладывала путь в известняковой породе, чтобы создать это чудо природы. Вы проплывёте на лодке вдоль отвесных скал и увидите, как река на выходе из каньона превращается в водопад. А ещё осмотрите окаменелости, сохранившиеся в глубине каньона.

Спуск в пещеру Прометея

Из тысячи пещер Имерети пещера Прометея — самая большая. Внутри неё — впечатляющие сталактиты и сталагмиты, которые образуют застывшие каменные водопады, и подземные озёра, поверхности которых никогда не касался солнечный свет. Из пещеры вы сможете выплыть на лодке по руслу подземной реки.

Термальные источники

Температура горячих источников около 70 °С. Но там, где они смешиваются с водами горной реки, температура оптимальная и приятна для человеческого тела. Вы полежите в лечебных ванночках, полюбуетесь окружающей природой и восстановите силы.

Культурное наследие Грузии

Во время путешествия мы поговорим о менталитете грузинского народа, родственных связях и происхождении грузинского языка. Вы узнаете, кто такие картвели, услышите местные легенды и прикоснётесь к наследию колхидской культуры, вдохновившей греков на создание мифа об аргонавтах. А ещё попробуете угадать, что перевозили в амфорах, найденных на дне озера Палиастоми.

Организационные детали

Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

В стоимость входят: трансфер на комфортабельном автомобиле Nissan Primastar или Mercedes Sprinter, услуги гида

Дополнительные расходы: