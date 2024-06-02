Прогулка на лодке вдоль скал Мартвильского каньона, спуск в пещеру Прометея с её поразительными
5 причин купить эту экскурсию
- 🌿 Прогулка на лодке вдоль скал
- 🗿 Спуск в пещеру Прометея
- 💧 Отдых в горячих источниках
- 📜 Обсуждение колхидской культуры
- 🚐 Комфортабельный трансфер
Что можно увидеть
- Каньон Мартвили
- Пещера Прометея
- Термальные источники
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Сказочный каньон Мартвили
Вы окажетесь в одном из красивейших мест западной Грузии — Мартвильском каньоне. Тысячи лет вода прокладывала путь в известняковой породе, чтобы создать это чудо природы. Вы проплывёте на лодке вдоль отвесных скал и увидите, как река на выходе из каньона превращается в водопад. А ещё осмотрите окаменелости, сохранившиеся в глубине каньона.
Спуск в пещеру Прометея
Из тысячи пещер Имерети пещера Прометея — самая большая. Внутри неё — впечатляющие сталактиты и сталагмиты, которые образуют застывшие каменные водопады, и подземные озёра, поверхности которых никогда не касался солнечный свет. Из пещеры вы сможете выплыть на лодке по руслу подземной реки.
Термальные источники
Температура горячих источников около 70 °С. Но там, где они смешиваются с водами горной реки, температура оптимальная и приятна для человеческого тела. Вы полежите в лечебных ванночках, полюбуетесь окружающей природой и восстановите силы.
Культурное наследие Грузии
Во время путешествия мы поговорим о менталитете грузинского народа, родственных связях и происхождении грузинского языка. Вы узнаете, кто такие картвели, услышите местные легенды и прикоснётесь к наследию колхидской культуры, вдохновившей греков на создание мифа об аргонавтах. А ещё попробуете угадать, что перевозили в амфорах, найденных на дне озера Палиастоми.
Организационные детали
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
- В стоимость входят: трансфер на комфортабельном автомобиле Nissan Primastar или Mercedes Sprinter, услуги гида
Дополнительные расходы:
- Каньон Мартвили — 20 лари/чел.
- Пещера Прометея — 25 лари/чел., школьники — 5.50 лари/чел., до 6 лет бесплатно
- Прогулки на лодках: каньон Мартвили — 20 лари/чел., пещера Прометея — 20 лари/чел. Обратите внимание: на лодочную прогулку допускаются дети ростом выше 1 метра
- Обед (остановка на обед по желанию)
во вторник и пятницу в 09:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€40
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Гид внимателен к участникам группы, разъясняет все вопросы, приятная подача информации.
Про достопримечательности можно не рассказывать, они тоже прекрасны.
Маршрут продуман до мелочей, есть даже приятные сюрпризы.
Однозначно поеду еще с этим гидом на другие экскурсии, а сам тур посоветую друзьям.