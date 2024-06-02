Каньон Мартвили и пещера Прометея - из Батуми в мини-группе

Проплывите вдоль скал Мартвильского каньона, спуститесь в пещеру Прометея и отдохните в горячих источниках. Уникальная экскурсия из Батуми
Выбор самых красивых мест западной Грузии - задача непростая, но каньон Мартвили и пещера Прометея заслуживают внимания.

Прогулка на лодке вдоль скал Мартвильского каньона, спуск в пещеру Прометея с её поразительными
читать дальше

сталактитами и сталагмитами, отдых в горячих источниках и обсуждение колхидской культуры - всё это ждет вас на этой экскурсии.

Узнайте о менталитете грузинского народа, легендах и культурном наследии, вдохновившем греков на миф об аргонавтах. Комфортабельный трансфер и услуги гида включены

5
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  1. 🌿 Прогулка на лодке вдоль скал
  2. 🗿 Спуск в пещеру Прометея
  3. 💧 Отдых в горячих источниках
  4. 📜 Обсуждение колхидской культуры
  5. 🚐 Комфортабельный трансфер

Что можно увидеть

  • Каньон Мартвили
  • Пещера Прометея
  • Термальные источники
Каньон Мартвили и пещера Прометея - из Батуми в мини-группе
Каньон Мартвили и пещера Прометея - из Батуми в мини-группе
Каньон Мартвили и пещера Прометея - из Батуми в мини-группе
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Сказочный каньон Мартвили

Вы окажетесь в одном из красивейших мест западной Грузии — Мартвильском каньоне. Тысячи лет вода прокладывала путь в известняковой породе, чтобы создать это чудо природы. Вы проплывёте на лодке вдоль отвесных скал и увидите, как река на выходе из каньона превращается в водопад. А ещё осмотрите окаменелости, сохранившиеся в глубине каньона.

Спуск в пещеру Прометея

Из тысячи пещер Имерети пещера Прометея — самая большая. Внутри неё — впечатляющие сталактиты и сталагмиты, которые образуют застывшие каменные водопады, и подземные озёра, поверхности которых никогда не касался солнечный свет. Из пещеры вы сможете выплыть на лодке по руслу подземной реки.

Термальные источники

Температура горячих источников около 70 °С. Но там, где они смешиваются с водами горной реки, температура оптимальная и приятна для человеческого тела. Вы полежите в лечебных ванночках, полюбуетесь окружающей природой и восстановите силы.

Культурное наследие Грузии

Во время путешествия мы поговорим о менталитете грузинского народа, родственных связях и происхождении грузинского языка. Вы узнаете, кто такие картвели, услышите местные легенды и прикоснётесь к наследию колхидской культуры, вдохновившей греков на создание мифа об аргонавтах. А ещё попробуете угадать, что перевозили в амфорах, найденных на дне озера Палиастоми.

Организационные детали

  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
  • В стоимость входят: трансфер на комфортабельном автомобиле Nissan Primastar или Mercedes Sprinter, услуги гида

Дополнительные расходы:

  • Каньон Мартвили — 20 лари/чел.
  • Пещера Прометея — 25 лари/чел., школьники — 5.50 лари/чел., до 6 лет бесплатно
  • Прогулки на лодках: каньон Мартвили — 20 лари/чел., пещера Прометея — 20 лари/чел. Обратите внимание: на лодочную прогулку допускаются дети ростом выше 1 метра
  • Обед (остановка на обед по желанию)

во вторник и пятницу в 09:00

Выбрать дату
🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 13 раз на ближайшие дни
Забронировать эту экскурсию

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€40
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Возле Макдональдса
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник и пятницу в 09:00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
А
2 июня 2024
Экскурсия очень понравилась.
Гид внимателен к участникам группы, разъясняет все вопросы, приятная подача информации.
Про достопримечательности можно не рассказывать, они тоже прекрасны.
Маршрут продуман до мелочей, есть даже приятные сюрпризы.
Однозначно поеду еще с этим гидом на другие экскурсии, а сам тур посоветую друзьям.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Батуми

ГрупповыеНа машинеМожно с детьмиЛетниеПрирода и пейзажиВыездныеНа весь деньПещерыМартвильский каньонПопулярные местаПещера ПрометеяТермальные источникиКаньоныНа микроавтобусе

Похожие экскурсии из Батуми

Путешествие в каньон Мартвили и пещеру Прометея из Батуми
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
162 отзыва
Индивидуальная экскурсия: каньон Мартвили и пещера Прометея из Батуми
Насладитесь красотой каньона Мартвили и пещеры Прометея. Узнайте больше о грузинской культуре и истории в увлекательном путешествии по западной Грузии
Начало: Возле Макдональдс
Завтра в 09:00
12 июня в 09:00
160 за всё до 4 чел.
Многоликий Батуми
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
239 отзывов
Экскурсия Многоликий Батуми: Путешествие по Историческим Сокровищам
Вас ждет путешествие по историческим и культурным сокровищам Батуми, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: На Батумском бульваре. Около Башни грузинского алф...
Сегодня в 18:00
Завтра в 13:00
52 за всё до 6 чел.
Из Батуми - в сказочную Имеретию
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
17 отзывов
Из Батуми в сказочную Имеретию: путешествие по историческим сокровищам
Погрузитесь в мир грузинской истории и природы, посетив из Батуми уникальные места Имеретии, включая Кутаиси и пещеру Прометея
Начало: У канатной дороги Арго
Завтра в 10:00
12 июня в 10:00
230 за всё до 5 чел.
У нас ещё много экскурсий в Батуми. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Батуми
ХорошоТам