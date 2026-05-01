Мартвильская сказка: Каньон Юрского периода и дикие термальные источники! Мы отправимся из Батуми в фантастический Мартвильский каньон, где вы прокатитесь на надувных лодках среди изумрудных водопадов, увидите вековые лианы и
Описание экскурсии
Скрытые сокровища Самегрело: Приготовьтесь к путешествию, которое сотрет границы времени! Мы стартуем из Батуми, чтобы перенестись в первозданные субтропики Самегрело, где миллионы лет назад зарождалась жизнь на планете. Портал в Юрский период в каньоне Мартвили. Вы окажетесь внутри гигантского тектонического разлома, сквозь который мчатся ледяные бирюзовые воды реки Абаша. С отвесных белоснежных стен свисают многовековые изумрудные мхи и дикие лианы. Здесь мы разобьем брызги веслом во время лодочной прогулки, заглянем в гроты и увидим каскады бурлящих водопадов. Самое мистическое: именно в этих скалах застыли подлинные следы динозавров и окаменелости гигантского морского ящера — мезозавра, обитавшего тут 75 миллионов лет назад. Грузинское застолье у воды. Напитавшись духом древности, мы причалим к уютному ресторану на речном побережье. Воздух здесь пропитан ароматами специй и дымка. Мы согреем душу дегустацией домашнего вина, аутентичной чачи и крафтового коньяка. Вы сможете заказать традиционные мегрельские шедевры, которые готовятся прямо с ножа. (Обратите внимание: обед не входит в базовую стоимость). Природный контрастный спа-курорт. Финальной точкой дня станет уединенное место на горной реке, где бьют подземные термальные ключи. Кипящая серная вода смешивается здесь с прохладным речным потоком, создавая идеальный эффект природного джакузи под открытым небом. Два часа чистого блаженства, пара над водой и полного слияния с природой перед возвращением в Батуми. Этот день подарит вам ни на что не похожие тактильные и вкусовые ощущения, а галерея телефона заполнится кадрами, которые вызовут зависть у всех подписчиков! Важно знать Для прогулки выбирайте удобную обувь и одежду по погоде. Возьмите с собой купальник, полотенце, головной убор, солнцезащитные очки, крем, фотоаппарат. В стоимость экскурсии включено:
• услуги гида, • трансфер, • вода для каждого участника тура. Туристы оплачивают самостоятельно:
входные билеты (Мартвильский каньон 17,5 лари, катание на лодке в каньоне — 15 лари, «пещера Прометея» — 25 лари, катание на лодке в пещере — 17 лари, для детей предусмотрены скидки), • обед по желанию (25-40 лари).
ежедневно в 08:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Мартвильский каньон
- Серные источники под открытым небом
Что включено
- Услуги гида,
- Трансфер,
- Вода для каждого участника тура.
Что не входит в цену
- Входные билеты Мартвильский каньон 40 лари, катание на лодке в каньоне - 30 лари, для детей предусмотрены скидки ,
- Обед+дегустация вин коньяка и чачи по желанию (70 лари).
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
