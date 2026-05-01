Скрытые сокровища Самегрело: Приготовьтесь к путешествию, которое сотрет границы времени! Мы стартуем из Батуми, чтобы перенестись в первозданные субтропики Самегрело, где миллионы лет назад зарождалась жизнь на планете. Портал в Юрский период в каньоне Мартвили. Вы окажетесь внутри гигантского тектонического разлома, сквозь который мчатся ледяные бирюзовые воды реки Абаша. С отвесных белоснежных стен свисают многовековые изумрудные мхи и дикие лианы. Здесь мы разобьем брызги веслом во время лодочной прогулки, заглянем в гроты и увидим каскады бурлящих водопадов. Самое мистическое: именно в этих скалах застыли подлинные следы динозавров и окаменелости гигантского морского ящера — мезозавра, обитавшего тут 75 миллионов лет назад. Грузинское застолье у воды. Напитавшись духом древности, мы причалим к уютному ресторану на речном побережье. Воздух здесь пропитан ароматами специй и дымка. Мы согреем душу дегустацией домашнего вина, аутентичной чачи и крафтового коньяка. Вы сможете заказать традиционные мегрельские шедевры, которые готовятся прямо с ножа. (Обратите внимание: обед не входит в базовую стоимость). Природный контрастный спа-курорт. Финальной точкой дня станет уединенное место на горной реке, где бьют подземные термальные ключи. Кипящая серная вода смешивается здесь с прохладным речным потоком, создавая идеальный эффект природного джакузи под открытым небом. Два часа чистого блаженства, пара над водой и полного слияния с природой перед возвращением в Батуми. Этот день подарит вам ни на что не похожие тактильные и вкусовые ощущения, а галерея телефона заполнится кадрами, которые вызовут зависть у всех подписчиков! Важно знать Для прогулки выбирайте удобную обувь и одежду по погоде. Возьмите с собой купальник, полотенце, головной убор, солнцезащитные очки, крем, фотоаппарат. В стоимость экскурсии включено:

• услуги гида, • трансфер, • вода для каждого участника тура. Туристы оплачивают самостоятельно:

входные билеты (Мартвильский каньон 17,5 лари, катание на лодке в каньоне — 15 лари, «пещера Прометея» — 25 лари, катание на лодке в пещере — 17 лари, для детей предусмотрены скидки), • обед по желанию (25-40 лари).