читать дальше

водопад, исторические памятники, старинные крепости и арочные мосты построенные в X - XII веках и сохранившиеся по сей день.



А в финале поездки мы заедем в аутентичную кафешку с форелевой фермой, где вы сможете насладиться потрясающей Грузинской кухней, а при желании поймать рыбку собственными руками.