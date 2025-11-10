Увлекательное однодневное путешествие к горным вершинам солнечной Аджарии позволит вам насладиться величественным видом огромных гор и маленьких уютных сельских домиков, окунуться в чарующую атмосферу Аджарского края.
Описание экскурсииУвлекательное однодневное путешествие к горным вершинам солнечной Аджарии позволит вам насладиться величественным видом огромных гор и маленьких уютных сельских домиков, окунуться в чарующую атмосферу Аджарского края. По дороге Мы увидим красивейший водопад, исторические памятники, старинные крепости и арочные мосты построенные в X - XII веках и сохранившиеся по сей день. А в финале поездки мы заедем в аутентичную кафешку с форелевой фермой, где вы сможете насладиться потрясающей Грузинской кухней, а при желании поймать рыбку собственными руками. Важная информация:
- Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Toyota Prius.
- Для более удобного размещения 4 взрослых(по желанию), или 5-6 человек, поедем на минивэне Mazda Mpv, стоимость Минивэна будет 200$ на всех за машину.
- Я заберу вас от места вашего проживания в Батуми и после экскурсии привезу обратно.
- В летний период можно купаться в водопаде, поэтому обязательно захватите купальники и полотенца. Также рекомендую надеть удобную обувь и взять с собой воду.
- Продолжительность экскурсии 9 - 10 часов, выехать лучше в 08:00 - 09:00 утра.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Чарующий Водопад в селе Мериси
- Смотровую площадку с восхитительным видом на горы и окрестности
- Арочные мосты царицы Тамары X - XII веков в селах Дандало и Фуртио
- Развалины старинных крепостей Окропилаури и Отолта, с которых открываются потрясающие виды на ущелье и горы
- Церковь Зваре, с которой открываются потрясающие виды на окрестности
Что включено
- Комфортабельный автомобиль с кондиционером
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Обед (по желанию), Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Забираю от места Вашего проживания
Завершение: Ваше место проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
