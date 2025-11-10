Мои заказы

Нетуристические красоты Высокогорной Аджарии

Увлекательное однодневное путешествие к горным вершинам солнечной Аджарии позволит вам насладиться величественным видом огромных гор и маленьких уютных сельских домиков, окунуться в чарующую атмосферу Аджарского края.

По дороге Мы увидим красивейший
читать дальше

водопад, исторические памятники, старинные крепости и арочные мосты построенные в X - XII веках и сохранившиеся по сей день.

А в финале поездки мы заедем в аутентичную кафешку с форелевой фермой, где вы сможете насладиться потрясающей Грузинской кухней, а при желании поймать рыбку собственными руками.

Время начала: 08:00, 08:30, 09:00

Описание экскурсии

  • Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Toyota Prius.
  • Для более удобного размещения 4 взрослых(по желанию), или 5-6 человек, поедем на минивэне Mazda Mpv, стоимость Минивэна будет 200$ на всех за машину.
  • Я заберу вас от места вашего проживания в Батуми и после экскурсии привезу обратно.
  • В летний период можно купаться в водопаде, поэтому обязательно захватите купальники и полотенца. Также рекомендую надеть удобную обувь и взять с собой воду.
  • Продолжительность экскурсии 9 - 10 часов, выехать лучше в 08:00 - 09:00 утра.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Чарующий Водопад в селе Мериси
  • Смотровую площадку с восхитительным видом на горы и окрестности
  • Арочные мосты царицы Тамары X - XII веков в селах Дандало и Фуртио
  • Развалины старинных крепостей Окропилаури и Отолта, с которых открываются потрясающие виды на ущелье и горы
  • Церковь Зваре, с которой открываются потрясающие виды на окрестности
Что включено
  • Комфортабельный автомобиль с кондиционером
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Обед (по желанию), Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Забираю от места Вашего проживания
Завершение: Ваше место проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Батуми

