23 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Лучшие пейзажи Аджарии

Наш путь пройдет по узкому серпантину, через места слияния рек, вечнозеленые вершины и реликтовый лес; «в компании» свежего воздуха и горных ароматов. Вы увидите два водопада: под одним сможете постоять в жаркий день, а ко второму подниметесь по желанию — но в любом случае полюбуетесь его водами со стороны.

Руины истории среди гор

Вы охватите наиболее значимые локации нашего края, а я расскажу об их историческом пути.

Крепость Гонио — самая древняя из сохранившихся в Грузии. Возведена воинами Римской империи 2000 лет назад! Забравшись на стены цитадели, вы узнаете о ее назначении и устройстве, о вторжении римлян в Иберию и Колхиду, о сокровищах Гонио, которые нашел местный житель.

— самая древняя из сохранившихся в Грузии. Возведена воинами Римской империи 2000 лет назад! Забравшись на стены цитадели, вы узнаете о ее назначении и устройстве, о вторжении римлян в Иберию и Колхиду, о сокровищах Гонио, которые нашел местный житель. Крепость Гвара : войти в эту дозорную крепость 6 века по-прежнему можно, лишь взобравшись по деревянной стремянке. Отсюда вам откроется вид на узкое ущелье, перерезанное рекой.

: войти в эту дозорную крепость 6 века по-прежнему можно, лишь взобравшись по деревянной стремянке. Отсюда вам откроется вид на узкое ущелье, перерезанное рекой. Мосты царицы Тамары Мирвети и Цхемлара: вы узнаете, как этим каменным сооружениям удалось пережить 9 веков и несколько землетрясений. Конечно, я расскажу о правительнице, чьим именем названы мосты, — о судьбе и великих достижениях царицы Тамары.

Народ и традиции Аджарии

Доехав до грузино-турецкой границы, вы окажетесь в селе Сарпи, разделенном на две части колючей проволокой и таможенным терминалом. Здесь поговорим об османской оккупации Аджарии: вы представите время, когда родственники вдруг оказались в разных странах, и поймете, как грузинам удалось сохранить национальную идентичность.