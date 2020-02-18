23 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Лучшие пейзажи Аджарии
Наш путь пройдет по узкому серпантину, через места слияния рек, вечнозеленые вершины и реликтовый лес; «в компании» свежего воздуха и горных ароматов. Вы увидите два водопада: под одним сможете постоять в жаркий день, а ко второму подниметесь по желанию — но в любом случае полюбуетесь его водами со стороны.
Руины истории среди гор
Вы охватите наиболее значимые локации нашего края, а я расскажу об их историческом пути.
Народ и традиции Аджарии
Доехав до грузино-турецкой границы, вы окажетесь в селе Сарпи, разделенном на две части колючей проволокой и таможенным терминалом. Здесь поговорим об османской оккупации Аджарии: вы представите время, когда родственники вдруг оказались в разных странах, и поймете, как грузинам удалось сохранить национальную идентичность.