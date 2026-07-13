23 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

В Батуми стоит посвятить день поездке в горную Аджарию. Вечнозеленые склоны, руины древности и водопады создадут незабываемые впечатления. Дороги в ущельях приведут к крепостям Гонио и Гвара, мостам времен царицы

Тамары. За 5 часов вы узнаете о «Золотом веке» Грузии и местных традициях, увидите переплетение христианской и мусульманской культур и ощутите тепло Аджарии. Посетите село Сарпи на грузино-турецкой границе и узнайте о сохранении национальной идентичности

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения Аджарии - с июня по сентябрь. В это время погода наиболее комфортная для прогулок и осмотра достопримечательностей, а также для наслаждения природой и свежим воздухом. В апреле, мае и октябре также можно насладиться красотами региона, однако стоит быть готовым к возможным дождям и переменчивой погоде. В это время туристов меньше, что позволяет более спокойно исследовать местные достопримечательности.

Сейчас август — это идеальное время.