23 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Авто-путешествие из Батуми за природными и историческими открытиями горного края

Arkadiy
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Arkadiy – ваш гид
В Батуми непременно стоит посвятить день поездке в горную Аджарию — чтобы влюбиться в ее вечнозеленые склоны, руины древности и водопады.

Дороги в ущельях приведут к крепостям Гонио и Гвара, к мостам времен великой царицы Тамары и в этнографический музей.

За 5 часов вы узнаете о завоевании Иберии римлянами, «Золотом веке» Грузии и о местных традициях; увидите переплетение христианской и мусульманской культур и ощутите тепло Аджарии.
От 76 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
На автомобиле
Продолжительность 5.5 часов
До 6 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии23 отзыва
4.91
Аджария круглый год!
Аджария круглый год!

Что вас ожидает

Лучшие пейзажи Аджарии
Наш путь пройдет по узкому серпантину, через места слияния рек, вечнозеленые вершины и реликтовый лес; «в компании» свежего воздуха и горных ароматов. Вы увидите два водопада: под одним сможете постоять в жаркий день, а ко второму подниметесь по желанию — но в любом случае полюбуетесь его водами со стороны.

Руины истории среди гор
Вы охватите наиболее значимые локации нашего края, а я расскажу об их историческом пути.

  • Крепость Гонио — самая древняя из сохранившихся в Грузии. Возведена воинами Римской империи 2000 лет назад! Забравшись на стены цитадели, вы узнаете о ее назначении и устройстве, о вторжении римлян в Иберию и Колхиду, о сокровищах Гонио, которые нашел местный житель.
  • Крепость Гвара: войти в эту дозорную крепость 6 века по-прежнему можно, лишь взобравшись по деревянной стремянке. Отсюда вам откроется вид на узкое ущелье, перерезанное рекой.
  • Мосты царицы Тамары Мирвети и Цхемлара: вы узнаете, как этим каменным сооружениям удалось пережить 9 веков и несколько землетрясений. Конечно, я расскажу о правительнице, чьим именем названы мосты, — о судьбе и великих достижениях царицы Тамары.

Народ и традиции Аджарии
Доехав до грузино-турецкой границы, вы окажетесь в селе Сарпи, разделенном на две части колючей проволокой и таможенным терминалом. Здесь поговорим об османской оккупации Аджарии: вы представите время, когда родственники вдруг оказались в разных странах, и поймете, как грузинам удалось сохранить национальную идентичность.

Организационные детали

  • Место встречи обсуждается в переписке.
  • Транспортные расходы входят в стоимость (комфортное современное авто).
  • Билеты в музеи (~ 1-2€ за человека), питание и личные покупки не включены в стоимость.
  • Экскурсию можно провести и для большего количества путешественников (уточняйте в переписке).
Аджария круглый год!
Аджария круглый год!
Аджария круглый год!
Аджария круглый год!
Аджария круглый год!
Аджария круглый год!
Аджария круглый год!
Аджария круглый год!
Аджария круглый год!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Arkadiy
Arkadiy
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Аркадий, а Грузия — это мой дом, страна, где я родился и вырос, где родились и жили мои предки на протяжении многих десятилетий, а может и веков. Многое здесь близко и дорого моему сердцу. Поэтому одним из моих любимых занятий является открывать мою Страну всем тем, кто желает поближе познакомиться с Ней, проникнуть в Её культуру, историю, тайны, познать неповторимый характер и насладиться Её красотой! Мне 38 лет. Я музыкант, композитор, поэт и менеджер по маркетингу. Помимо этого очень люблю спорт, читать книги и общаться с людьми. С нетерпением жду встречи!
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23 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

18 февраля 2020
Замечательная экскурсия! Спасибо Аркадию и Алеко (настоящий джигит)! Несмотря на то, что Аджария нас в этот день не ждала, все было в снегу и некоторые дороги оказались непроездными а тропы непролазными, Аркадий и Алеко справились. Больщую часть программы мы выполнили. А снегопад придал Рождественского настроения нашей поездке. Информация по маршруту была достаточной. Впечатлений хватит на долгое время. Спасибо!
12 января 2020
Мы были в Батуми всего 3 дня, поэтому ещё из Украины забронировали у Аркадия 2 экскурсии, чтобы не терять время на поиски гида, маршрута и тд. И не ошиблись!!! За такой короткий период нам удалось посмотреть город, увидеть все достопримечательности, узнать всю нужную информацию, историю города от начала до сегодня, насладиться видами горной Аджарии, побывать на ужине в настоящей грузинской семье! Аркадий знает историю своего края в мелких подробностях, может ответить на любой вопрос, очень порядочный, приветливый, отзывчивый, терпеливый человек!!! Никогда в своей жизни я не встречала лучшего гида! Все истории познавательны, интересны, информация запоминается очень легко. Время экскурсий оба раза затягивались по нашей вине, нам хотелось посмотреть больше, пофотографироваться везде, Аркадий терпеливо выносил нас))), с радостью, с удовольствием отвечал на все дополнительные вопросы, фотографировал нас, даже сделал нам сюрприз - спел чудесно под гитару! Мы в восторге, обязательно вернёмся, обязательно воспользуемся его знаниями и компанией!!! Спасибо Вам, Аркадий, что открыли для нас свою страну за 2 коротких дождливых дня))!!!
9 декабря 2019
К Аркадию на экскурсию мы попали случайно: в Батуми было свободное время и мы наугад заказали экскурсию. Нам очень повезло! Аркадий показал нам удивительные места и рассказал об интересных событиях из истории Грузии. Экскурсия оказалась познавательной и в тоже время не утомительной. В следующий свой визит в Батуми обязательно обратимся к Аркадию за новыми историями и впечатлениями!
31 октября 2019
В день нашей экскурсии шел мелкий дождь, но он не смог испортить наших восторженных впечатлений от всего увиденного. Очень красивая природа. Мы влюбились в Аджарию и постараемся еще раз сюда приехать.
13 октября 2019
Огромное спасибо Аркадию за увлекательную и познавательную экскурсию. 7 часов пролетели совсем незаметно в неформальной дружеской обстановке. Аркадий рассказывает очень интересно, но при этом с юмором и ненавязчиво. Слушать его одно удовольствие. Он не только профессионал своего дела, но и приятный собеседник и интересный человек. Благодаря ему я побывала в совсем нетуристических местах и увидела безумно красивую природу Аджарии. Советую всем, кто решил познакомиться с этим волшебным уголком солнечной и гостеприимной Грузии, воспользоваться услугами Аркадия.
10 октября 2019
Спасибо Аркадию за великолепно проведенную экскурсию. Мы увидели три водопада : Андрея Первозванного, Мирвети и Чхутунети. Особенно красив и живописен Мирвети. Потрясающий водопад! В красивейшем Мачахельском ущелье, среди зарослей самшита со скал извергаются тонны воды, солнце отражает имя в каплях, вокруг бодрость и прохлада! Красота! А тут же ещё и мост царицы Тамары, и узенький арочный мост через реку Чороха. Да и сама деревенька Мирвети очень живописна. Избушки на курьих ножках, ореховый и каштановый мед, свежайшая чурчхела. В общем сплошное удовольствие. Также побродили по двум крепостям Гонио и Гвара. Гвара вообще очень необычна. Спускались к ней по узким ступенькам среди великолепной природы. Я даже белые грибы нашел. Не знал, что в Грузии они есть. Услышали от Аркадия интересные истории о защитниках ущелья, о царице Тамаре, об истории Аджарии. Затем прогулялись по еще одному мосту времён царицы Тамары в Цхемлара, сфотографировались в национальных костюмах, постели краеведческий музей Чхутунети. Да много ещё чего было. Экскурсия длилась около семи часов и пролетели они незаметно. Спасибо, дорогой Аркадий!
24 сентября 2019
Экскурсия замечательная, а Аркадий самый лучший гид-очень компетентный, внимательный, да просто очень хороший человек. За день, проведенный вместе, мы успели подружиться. Водитель Александр вне всяческих похвал. Так виртуозно водить машину по горным дорогам, это дорогого стоит. Всем рекомендуем эту экскурсию и гида только Аркадия. И обязательно попросите остановиться перекусить в ресторанчике у моста Царицы Тамары, обалденно вкусно!
31 августа 2019
Отличная экскурсия. Рекомендую!
30 августа 2019
Аркадий очень эрудированный и приятный человек. Интересно рассказывает историю, также мы много узнали про быт и традиции Грузии. Мы немного адаптировали маршрут и программу, большое спасибо!
14 августа 2019
Горы, крепости, водопады, музеи - это само по себе достойно посещения. Но присутствует в том или ином виде во многих местах мира. Чтобы понять специфику конкретного места, нужен гид. Я взял экскурсию, чтобы получить от гида развернутую информацию об истории и культуре страны. Я остался доволен всеми аспектами экскурсии (машина, вождение, доброжелательность), кроме информационной. Аркадий не продемонстрировал глубоких знаний. Он достаточно живо рассказал на уровне Википедии, но на мои вопросы отвечал без подробностей или не отвечал. Аркадий слабо разбирается в экспозиции музеев, в которые мы заехали. Может быть, я слишком избалован, т.к. в России зачастую экскурсии ведут выпускники исторических или культурологических факультетов. Если вам не так интересна болтовня, и вы хотите отдохнуть и посмотреть достопримечательности, рекомендую вам эту экскурсию. А Аркадию советую активнее повышать свой профессионализм, чтобы быть готовым подробно ответить на практически любые вопросы.
Ещё 13 отзывов

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