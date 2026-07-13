23 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

В Батуми стоит посвятить день поездке в горную Аджарию. Вечнозеленые склоны, руины древности и водопады создадут незабываемые впечатления. Дороги в ущельях приведут к крепостям Гонио и Гвара, мостам времен царицы
6 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Древние крепости Гонио и Гвара
- 🌉 Мосты царицы Тамары
- 💧 Живописные водопады
- 🚗 Комфортабельное авто
- 🌳 Вечнозеленые склоны и реликтовый лес
- 📜 Истории о «Золотом веке» Грузии
Лучшее время для посещения
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Лучшее время для посещения Аджарии - с июня по сентябрь. В это время погода наиболее комфортная для прогулок и осмотра достопримечательностей, а также для наслаждения природой и свежим воздухом. В апреле, мае и октябре также можно насладиться красотами региона, однако стоит быть готовым к возможным дождям и переменчивой погоде. В это время туристов меньше, что позволяет более спокойно исследовать местные достопримечательности.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Крепость Гонио
- Крепость Гвара
- Мосты царицы Тамары
- Село Сарпи
Описание экскурсии
Лучшие пейзажи Аджарии
Наш путь пройдет по узкому серпантину, через места слияния рек, вечнозеленые вершины и реликтовый лес; «в компании» свежего воздуха и горных ароматов. Вы увидите два водопада: под одним сможете постоять в жаркий день, а ко второму спуститесь по желанию — но в любом случае полюбуетесь его водами со стороны.
Руины истории среди гор
Вы охватите наиболее значимые локации нашего края, а я расскажу об их историческом пути.
- Крепость Гонио — самая древняя из сохранившихся в Грузии. Возведена воинами Римской империи 2000 лет назад! Забравшись на стены цитадели, вы узнаете о её назначении и устройстве, а также о сокровищах, которые нашли местные жители
- Крепость Гвара: войти в эту дозорную крепость 6 века по-прежнему можно лишь взобравшись по деревянной стремянке. К ней ведут 275 ступенек. Отсюда вам откроется вид на узкое ущелье, перерезанное рекой
- Арочные мосты царицы Тамары Мирвети и Махо, которым несколько столетий. Конечно, я расскажу о судьбе и великих достижениях правительницы Грузии, в честь которой названы эти мосты
Народ и традиции Аджарии
Доехав до грузино-турецкой границы, вы окажетесь в селе Сарпи, разделённом на две части колючей проволокой и таможенным терминалом. Здесь поговорим о том, как грузины живут по обе стороны границы. Вы представите время, когда родственники вдруг оказались в разных государствах, и поймёте, как грузинам удалось сохранить национальную идентичность.
Организационные детали
- Место встречи обсуждается в переписке
- Транспортные расходы входят в стоимость (комфортное современное авто)
- Дополнительные расходы: входные билеты (~ 2–3 евро за человека) и питание
- Возможно расширить программу и посетить Мачахельское ущелье, дот времён Второй мировой войны и водопады. Длительность экскурсии увеличится на 3 часа. Доплата — €60 за 1–2 человек, €20 за каждого последующего участника
- Экскурсию можно провести и для большего количества путешественников (уточняйте в переписке)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 18 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Аркадий — ваш гид в Батуми
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провёл экскурсии для 1851 туриста
Я музыкант, композитор, поэт и менеджер по маркетингу. А Грузия — это мой дом, страна, где я родился и вырос, где родились и жили мои предки на протяжении многих десятилетий,
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 111 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
спасибо огромное за теплый и насыщенный день. мы получили массу впечатлений и удовольствия от природы, водопадов. уютных уголочков в горах и не только!
Аркадий светлый человек и отдает себя полностью с любовью
Аркадий светлый человек и отдает себя полностью с любовью
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Д
Мы были на экскурсии с Аркадием в ноябре 2025 года. Приезжали на несколько дней компанией коллег. Хотели сразу написать отзыв, но, как всегда, никак не доходили руки. А ЗРЯ!!! Потому
Аркадий
Ответ организатора:
Здравствуйте Дарья! Огромное ва спасибо за ваш отзыв! Вы даже не представляете как вовремя вы его написали! По этому я
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А
Всё очень понравилось. Хорошая экскурсия. Довольно познавательная, с множеством природных красот. Полюбовались природой Грузии, узнали много интересных исторических фактов.
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Очень рады, что с горной Аджарией нас познакомил именно Аркадий. Безмерно благодарны за эти 8 часов. День пролетел незаметно. Было очень познавательно, весело и комфортно. Ощущение, что с историей страны,
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Спасибо гиду Аркадию и водителю Алеко за отличную экскурсию и комфортное вождение!
Посетили крепости и водопады, побывали на границе с Турцией. Рассказ об истории Грузии и посещаемых местах был интересный, лёгкий,
Посетили крепости и водопады, побывали на границе с Турцией. Рассказ об истории Грузии и посещаемых местах был интересный, лёгкий,
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Д
Нам настолько понравилась первая экскурсия по городу, что мы сразу же решили взять ещё одну — по Аджарии на целый день. И ни капли не пожалели! Всё было организовано замечательно:
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