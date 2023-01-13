Я заберу вас на комфортабельном автомобиле, и мы отправимся изучать Аджарскую республику. Вы побываете в нескольких невероятных природных локациях, посетите памятники древности и узнаете много любопытного из истории региона. Чтобы по-настоящему прочувствовать колорит и самобытность республики, вы окажетесь в горной деревне на застолье у аджарской семьи, послушаете фольклорные выступления и примете участие в мастер-классе по приготовлению национальных блюд. Это шанс пообщаться с горными жителями, выучить грузинские слова и узнать о необычных музыкальных инструментах.
Маршрут может быть адаптирован в соответствии с вашими предпочтениями!