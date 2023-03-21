Аджария - уникальный регион Грузии с вечнозеленой природой, морем, реками, горами и водопадами.На этой экскурсии вы побываете в местах, где разворачивались события древней истории, и найдете отголоски Колхидского царства и

правления царицы Тамар. Вас ждет увлекательное путешествие по природным локациям, посещение древних крепостей и этнографического музея. В горной деревне вы примете участие в застолье у аджарской семьи, послушаете фольклорные выступления и попробуете себя в приготовлении национальных блюд. Это возможность пообщаться с горными жителями, выучить грузинские слова и узнать о необычных музыкальных инструментах

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения субтропиков Аджарии - это летние месяцы с июня по сентябрь. В это время погода наиболее комфортная, с теплым морем и минимальным количеством осадков. Весной и в октябре также приятно, но может быть прохладнее, особенно в горах. В остальное время года возможны дожди и более низкие температуры, однако природа остается живописной, и при правильной подготовке экскурсия будет интересной.

Сейчас август — это идеальное время.