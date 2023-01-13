Субтропики Аджарии: райская природа и культура региона

Насладиться зеленью и водопадами, а также проникнуться местными традициями и кухней

Аджария — самобытная часть Грузии, и вы в этом убедитесь. Здесь вечнозеленая природа, море, реки, горы и водопады, но не только.

На территории Аджарии разворачивались события древней истории, и вы найдете отголоски Колхидского царства и правления царицы Тамар. А еще вы попробуете (или даже приготовите) грузинские блюда и откроете для себя местный фольклор.
Субтропики Аджарии: райская природа и культура региона
Субтропики Аджарии: райская природа и культура региона
Субтропики Аджарии: райская природа и культура региона
Субтропики Аджарии: райская природа и культура региона
Субтропики Аджарии: райская природа и культура региона
Субтропики Аджарии: райская природа и культура региона
Субтропики Аджарии: райская природа и культура региона
Субтропики Аджарии: райская природа и культура региона
Субтропики Аджарии: райская природа и культура региона
Субтропики Аджарии: райская природа и культура региона
Субтропики Аджарии: райская природа и культура региона
Субтропики Аджарии: райская природа и культура региона
Субтропики Аджарии: райская природа и культура региона
Субтропики Аджарии: райская природа и культура региона
Субтропики Аджарии: райская природа и культура региона
Субтропики Аджарии: райская природа и культура региона
Субтропики Аджарии: райская природа и культура региона
Ближайшие даты:
16
янв
23
янв
30
янв
6
фев
13
фев
20
фев
27
фев
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Природа и традиции Аджарии

Я заберу вас на комфортабельном автомобиле, и мы отправимся изучать Аджарскую республику. Вы побываете в нескольких невероятных природных локациях, посетите памятники древности и узнаете много любопытного из истории региона. Чтобы по-настоящему прочувствовать колорит и самобытность республики, вы окажетесь в горной деревне на застолье у аджарской семьи, послушаете фольклорные выступления и примете участие в мастер-классе по приготовлению национальных блюд. Это шанс пообщаться с горными жителями, выучить грузинские слова и узнать о необычных музыкальных инструментах.

Наш маршрут

  • Выезд из Батуми
  • Древняя крепость на выбор: Гонио или Гвара, или же этнографический музей «Борджгало»
  • Сарпи — поселок с живописным пляжем и границей с Турцией
  • Слияние рек Чорохи и Аджарисцхали
  • Водопады и древние каменные мосты времен царицы Тамары
  • Водяная мельница
  • Подвесной мост через горную реку
  • Смотровая площадка над ущельем
  • Дегустация вина
  • Мастер-класс на выбор: народные танцы или приготовление хачапури/чурчхелы/мчади/шашлыка (продолжительность — 15 мин.)
  • Выступление фольклорной группы
  • Обед-застолье с аджарскими блюдами у местной семьи
  • Возвращение в Батуми

Маршрут может быть адаптирован в соответствии с вашими предпочтениями!

Организационные детали

  • Продолжительность экскурсии от 7 до 9 часов
  • Комфортабельный трансфер (автомобиль или минивэн в зависимости от размера группы) заберет вас из удобного вам места и по окончании экскурсии доставит обратно
  • Экскурсию можно начать и/или закончить в аэропорту или на вокзале (ж/д или авто)
  • Рекомендованный возраст детей 4+

Что входит в стоимость

  • Трансфер
  • Обед в семье, фрукты
  • Входные билеты в крепость/музей

Дополнительные расходы (по желанию)

  • Дегустация вина (от 10$ с человека)
  • Мастер-класс (от 10$ с человека)
  • Выступление фольклорной группы (от 120 лари на всех)
  • Платные туалеты (приготовьте мелочь)
  • Развлечения (рафтинг, зип-лайн, картинг, параглайдинг)

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Батуми

😎Индивидуальные🚌На автобусе🧒Можно с детьмиВодные развлечения☀️ЛетниеГоры🍀Природа и пейзажи🏡Выездные☀️На весь день💧ВодопадыГорная Аджария🗽Популярные местаВодопад Махунцети🍤Гастрономические

Похожие туры в Батуми

Горы и водопады Аджарии + мастер-класс грузинской кухни
10 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Организатор экскурсии Saqartvelo
Saqartvelo
Нет отзывов
Горы и водопады Аджарии + мастер-класс грузинской кухни
Побывать в Грузии, попробовать грузинские блюда и не узнать секреты их приготовления просто непозволительно
по договоренности
от $230 за всё до 2 чел.
Путешествие по горной Аджарии
6 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Организатор экскурсии Сергей
Сергей
5
1 отзыв
Путешествие по горной Аджарии
Горная Аджария - один из самых живописных регионов юго-западной Грузии
Фонтан Нептуна (или ваш отель)
Завтра
14 янв
15 янв
16 янв
от $126 за всё до 3 чел.
Батуми и горная Аджария за 1 день
7 часов
🚗 На машине
Групповая
до 15 чел.
Организатор экскурсии Арсен и Гиорги
Арсен и Гиорги
4.9
266 отзывов
Батуми и горная Аджария за 1 день
Открыть историю, красоту природы и традиции теплого города и гостеприимного края
на улице Руставели
15 янв
21 янв
28 янв
4 фев
30 за 1 человека
Из Батуми - в живописную Горную Аджарию
5 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Ия
Ия
Нет отзывов
Из Батуми - в живописную Горную Аджарию
Древняя крепость, водопад Махунцети, арочный мост царицы Тамар и грузинское застолье за 1 день
14 янв
15 янв
20 янв
21 янв
125 за всё до 4 чел.
Аджарская кухня: кулинарный мастер-класс
4 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Организатор экскурсии Robert
Robert
4.8
13 отзывов
Очень популярно сейчас
Аджарская кухня: кулинарный мастер-класс
Научиться готовить настоящие хинкали и аджарский хачапури и узнать о традициях грузинского застолья
на улице Шерифа Химшиашвили
Сегодня
Завтра
14 янв
15 янв
от 150 за всё до 3 чел.
Горная Аджария: самый удивительный уголок Европы
6 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Организатор экскурсии Заур
Заур
Нет отзывов
Горная Аджария: самый удивительный уголок Европы
Горная Аджария - это уникальное по своей красоте место, где величие гор сочетается с архитектурным наследием древности
Батуми, возле входа в гостиницу «Интурист» по ул. ...
$200 за всё до 6 чел.
Настоящая горная Аджария
7 часов
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 6 чел.
Организатор экскурсии Константин
Константин
Нет отзывов
Настоящая горная Аджария
Аджария известна своим пейзажами, долинами и ущельями
Батуми, парнаваз мепе 17
от $140 за всё до 3 чел.
Мачахельское ущелье и грузинское застолье за 1 день
6 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 6 чел.
Организатор экскурсии Ксения
Ксения
5
16 отзывов
Мачахельское ущелье и грузинское застолье за 1 день
Полюбоваться фантастической природой Горной Аджарии и прикоснуться к местным фольклорным традициям
у вашего отеля
Завтра
14 янв
15 янв
16 янв
175 за всё до 6 чел.
Красоты горной Аджарии
6 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 6 чел.
Организатор экскурсии Мария
Мария
5
28 отзывов
Красоты горной Аджарии
Древнейшая крепость Грузии, великолепный водопад и старинный арочный мост
Завтра
14 янв
15 янв
16 янв
150 за всё до 6 чел.
Неизведанная горная Аджария
6 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 3 чел.
Организатор экскурсии Sergey
Sergey
4.8
6 отзывов
Неизведанная горная Аджария
Насладиться природными видами, увидеть старинные крепости и побывать в аутентичной деревне
Завтра
14 янв
15 янв
16 янв
126 за всё до 3 чел.
Винная Аджария: авторский эногастротур
9 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 6 чел.
Организатор экскурсии Люся
Люся
Нет отзывов
Винная Аджария: авторский эногастротур
Оценить лучшие вина на семейных винодельнях, приготовить хачапури и побывать на грузинском застолье
около вашего места проживания в Батуми
14 янв
17 янв
18 янв
19 янв
от 380 за всё до 4 чел.
Мастер класс по Аджарской кухне
5 часов
🚶 Пешая
Индивидуальная
Организатор экскурсии Константин
Константин
Нет отзывов
Мастер класс по Аджарской кухне
Под руководством шеф-повара вы своими руками приготовите знаменитый аджарский хачапури, нежнейшие синори и борано
Мы заберем вас из отеля
$65 за 1 человека
У нас ещё много экскурсий в Батуми. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Батуми
ХОРОШО
🧭
ТАМ