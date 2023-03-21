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Субтропики Аджарии: райская природа и культура региона

Откройте для себя самобытную Аджарию: природа, древние крепости, фольклор и кулинарные мастер-классы. Насладитесь обедом у местной семьи и дегустацией вина
Аджария - уникальный регион Грузии с вечнозеленой природой, морем, реками, горами и водопадами.

На этой экскурсии вы побываете в местах, где разворачивались события древней истории, и найдете отголоски Колхидского царства и
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правления царицы Тамар.

Вас ждет увлекательное путешествие по природным локациям, посещение древних крепостей и этнографического музея.

В горной деревне вы примете участие в застолье у аджарской семьи, послушаете фольклорные выступления и попробуете себя в приготовлении национальных блюд.

Это возможность пообщаться с горными жителями, выучить грузинские слова и узнать о необычных музыкальных инструментах

5
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌳 Вечнозеленая природа и живописные пейзажи
  • 🏰 Посещение древних крепостей и музеев
  • 🍷 Дегустация вина и кулинарные мастер-классы
  • 🎶 Фольклорные выступления и знакомство с местной культурой
  • 🍽 Обед-застолье у аджарской семьи

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для посещения субтропиков Аджарии - это летние месяцы с июня по сентябрь. В это время погода наиболее комфортная, с теплым морем и минимальным количеством осадков. Весной и в октябре также приятно, но может быть прохладнее, особенно в горах. В остальное время года возможны дожди и более низкие температуры, однако природа остается живописной, и при правильной подготовке экскурсия будет интересной.
Сейчас август — это идеальное время.
Субтропики Аджарии: райская природа и культура региона
Субтропики Аджарии: райская природа и культура региона
Субтропики Аджарии: райская природа и культура региона

Что можно увидеть

  • Гонио
  • Гвара
  • Этнографический музей «Борджгало»
  • Сарпи
  • Слияние рек Чорохи и Аджарисцхали
  • Водопады
  • Древние каменные мосты
  • Водяная мельница
  • Подвесной мост
  • Смотровая площадка
  • Дегустация вина
  • Мастер-классы
  • Выступление фольклорной группы

Описание экскурсии

Природа и традиции Аджарии

Я заберу вас на комфортабельном автомобиле, и мы отправимся изучать Аджарскую республику. Вы побываете в нескольких невероятных природных локациях, посетите памятники древности и узнаете много любопытного из истории региона. Чтобы по-настоящему прочувствовать колорит и самобытность республики, вы окажетесь в горной деревне на застолье у аджарской семьи, послушаете фольклорные выступления и примете участие в мастер-классе по приготовлению национальных блюд. Это шанс пообщаться с горными жителями, выучить грузинские слова и узнать о необычных музыкальных инструментах.

Наш маршрут

  • Выезд из Батуми
  • Древняя крепость на выбор: Гонио или Гвара, или же этнографический музей «Борджгало»
  • Сарпи — поселок с живописным пляжем и границей с Турцией
  • Слияние рек Чорохи и Аджарисцхали
  • Водопады и древние каменные мосты времен царицы Тамары
  • Водяная мельница
  • Подвесной мост через горную реку
  • Смотровая площадка над ущельем
  • Дегустация вина
  • Мастер-класс на выбор: народные танцы или приготовление хачапури/чурчхелы/мчади/шашлыка (продолжительность — 15 мин.)
  • Выступление фольклорной группы
  • Обед-застолье с аджарскими блюдами у местной семьи
  • Возвращение в Батуми

Маршрут может быть адаптирован в соответствии с вашими предпочтениями!

Организационные детали

  • Продолжительность экскурсии от 7 до 9 часов
  • Комфортабельный трансфер (автомобиль или минивэн в зависимости от размера группы) заберет вас из удобного вам места и по окончании экскурсии доставит обратно
  • Экскурсию можно начать и/или закончить в аэропорту или на вокзале (ж/д или авто)
  • Рекомендованный возраст детей 4+

Что входит в стоимость

  • Трансфер
  • Обед в семье, фрукты
  • Входные билеты в крепость/музей

Дополнительные расходы (по желанию)

  • Дегустация вина (от 10$ с человека)
  • Мастер-класс (от 10$ с человека)
  • Выступление фольклорной группы (от 120 лари на всех)
  • Платные туалеты (приготовьте мелочь)
  • Развлечения (рафтинг, зип-лайн, картинг, параглайдинг)

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Людмила
Людмила — ваш гид в Батуми
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провела экскурсии для 7 туристов
Гамарджоба, генацвале! Знакомимся: меня зовут Людмила. Я сертифицированый гид по Грузии. Я сама очень люблю эту страну и влюбляю людей в Грузию! На вопрос «Чем так притягивает Грузия?» ответить сложно,
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ведь это надо прочувствовать, а не прочитать или услышать. Поэтому я приглашаю вас совершить путешествие по самым удивительным местам этой прекрасной страны, окунуться в самобытность традиций, истории, кухни, фольклора. Уверена, что вы полюбите Грузию и ещё не раз вернётесь к нам.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Д
Экскурсия была просто супер. Много остановок. Достаточно времени, чтобы сфотографироваться и снять видео. Людмила может рассказать обо всём: от легенд и традиций и до современной жизни региона. Очень весло и вкусно провела этот день
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