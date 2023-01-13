Аджария — самобытная часть Грузии, и вы в этом убедитесь. Здесь вечнозеленая природа, море, реки, горы и водопады, но не только. На территории Аджарии разворачивались события древней истории, и вы найдете отголоски Колхидского царства и правления царицы Тамар. А еще вы попробуете (или даже приготовите) грузинские блюда и откроете для себя местный фольклор.

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Описание

Что вас ожидает

Природа и традиции Аджарии

Я заберу вас на комфортабельном автомобиле, и мы отправимся изучать Аджарскую республику. Вы побываете в нескольких невероятных природных локациях, посетите памятники древности и узнаете много любопытного из истории региона. Чтобы по-настоящему прочувствовать колорит и самобытность республики, вы окажетесь в горной деревне на застолье у аджарской семьи, послушаете фольклорные выступления и примете участие в мастер-классе по приготовлению национальных блюд. Это шанс пообщаться с горными жителями, выучить грузинские слова и узнать о необычных музыкальных инструментах.

Наш маршрут

Выезд из Батуми

Древняя крепость на выбор: Гонио или Гвара, или же этнографический музей «Борджгало»

Сарпи — поселок с живописным пляжем и границей с Турцией

Слияние рек Чорохи и Аджарисцхали

Водопады и древние каменные мосты времен царицы Тамары

Водяная мельница

Подвесной мост через горную реку

Смотровая площадка над ущельем

Дегустация вина

Мастер-класс на выбор: народные танцы или приготовление хачапури/чурчхелы/мчади/шашлыка (продолжительность — 15 мин.)

Выступление фольклорной группы

Обед-застолье с аджарскими блюдами у местной семьи

Возвращение в Батуми

Маршрут может быть адаптирован в соответствии с вашими предпочтениями!

Организационные детали

Продолжительность экскурсии от 7 до 9 часов

Комфортабельный трансфер (автомобиль или минивэн в зависимости от размера группы) заберет вас из удобного вам места и по окончании экскурсии доставит обратно

Экскурсию можно начать и/или закончить в аэропорту или на вокзале (ж/д или авто)

Рекомендованный возраст детей 4+

Что входит в стоимость

Трансфер

Обед в семье, фрукты

Входные билеты в крепость/музей

Дополнительные расходы (по желанию)