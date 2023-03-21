Аджария - уникальный регион Грузии с вечнозеленой природой, морем, реками, горами и водопадами.
На этой экскурсии вы побываете в местах, где разворачивались события древней истории, и найдете отголоски Колхидского царства и
На этой экскурсии вы побываете в местах, где разворачивались события древней истории, и найдете отголоски Колхидского царства и
5 причин купить эту экскурсию
- 🌳 Вечнозеленая природа и живописные пейзажи
- 🏰 Посещение древних крепостей и музеев
- 🍷 Дегустация вина и кулинарные мастер-классы
- 🎶 Фольклорные выступления и знакомство с местной культурой
- 🍽 Обед-застолье у аджарской семьи
Лучшее время для посещения
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сен
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Лучшее время для посещения субтропиков Аджарии - это летние месяцы с июня по сентябрь. В это время погода наиболее комфортная, с теплым морем и минимальным количеством осадков. Весной и в октябре также приятно, но может быть прохладнее, особенно в горах. В остальное время года возможны дожди и более низкие температуры, однако природа остается живописной, и при правильной подготовке экскурсия будет интересной.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Гонио
- Гвара
- Этнографический музей «Борджгало»
- Сарпи
- Слияние рек Чорохи и Аджарисцхали
- Водопады
- Древние каменные мосты
- Водяная мельница
- Подвесной мост
- Смотровая площадка
- Дегустация вина
- Мастер-классы
- Выступление фольклорной группы
Описание экскурсии
Природа и традиции Аджарии
Я заберу вас на комфортабельном автомобиле, и мы отправимся изучать Аджарскую республику. Вы побываете в нескольких невероятных природных локациях, посетите памятники древности и узнаете много любопытного из истории региона. Чтобы по-настоящему прочувствовать колорит и самобытность республики, вы окажетесь в горной деревне на застолье у аджарской семьи, послушаете фольклорные выступления и примете участие в мастер-классе по приготовлению национальных блюд. Это шанс пообщаться с горными жителями, выучить грузинские слова и узнать о необычных музыкальных инструментах.
Наш маршрут
- Выезд из Батуми
- Древняя крепость на выбор: Гонио или Гвара, или же этнографический музей «Борджгало»
- Сарпи — поселок с живописным пляжем и границей с Турцией
- Слияние рек Чорохи и Аджарисцхали
- Водопады и древние каменные мосты времен царицы Тамары
- Водяная мельница
- Подвесной мост через горную реку
- Смотровая площадка над ущельем
- Дегустация вина
- Мастер-класс на выбор: народные танцы или приготовление хачапури/чурчхелы/мчади/шашлыка (продолжительность — 15 мин.)
- Выступление фольклорной группы
- Обед-застолье с аджарскими блюдами у местной семьи
- Возвращение в Батуми
Маршрут может быть адаптирован в соответствии с вашими предпочтениями!
Организационные детали
- Продолжительность экскурсии от 7 до 9 часов
- Комфортабельный трансфер (автомобиль или минивэн в зависимости от размера группы) заберет вас из удобного вам места и по окончании экскурсии доставит обратно
- Экскурсию можно начать и/или закончить в аэропорту или на вокзале (ж/д или авто)
- Рекомендованный возраст детей 4+
Что входит в стоимость
- Трансфер
- Обед в семье, фрукты
- Входные билеты в крепость/музей
Дополнительные расходы (по желанию)
- Дегустация вина (от 10$ с человека)
- Мастер-класс (от 10$ с человека)
- Выступление фольклорной группы (от 120 лари на всех)
- Платные туалеты (приготовьте мелочь)
- Развлечения (рафтинг, зип-лайн, картинг, параглайдинг)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Людмила — ваш гид в Батуми
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провела экскурсии для 7 туристов
Гамарджоба, генацвале! Знакомимся: меня зовут Людмила. Я сертифицированый гид по Грузии. Я сама очень люблю эту страну и влюбляю людей в Грузию! На вопрос «Чем так притягивает Грузия?» ответить сложно,
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Экскурсия была просто супер. Много остановок. Достаточно времени, чтобы сфотографироваться и снять видео. Людмила может рассказать обо всём: от легенд и традиций и до современной жизни региона. Очень весло и вкусно провела этот день
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