Отправьтесь в захватывающее путешествие на джипах из Батуми в горы: реки, водопады, катание на лодке и лошадях, зиплайн, рафтинг и живописная природа. Возможен пикник на свежем воздухе и встреча с дикой фауной.
Описание экскурсии
Горная природа и живописные пейзажи BATUMI ADVENTURE приглашает вас в увлекательную поездку на внедорожниках по горным дорогам из Батуми. Вы увидите величественные реки, бурные водопады и потрясающие природные виды, сформированные рельефом этого региона. Активные развлечения на любой вкус В программе поездки — прогулка на лодке по горной реке и верховая езда на фоне лесных склонов. Любители экстрима смогут попробовать зиплайн, пролетающий с одной горы на другую, или спуститься по реке, отправившись в рафтинг. Пикник и дикая природа По вашему желанию водитель поможет организовать пикник на природе. А если повезёт, вы сможете встретить в этих краях представителей дикой фауны. Всё это создаст атмосферу настоящего приключения и подарит яркие воспоминания. Важная информация: Не подходит для:
Людей старше 95 лет.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Индивидуальный транспорт
- Wi‑Fi на борту
- Автомобиль с кондиционером
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Питание
- Стоимость зиплайна
- Стоимость рафтинга
- Стоимость картинга
- Стоимость аренды квадроцикла (ATV)
- Все сборы и налоги
Где начинаем и завершаем?
Начало: От места проживания
Завершение: До места проживания
Когда начало
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Иван
10 окт 2024
Гид был просто потрясающий! С ним было легко общаться — он всё объяснял понятно, был весёлым, креативным, внимательным и очень терпеливым. Это было по‑настоящему невероятное и незабываемое время в его компании. Огромное спасибо! 🙏
