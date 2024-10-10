Горная природа и живописные пейзажи BATUMI ADVENTURE приглашает вас в увлекательную поездку на внедорожниках по горным дорогам из Батуми. Вы увидите величественные реки, бурные водопады и потрясающие природные виды, сформированные рельефом этого региона. Активные развлечения на любой вкус В программе поездки — прогулка на лодке по горной реке и верховая езда на фоне лесных склонов. Любители экстрима смогут попробовать зиплайн, пролетающий с одной горы на другую, или спуститься по реке, отправившись в рафтинг. Пикник и дикая природа По вашему желанию водитель поможет организовать пикник на природе. А если повезёт, вы сможете встретить в этих краях представителей дикой фауны. Всё это создаст атмосферу настоящего приключения и подарит яркие воспоминания. Важная информация: Не подходит для:

Людей старше 95 лет.