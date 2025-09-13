читать дальше

отзывчивый и умный гид. Даже сильный грузинский акцент не мешал восприятию информации, которой подавалось достаточное количество. Хороший рассказ мы услышали в крепости Гонио, местная экскурсоводка в очень простых словах изложила материал. Очень понравилось то, что забирают прямо от отеля, а также то, что маршрут был дополнен интерактивностями по желанию группы и скорректирован с учётом обстоятельств. К сожалению, турецкую границу нам не показали из-за пробки. Часть с застольем оставила смешанные ощущения, нам "повезло" сидеть прямо под колонкой, музыка просто оглушала. Понравилось выступления грузинских ребят, они молодцы, можете запастись купюрами, чтобы оставить им чаевые. Алкоголя давали от души, блюда были вкусные. После застолья, разумеется, все было просто прекрасно, доделали программу, нас развезли по домам, никого не оставили. Экскурсию рекомендую на 100% тем, кто хочет расслабиться в хорошей компании, к концу тура все становятся уже как родные. Ну и конечно тем, кто хочет узнать немного интересных фактов об Аджарии и увидеть много красивых мест.