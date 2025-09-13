Путешествие в горную Аджарию перенесёт вас в мир, где природа и история переплетаются в единое целое.
Крепость Гонио расскажет о древних временах, а водопады Андрея Первозванного, Мирвети и Махунцети удивят своей мощью. На старинном мосту царицы Тамары оживут легенды, а грузинское застолье подарит незабываемые эмоции.
Этот тур - уникальная возможность ощутить дух Грузии и насладиться её природными и культурными богатствами
5 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Погружение в историю крепости Гонио
- 💦 Водопады Андрея Первозванного и Махунцети
- 🌉 Мост царицы Тамары и его легенды
- 🎶 Грузинское застолье с песнями и танцами
- 📸 Живописные фотостопы на фоне природы
Что можно увидеть
- Крепость Гонио
- Мост царицы Тамары
- Водопад Андрея Первозванного
- Водопад Махунцети
- Водопад Мирвети
Описание экскурсии
10:00 — выезд из Батуми
10:30–10:50 — остановка у границы Грузии с Турцией: фото и короткий рассказ
11:10–11:30 — водопад Андрея Первозванного
11:50–12:20 — осмотр крепости Гонио
12:40–13:00 — слияние двух рек: живописный фотостоп
13:15–13:45 — водопад Махунцети и мост Царицы Тамары
14:15–14:35 — водопад Мирвети и прогулка по подвесному мосту
15:00–16:30 — грузинское застолье с песнями и танцами
17:30–17:45 — панорамная точка с видом на горы Мачахела
19:00 — возвращение в Батуми
Вы узнаете:
- как сформировался культурный и исторический облик Аджарии
- какие легенды связаны с крепостью Гонио
- что значат водопады и мосты в грузинских мифах
- почему граница с Турцией играет важную роль в жизни региона
- какие традиции соблюдаются во время грузинского застолья
- и многое другое
Организационные детали
- Поедем на комфортабельном седане или минивэне в зависимости от размера группы
- Отдельно оплачивается: вход в крепость Гонио — 10 лари (€3), застолье — 50 лари (€16) взрослый, 25 лари (€8) детский, детям до 6 лет бесплатно
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
ежедневно в 10:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|€34
|Дети до 6 лет
|Бесплатно
|Дети с 7 до 12 лет
|€17
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Дома Юстиции
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Давид — ваша команда гидов в Батуми
Провели экскурсии для 397 туристов
Опытный гид, стаж с 2017 года. Каждый день выезжаю по в Гомисмту, Горную Аджарию, Мартвильский каньон. Провожу туры в Боржоми и Сванетию — как групповые, так и индивидуальные. Работаю с командой таких же увлечённых гидов.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 11 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Дарья
13 сен 2025
прекрасная экскурсия, Давид и Гурам - невероятные рассказчики! посетили очень много мест, много поели, выпили, к концу дня с группой уже были как семья, всем советую☺️
А
Анастасия
1 сен 2025
Это лучшая экскурсия и невероятнейший гид, если хотите получить просто массу эмоций - обязательно берите эту экскурсию!!! Давид - лучший экскурсовод, замечательный рассказчик и очень хороший и приятный человек ❤️
М
Мария
31 авг 2025
Было потрясающие, гид Давид провел экскурсию незабываемо, не было нудного чтения лекции по скрипту, а от души и понятно, на любой вопрос ответ, на любом месте могли остановиться и сделать фото, застолье богатое и вкусное, программа и тосты гида были очень душевные! Однозначно 11/10
Алена
29 авг 2025
Если вы раздумываете о поездке, езжайте смело. Давид гид отменный, авто комфортный, тур интересный и познавательный!
А
Алина
29 авг 2025
Веселая экскурсия получилась! Увидели 4 водопада, танцевали на грузинском застолье, плавали в горной реке после, ощутили теплое грузинское гостеприимство. Гид Давид был внимателен, учитывал наши пожелания, подстраивался под группу. Экскурсия прошла легко и с душой.
О
Оксана
25 авг 2025
Очень понравилось экскурсия!
Всё было великолепно, хорошая дорога, хороший водитель–гид, хорошая компания!
Мы наслаждались всей поездкой, очень понравилась шоу программа, которая была финальная!
М
Мартиросян
22 авг 2025
все супер, Давид все рассказал и показал, красиво, всем советую 👍👌
Н
Наталья
19 авг 2025
Очень понравилась экскурсия. Красивые виды, национальный ужин обязателен к посещению. Ни разу не пожалели, что поехали. Прислушивались ко всем нашим пожеланиям.
И
Ирина
18 авг 2025
Предупреждение туристам: попробуйте связаться с экскурсоводами, прежде чем бронировать. Мне экскурсия очень понравилась, моему молодому человеку не совсем, поэтому оценка 4 звёзды. Мы в восторге от экскурсовода Давида, это очень
И
ИринаЮфрос
11 июл 2025
Отличная экскурсия, были 11.07.2025. Насыщенная программа, посетили много красивых мест. Гиду Давиду отдельное спасибо за душевную атмосферу и внимание на протяжении всего экскурсионного дня. Получили массу положительных впечатлений. Традиционное застолье впечатлило, было очень колоритно. Национальные танцы, блюда, гид Давид был нашим проводником и в это время.
Спасибо большое за прекрасный день в горной Аджарии 🙂
Arkady
4 июл 2025
Прекрасная поездка случилась у нас сегодня в горы Аджарии с замечательным гидом Давидом!!
Плюсы:
Красота природы: невероятные пейзажи, водопады и реки. Каждый поворот дороги открывает новые виды.
Исторические достопримечательности (мост царицы Тамары, крепость
Входит в следующие категории Батуми
