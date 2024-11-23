Присоединяйтесь к увлекательной пешей прогулке к горе Мтирала и готовьтесь к захватывающим впечатлениям! Вас ждут потрясающие пейзажи, уникальная природа и исторические достопримечательности, которые сделают ваше путешествие незабываемым.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Описание экскурсии
На вершину горы МтиралаПриглашаем вас принять участие в захватывающей экскурсии к горе Мтирала. Готовьтесь к невероятным впечатлениям, потому что вас ждут великолепные виды, уникальная флора и фауна, а также исторические достопримечательности. Мтирала, возвышающаяся в окрестностях Батуми, является главной достопримечательностью одноименного национального парка. Дорога к ее вершине пролегает по древнему колхидскому лесу, с уникальной флорой и фауной. Уникальность эта обеспечивается географическим расположением, которое делает склоны горы самым влажным местом Грузии! По пути нам встретится множество горных ручьев и небольших водопадов. Также посетим мемориал погибшим в авиакатастрофе 25 октября 2000 года. Ну и конечно, в хорошую погоду обеспечены потрясающие, захватывающие панорамные виды на Батуми и окрестности, Черное море, Главный кавказский хребет во главе с Эльбрусом! Важная информация:• Этот пеший маршрут не требует специальной подготовки и подходит для всех активных путешественников.
- Дорога в одну сторону займет около 3,5 часов, но каждый шаг стоит того, чтобы ощутить величие горы Мтирала.
- Вам нужны будут треккинговые палки, теплая одежда (на горе может быть холодно), перекус и горячий чай.
- Надевайте удобную одежду и обувь для длительных прогулок.
Ежедневно в 8.00
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Панорама на Батуми и окрестности
- Тропический лес с уникальной флорой и фауной
- Мемориал пооибшим в авиакатастрофе 25.10.2000
- Разрушенная бывшая советская радиолокационная станция
- Обзорный вид на гряду Главного кавказского хребта и г. Эльбрус
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
- Потрясающие виды и хорошее настроение
Что не входит в цену
- Питание на маршруте
- Аренда треккинговых палок
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ул. Баку, 1
Завершение: Ул. Баку, 1й
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 8.00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 17 чел.
Важная информация
- Вам пригодятся треккинговые палки
- Теплая одежда (на горе может быть холодно)
- Перекус и горячий чай. Удобная обувь для длительных прогулок
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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