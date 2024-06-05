Путешествие на мотоцикле по серпантинам Аджарии подарит вам незабываемые эмоции и виды.
Проедете вдоль пальм на набережной, через мост над рекой Чорохи, посетите крепость 1 века в Гонио и полюбуетесь живописными
Проедете вдоль пальм на набережной, через мост над рекой Чорохи, посетите крепость 1 века в Гонио и полюбуетесь живописными
5 причин купить эту экскурсию
- 🏍️ Уникальный маршрут на мотоцикле
- 🌄 Живописные виды гор и моря
- 🏰 Посещение крепости 1 века
- ☕ Остановка на кофе с панорамными видами
- 📸 Фотографирование у водопада
Что можно увидеть
- Крепость Гонио
- Водопад Андрея Первозванного
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Проедем вдоль пальм на набережной и по мосту через горную реку Чорохи.
- Побываем в посёлке Гонио, где вы увидите крепость 1 века.
- Полюбуемся живописными видами на горы в посёлке Квариати.
- Свернём с основной дороги и по серпантинам поднимемся в горы, чтобы на высоте прокатиться вдоль отвесных, покрытых зеленью скал.
- У курортного отеля Litz Resort сделаем остановку на кофе/чай и насладимся завораживающими панорамами.
- На обратном пути проедем через посёлок Сарпи, что у самой границы с Турцией, и сфотографируемся у водопада Андрея Первозванного.
Организационные детали
- Подробные рассказы гида во время путешествия не предусмотрены, но мы познакомим вас с локациями на маршруте и дадим советы, что ещё стоит посмотреть в Грузии.
- Поедем на мотоцикле Honda Gold Wing 1800 или BMW K 1200 LT. В Батуми всего два таких мотоцикла, что делает предложение уникальным.
- Путешествие заканчивается там же, где и начинается.
- С вами поеду я или другой гид-водитель из нашей команды.
Особенности формата
- Мотоциклы имеют ограничение по весу пассажира (до 85 кг). Минимальный возраст — 12 лет.
- В стоимость входит экипировка (шлем, перчатки, одноразовый подшлемник, а также непродуваемый мотодождевик на случай непогоды). Имеется подогрев сидений и музыка.
- Перед прогулкой мы проведём небольшой инструктаж, чтобы сделать вашу поездку комфортной и безопасной.
- Есть возможность организовать третий мотоцикл, если вас трое — по предварительному запросу.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Шерифа Химшиашвили
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваша команда гидов в Батуми
Гамарджоба! В 2024 году ровно 20 лет, как я первый раз сел на мотоцикл и навсегда влюбился в этот вид транспортного средства и всё,что с ним связано. 9 лет яЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Александра
5 июня 2024
Грузия открылась с новой стороны!
Потрясающая и захватывающая поездка по серпантинам в горы, смотровые площадки завораживают не только глаз, но и сердце.
у Андрея максимально комфортное и безопасное вождение на мотоцикле. Инструктаж перед поездкой был проведен по всем канонам.
Виды завораживающие, фотографии получаются как с фотографом)
Если хотите получить адреналин и новые впечатления - однозначно рекомендую!!!
Потрясающая и захватывающая поездка по серпантинам в горы, смотровые площадки завораживают не только глаз, но и сердце.
у Андрея максимально комфортное и безопасное вождение на мотоцикле. Инструктаж перед поездкой был проведен по всем канонам.
Виды завораживающие, фотографии получаются как с фотографом)
Если хотите получить адреналин и новые впечатления - однозначно рекомендую!!!
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