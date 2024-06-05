Андрей — ваша команда гидов в Батуми

читать дальше занимаюсь организацией и проведением мототуров, мотоэкскурсий и мотопрогулок. В Санкт-Петербурге — с 2015 года, в Грузии — с 2023 года. А мои коллеги могут организовать вам мототуры в Москве и Калининграде. Я знаю, как предоставить хороший сервис, комфорт и незабываемые впечатления тем, кто хочет посмотреть на мир глазами мотоцикла. Велком 🕊️

Гамарджоба! В 2024 году ровно 20 лет, как я первый раз сел на мотоцикл и навсегда влюбился в этот вид транспортного средства и всё,что с ним связано. 9 лет я