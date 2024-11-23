8 часов
Индивидуальная
до 17 чел.
Поход на гору Мтирала
Начало: Ул. Баку, 1
Расписание: Ежедневно в 8.00
Завтра в 20:00
24 ноя в 09:00
$150 за всё до 17 чел.
5 часов
Индивидуальная
Трекинг-тур «В поисках Цивасулы»
Начало: Ваше место пребывания в Батуми
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
24 ноя в 09:00
$90 за человека
8 часов
Индивидуальная
до 17 чел.
Треккинг на гору Мтирала: приключение в сердце природы Батуми
Вас ждет незабываемое путешествие на вершину горы Мтирала, где открываются захватывающие виды на Батуми и Черное море
Начало: У места вашего проживания в Батуми
Завтра в 08:00
24 ноя в 08:00
от €150 за всё до 3 чел.
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