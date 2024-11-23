Найдено 3 экскурсии в категории « Треккинг и походы » в Батуми, цены от $90. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2024 году

1 чел. По популярности Пешая 8 часов Индивидуальная до 17 чел. Поход на гору Мтирала Начало: Ул. Баку, 1 Расписание: Ежедневно в 8.00 $ 150 за всё до 17 чел. 5 часов Индивидуальная Трекинг-тур «В поисках Цивасулы» Начало: Ваше место пребывания в Батуми Расписание: По договоренности $ 90 за человека Пешая 8 часов Индивидуальная до 17 чел. Треккинг на гору Мтирала: приключение в сердце природы Батуми Вас ждет незабываемое путешествие на вершину горы Мтирала, где открываются захватывающие виды на Батуми и Черное море Начало: У места вашего проживания в Батуми от € 150 за всё до 3 чел. Другие экскурсии Батуми

Ответы на вопросы от путешественников по Батуми в категории «Треккинг и походы»

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