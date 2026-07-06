Батуми — город с многовековой историей. Я открою её самые интересные страницы на обзорной экскурсии по центральным улицам и переулкам.
Вы увидите, как здесь сосуществуют здания в стиле ампира и модерна,
Вы увидите, как здесь сосуществуют здания в стиле ампира и модерна,
Описание экскурсии
- Знакомство с городом мы начнём с набережной Батуми и её чудесных приморских пейзажей.
- Отсюда поднимемся на одну из лучших смотровых площадок города. Здесь расположены действующий женский монастырь и церковь Самеба.
- С высоты рассмотрим колесо обозрения, башню грузинского алфавита, маяк, скульптуру влюблённых Али и Нино, грузино-американский технологический университет и другие достопримечательности.
- Изучив город с высоты птичьего полёта, мы спустимся с горы и продолжим нашу прогулку по Старому городу, с его мощёными улочками и малоэтажными постройками.
- Пройдём по известным батумским променадам: площадям Европы, Театральной, Нептуна и Пьяцца. Заглянем в турецкий квартал с пёстрыми магазинчиками и характерным восточными колоритом.
- На Батумском бульваре увидим поющие фонтаны, дворец бракосочетания, бамбуковую рощу, Летний Театр, знаменитые белые колоннады.
- Поговорим о любимых уголках отдыха местных жителей. Я открою секреты, где отведать лучшие хинкали или хачапури по-аджарски, посоветую несколько нетуристических и самобытных заведений.
- В завершении экскурсии, если будет желание, проедем по набережной Нового бульвара, где перед вами предстанет современный Батуми с многоэтажными постройками.
Организационные детали
- Экскурсия проходит в комбинированном формате: по современным районам перемещаемся на комфортабельном легковом автомобиле, по Старому городу – пешком.
- Если участников будет больше 3 человек, стоимость рассчитывается по тарифу €35 за каждого.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Возле площади Нептуна
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ириндий — ваша команда гидов в Батуми
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 1761 туриста
Мы работаем с 1995 года и имеем внушительный опыт в организации групповых и индивидуальных туристических программ. Экскурсии провожу я и мой коллега Эмзари — мы сертифицированные экскурсоводы. Сплавы и другие активности проходят в сопровождении опытных инструкторов из нашей команды. Будем рады помочь вам погрузиться в историю и красоты Грузии!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 35 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ириндий поразил своей невероятной начитанностью, глубоким знанием истории, харизмой и умением увлекательно рассказывать. Каждая история оживала, а знакомые места открывались с совершенно новой стороны.
Особенно впечатлила его искренняя любовь к своей
Особенно впечатлила его искренняя любовь к своей
+1
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Заказывала экскурсию за несколько месяцев. В день экскурсии начался дождь и мы попросили Ириндия перенести на другой день и он без проблем согласился, за это ему большое спасибо. Сама экскурсия очень интересная. Посетили невероятно красивые места. Очень понравилась дегустация вин с местными блюдами в горной деревушке. Впечатлений очень много!
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Т
Отличная экскурсия! Экскурсовод — профессионал своего дела: знает материал досконально, при этом слушает пожелания туристов. Очень комфортный автомобиль, маршрут продуман до мелочей, без "воды" и скучных мест. Бонусом получили ценные советы, куда сходить и где вкусно поесть. Рекомендую!
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И
Дата посещения: 2 окт 2025
Прекрасная,познавательная экскурсия!Чувствуется профессиональное знание истории,традиций Аджарии и Грузии в целом.С огромной любовью к своему родному городу преподносятся интересные факты.По нашей просьбе Ириндий забрал нас из отеля и доставил после экскурсии в шикарный ресторан грузинской кухни Пиросмани!(мы его также рекомендуем к посещению)Обязательно будем пользоваться услугами экскурсовода!И ,конечно,возвратимся не один раз в этот прекрасный город!!!
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О
Нас было трое. Приехали из Таллина, столицы Эстонии.
Привлек на сайте вариант экскурсии на авто + пешком.
Экскурсия с Ириндием стала для нас одним из самых ярких впечатлений от Батуми.
Ириндий — невероятно
Привлек на сайте вариант экскурсии на авто + пешком.
Экскурсия с Ириндием стала для нас одним из самых ярких впечатлений от Батуми.
Ириндий — невероятно
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С
Все прошло на высшем уровне! Рекомендую! Маршрут очень интересный! Хотелось побывать именно в этих местах, но данный маршрут был предложен только у Ириндия. Большое спасибо за профессионализм, ответственность и внимание ко всем мелочам ❤️
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