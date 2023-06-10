Батуми — город с многовековой историей. Я открою её самые интересные страницы на обзорной экскурсии по центральным улицам и переулкам.



Вы увидите, как здесь сосуществуют здания в стиле ампира и модерна, готики и неоклассицизма, а также постройки из стекла и бетона.



Я же поделюсь рассказами о судьбах замечательных людей нашего города, местах киносъёмок любимых фильмов. Помогу погрузиться в судьбу города и его быт.