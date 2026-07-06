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интересный, образованный и увлеченный своим делом человек. Это была не просто поездка и прогулка по городу с перечислением дат и фактов, а настоящее погружение в историю, культуру и жизнь Грузии. Он показал нам места, на которые мы сами никогда бы не обратили внимания, рассказал множество увлекательных историй о людях, архитектуре и самом городе.



Но больше всего нас впечатлило то, что экскурсия вышла далеко за рамки обычного знакомства с достопримечательностями. Благодаря Ирендию мы лучше поняли грузинский менталитет, традиции, жизненную философию и особенности культуры. Именно такие детали делают путешествие по-настоящему глубоким и запоминающимся.



Общаться с Ириндием было легко и приятно — время пролетело совершенно незаметно. Мы очень рады, что выбрали именно эту экскурсию, и теперь с удовольствием рекомендуем ее всем, кто хочет не просто увидеть Батуми, а действительно почувствовать его атмосферу.



Очень надеемся, что в следующий приезд сможем отправиться с Ирендием в Кахетию или по другим уголкам Грузии. Уверены, это будет не менее интересно.



Спасибо за прекрасную экскурсию, теплое общение и впечатления, которые останутся с нами надолго! Искренне рекомендуем!



Юлия, Оля и Инга