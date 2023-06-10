По улицам и набережным «эвкалиптового города» - в поисках лучших видов
Батуми — город с многовековой историей. Я открою её самые интересные страницы на обзорной экскурсии по центральным улицам и переулкам.
Вы увидите, как здесь сосуществуют здания в стиле ампира и модерна, готики и неоклассицизма, а также постройки из стекла и бетона.
Я же поделюсь рассказами о судьбах замечательных людей нашего города, местах киносъёмок любимых фильмов. Помогу погрузиться в судьбу города и его быт.
Вы увидите, как здесь сосуществуют здания в стиле ампира и модерна, готики и неоклассицизма, а также постройки из стекла и бетона.
Я же поделюсь рассказами о судьбах замечательных людей нашего города, местах киносъёмок любимых фильмов. Помогу погрузиться в судьбу города и его быт.
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
- Знакомство с городом мы начнём с набережной Батуми и её чудесных приморских пейзажей.
- Отсюда поднимемся на одну из лучших смотровых площадок города. Здесь расположены действующий женский монастырь и церковь Самеба.
- С высоты рассмотрим колесо обозрения, башню грузинского алфавита, маяк, скульптуру влюблённых Али и Нино, грузино-американский технологический университет и другие достопримечательности.
- Изучив город с высоты птичьего полёта, мы спустимся с горы и продолжим нашу прогулку по Старому городу, с его мощёными улочками и малоэтажными постройками.
- Пройдём по известным батумским променадам: площадям Европы, Театральной, Нептуна и Пьяцца. Заглянем в турецкий квартал с пёстрыми магазинчиками и характерным восточными колоритом.
- На Батумском бульваре увидим поющие фонтаны, дворец бракосочетания, бамбуковую рощу, Летний Театр, знаменитые белые колоннады.
- Поговорим о любимых уголках отдыха местных жителей. Я открою секреты, где отведать лучшие хинкали или хачапури по-аджарски, посоветую несколько нетуристических и самобытных заведений.
- В завершении экскурсии, если будет желание, проедем по набережной Нового бульвара, где перед вами предстанет современный Батуми с многоэтажными постройками.
Организационные детали
- Экскурсия проходит в комбинированном формате: по современным районам перемещаемся на комфортабельном легковом автомобиле, по Старому городу – пешком.
- Если участников будет больше 5 человек, стоимость рассчитывается по тарифу €25 за каждого.
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Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- возле площади Нептуна
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ириндий — ваша команда гидов в Батуми
Мы работаем с 1995 года и имеем внушительный опыт в организации групповых и индивидуальных туристических программ. Экскурсии провожу я и мой коллега Эмзари — мы сертифицированные экскурсоводы. Сплавы и другие активности проходят в сопровождении опытных инструкторов из нашей команды. Будем рады помочь вам погрузиться в историю и красоты Грузии!Задать вопрос
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