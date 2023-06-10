Мой авторский тур создан для тех, кто интересуется историей, любит природу и готов пройти 10.000 шагов.
Начав экскурсию, выпьем ароматный кофе на смотровой площадке с прекрасными видами, спустимся к «Земляному» мосту, и после по тропинке на склоне горы мы отправимся на поиски крепости Цивасула.
Начав экскурсию, выпьем ароматный кофе на смотровой площадке с прекрасными видами, спустимся к «Земляному» мосту, и после по тропинке на склоне горы мы отправимся на поиски крепости Цивасула.
Ближайшие даты:
10
июн
июн
11
июн
июн
12
июн
июн
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июн
июн
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Аджарисцкальское ущелье
- Земляной мост IX века
- Крепость Цивасула XI века
- Мост царицы Тамары, по желанию
- Самый большой водопад в Аджарии Махунцети, по желанию
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Краткая программа:
- Сбор группы, кофе/чай на высоте 400 м. с видом на Аджарисцкальское ущелье;
- Спуск к «Земляному мосту» – памятнику архитектуры XI века, части Великого шелкового пути, над притоком Агарисцкали;
- Трекинг по склону горы Сасире к крепости Цивасула. Самые отважные смогут забраться внутрь крепости и подержать в руках артефакты того времени;
- Фото на фоне крепости;
- Домашний обед с традиционными напитками в уютном сельском доме;
- Истории и легенды Аджарии.
Важно знать:
- Необходимо надеть удобную нескользящую обувь;
- Обратите внимание, указанная стоимость действительна для группы 3-4 человека, для группы из 2 человек стоимость за человека увеличится на 20%.
Вы сами выбираете дату и время
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер на комфортабельном автомобиле с кондиционером
- Услуги гида
- Чай/кофе
- Вкусный обед с домашним вином в деревенском доме в гостях у профессора истории
- Место начала и завершения?
- Ваше место пребывания в Батуми
- Когда и сколько длится?
- Когда: Вы сами выбираете дату и времяЭкскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Важная информация
- Необходимо взять с собой удобную нескользящую обувь и хорошее настроение! Обратите внимание
- Указанная стоимость действительна для групп 3-4 чел.
- Для группы из 2 человек стоимость увеличится на 20%
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Дата и количество участников выбирается при бронировании