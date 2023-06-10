Трекинг-тур «В поисках Цивасулы»

Описание
Фото
Выбрать день
Ответы на вопросы
Мой авторский тур создан для тех, кто интересуется историей, любит природу и готов пройти 10.000 шагов.

Начав экскурсию, выпьем ароматный кофе на смотровой площадке с прекрасными видами, спустимся к «Земляному» мосту, и после по тропинке на склоне горы мы отправимся на поиски крепости Цивасула.
Трекинг-тур «В поисках Цивасулы»
Трекинг-тур «В поисках Цивасулы»
Трекинг-тур «В поисках Цивасулы»
Трекинг-тур «В поисках Цивасулы»
Трекинг-тур «В поисках Цивасулы»
Трекинг-тур «В поисках Цивасулы»
Ближайшие даты:
10
июн
11
июн
12
июн
13
июн
14
июн
15
июн
16
июн
Ещё
даты

Что вас ожидает:

  • Аджарисцкальское ущелье
  • Земляной мост IX века
  • Крепость Цивасула XI века
  • Мост царицы Тамары, по желанию
  • Самый большой водопад в Аджарии Махунцети, по желанию
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Краткая программа:

  • Сбор группы, кофе/чай на высоте 400 м. с видом на Аджарисцкальское ущелье;
  • Спуск к «Земляному мосту» – памятнику архитектуры XI века, части Великого шелкового пути, над притоком Агарисцкали;
  • Трекинг по склону горы Сасире к крепости Цивасула. Самые отважные смогут забраться внутрь крепости и подержать в руках артефакты того времени;
  • Фото на фоне крепости;
  • Домашний обед с традиционными напитками в уютном сельском доме;
  • Истории и легенды Аджарии.

Важно знать:

  • Необходимо надеть удобную нескользящую обувь;
  • Обратите внимание, указанная стоимость действительна для группы 3-4 человека, для группы из 2 человек стоимость за человека увеличится на 20%.

Вы сами выбираете дату и время

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер на комфортабельном автомобиле с кондиционером
  • Услуги гида
  • Чай/кофе
  • Вкусный обед с домашним вином в деревенском доме в гостях у профессора истории
Место начала и завершения?
Ваше место пребывания в Батуми
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Важная информация
  • Необходимо взять с собой удобную нескользящую обувь и хорошее настроение! Обратите внимание
  • Указанная стоимость действительна для групп 3-4 чел.
  • Для группы из 2 человек стоимость увеличится на 20%
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Батуми

Индивидуальные
Выездные
Природа и пейзажи

Похожие туры из Батуми

Путь гедониста: винный тур по Батуми
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Путь гедониста: винный тур по Батуми
Дегустации, увлекательные истории и наука любви к грузинскому вину
в Старом Батуми, около Драматического театра
Сегодня
Завтра
12 июня
13 июня
94 за всё до 5 чел.
Путешествие в Горную Аджарию и знакомство с грузинским фольклором
🚶 Пешая
Мини-группа
10 часов
37 отзывов
Путешествие в Горную Аджарию и знакомство с грузинским фольклором
Батуми
Завтра
11 июня
12 июня
13 июня
$39 за человека
Шекветили и парк развлечений Цицинатела - тур для всей семьи
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Индивидуальная
5 часов
Шекветили и парк развлечений Цицинатела - тур для всей семьи
Gorgasali Str 125. Batumi, Georgia
11 июня
12 июня
13 июня
14 июня
от $70 за всё до 2 чел.
У нас ещё много экскурсий в Батуми. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Батуми
Дата и количество участников выбирается при бронировании
ХОРОШО
🧭
ТАМ