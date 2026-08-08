Мой авторский тур создан для тех, кто интересуется историей, любит природу и готов пройти 10.000 шагов.
Начав экскурсию, выпьем ароматный кофе на смотровой площадке с прекрасными видами, спустимся к «Земляному» мосту, и после по тропинке на склоне горы мы отправимся на поиски крепости Цивасула.
Начав экскурсию, выпьем ароматный кофе на смотровой площадке с прекрасными видами, спустимся к «Земляному» мосту, и после по тропинке на склоне горы мы отправимся на поиски крепости Цивасула.
Описание экскурсии
Краткая программа:
- Сбор группы, кофе/чай на высоте 400 м. с видом на Аджарисцкальское ущелье;
- Спуск к «Земляному мосту» – памятнику архитектуры XI века, части Великого шелкового пути, над притоком Агарисцкали;
- Трекинг по склону горы Сасире к крепости Цивасула. Самые отважные смогут забраться внутрь крепости и подержать в руках артефакты того времени;
- Фото на фоне крепости;
- Домашний обед с традиционными напитками в уютном сельском доме;
• Истории и легенды Аджарии. Важно знать:
- Необходимо надеть удобную нескользящую обувь;
- Обратите внимание, указанная стоимость действительна для группы 3-4 человека, для группы из 2 человек стоимость за человека увеличится на 20%.
Вы сами выбираете дату и время
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Аджарисцкальское ущелье
- Земляной мост IX века
- Крепость Цивасула XI века
- Мост царицы Тамары, по желанию
- Самый большой водопад в Аджарии Махунцети, по желанию
Что включено
- Трансфер на комфортабельном автомобиле с кондиционером
- Услуги гида
- Чай/кофе
- Вкусный обед с домашним вином в деревенском доме в гостях у профессора истории.
Место начала и завершения?
Ваше место пребывания в Батуми
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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