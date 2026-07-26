Дорогие гости нашего города, приглашаю вас в насыщенное путешествие по двум Грузинским регионам - Имерети и Самегрело.
Нашей главной целью станут их природные красоты: знаменитая и загадочная пещера Прометея с её
Нашей главной целью станут их природные красоты: знаменитая и загадочная пещера Прометея с её
Описание экскурсииДорогие гости нашего города, приглашаю вас в насыщенное путешествие по двум Грузинским регионам - Имерети и Самегрело. Нашей главной целью станут их природные красоты: знаменитая и загадочная пещера Прометея с её сталактитами и сталагмитами причудливых форм, а также невероятно красивый Мартвильский каньон с водопадами и нетронутой природой. По пути я расскажу вам множество интересных фактов о стране, традициях, кухне и менталитете. Помогу вам раскрыть местный колорит и душу Грузинского народа. Важная информация:
- Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Toyota Prius.
- Для более удобного размещения 4 взрослых(по желанию), или 5-6 человек, поедем на минивэне Mazda Mpv, стоимость Минивэна будет 280$ на всех за машину.
- Я заберу вас от места проживания в Батуми и после экскурсии отвезу обратно. Также могу забрать вас из Чакви, Кобулети или Уреки.
- Оденьте удобную обувь и возьмите с собой кофту или накидку, так как температура в пещере всегда 14 градусов.
- В летний период заезжаем купаться на песчаный пляж, поэтому обязательно захватите купальники и полотенца.
- PS: Во время или после дождя, а также из за таяния снега в горах, уровень воды в реках может быть высокий, из за чего лодки в Пещере и Каньоне могут не работать. Наперед знать это никто не может, так как локации находятся в других регионах страны.
- Продолжительность экскурсии 12 - 14 часов, выехать лучше в 7.00 - 8.00 утра.
Ежедневно в 7.00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Знаменитую и загадочную пещеру Прометея с её сталактитами и сталагмитами причудливых форм, а при желании сможете прокатиться на лодке по подземной реке
- Невероятно красивый Мартвильский каньон с водопадами и нетронутой природой. Самое главное в каньоне Мартвили, это его живописность, чистейший воздух и увлекательная прогулка на лодке
- Бонусом к поездке будет красивейший парк Музыкантов в поселке Шекветили
- В летний период мы заезжаем купаться на песчаный пляж, поэтому обязательно захватите купальники и полотенца
Что включено
- Комфортабельный автомобиль с кондиционером
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Отдельно оплачивается обед (по желанию), личные расходы.
- Дополнительно оплачивается на месте:
- Входной билет в Пещеру Прометея - 40 Лари. В пещере Прометея при покупке входного билета входят услуги специализированного гида.
- Прогулка на лодке в пещере Прометея - 30 Лари на человека.
- Входной билет в Каньон Мартвили - 40 Лари.
- Прогулка на лодке в каньоне Мартвили - 30 Лари на человека. Для допуска детей на лодки действует ограничение по росту, рост ребенка должен быть не ниже 1 метра.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Забираю от места Вашего проживания
Завершение: Ваше место проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 7.00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
- Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Toyota Prius
- Для более удобного размещения 4 взрослых (по желанию), или 5-6 человек, поедем на минивэне Mazda Mpv, стоимость Минивэна будет 280$ на всех за машину
- Я заберу вас от места проживания в Батуми и после экскурсии отвезу обратно. Также могу забрать вас из Чакви, Кобулети или Уреки
- Оденьте удобную обувь и возьмите с собой кофту или накидку, так как температура в пещере всегда 14 градусов
- В летний период заезжаем купаться на песчаный пляж, поэтому обязательно захватите купальники и полотенца
- PS: Во время или после дождя, а также из за таяния снега в горах, уровень воды в реках может быть высокий, из за чего лодки в Пещере и Каньоне могут не работать. Наперед знать это никто не может, так как локации находятся в других регионах страны
- Продолжительность экскурсии 12 - 14 часов, выехать лучше в 7.00 - 8.00 утра
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 29 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Спасибо Кахе! Удалось посмотреть много красивых мест!
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И
Очень понравилась экскурсия в пещеру Прометея и Мартвильский каньон. Пещера просто сказочная. Атмосфера там, конечно особенная, эмоции переполняют. Залов шесть, они большие если так можно выразиться, есть различные подсветки, иногда и уместная фоновая музыка. Это пожалуй лучшая пещера, где мы были.
Мартвильский каньон тоже понравился. Великолепные виды, красивая природа, благоустроенная территория, есть возможность прокатиться по каньону на лодке.
Мартвильский каньон тоже понравился. Великолепные виды, красивая природа, благоустроенная территория, есть возможность прокатиться по каньону на лодке.
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З
Чудесная поездка. Замечательный, внимательный гид. Комфортное, безопасное вождение. Каха, благодарим за проведенное время, знакомство с Грузией.
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Е
Огромное спасибо за экскурсию гиду Кахе! Путешествие с ним оставило только положительные эмоции! Очень приятный, интересный и отзывчивый человек! За одну поездку нам удалось посетить 4 удивительных места в Грузии: пещеру, каньон, парк и горную реку с горячими источниками. Спасибо!!!!!!
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Н
Спасибо большое нашему гиду Каха за отлично проведённый экскурсионный день. Получили массу удовольствия и впечатлений. Великолепнейший Мартвильский каньон, водопады и удивительная пещера Прометей стоят длительной поездки к ним. Рекомендуем на 100%.
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н
домой. Батуми я еще прилечу. это был маленький отпуск но классный. я и сын. где 24 часа вместе и нам было хорошо и интересно. спасибо огромное нашему гиду Каха Гобронидзе. он показал за 2 дня много красивейших мест.
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