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Е Екатерина Спасибо Кахе! Удалось посмотреть много красивых мест! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

И Илона Очень понравилась экскурсия в пещеру Прометея и Мартвильский каньон. Пещера просто сказочная. Атмосфера там, конечно особенная, эмоции переполняют. Залов шесть, они большие если так можно выразиться, есть различные подсветки, иногда и уместная фоновая музыка. Это пожалуй лучшая пещера, где мы были.

Мартвильский каньон тоже понравился. Великолепные виды, красивая природа, благоустроенная территория, есть возможность прокатиться по каньону на лодке. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

З Зоя Чудесная поездка. Замечательный, внимательный гид. Комфортное, безопасное вождение. Каха, благодарим за проведенное время, знакомство с Грузией. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Е Екатерина Огромное спасибо за экскурсию гиду Кахе! Путешествие с ним оставило только положительные эмоции! Очень приятный, интересный и отзывчивый человек! За одну поездку нам удалось посетить 4 удивительных места в Грузии: пещеру, каньон, парк и горную реку с горячими источниками. Спасибо!!!!!! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Н Наталья Спасибо большое нашему гиду Каха за отлично проведённый экскурсионный день. Получили массу удовольствия и впечатлений. Великолепнейший Мартвильский каньон, водопады и удивительная пещера Прометей стоят длительной поездки к ним. Рекомендуем на 100%. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет