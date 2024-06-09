Каньоны Кутаиси и Гелатский монастырь

Мы посетим Кутаиси – один из старейших городов мира, а также его окрестности в комфортной атмосфере нашего индивидульного тура.

Мы побываем в Каньоне Окаце и Мартвильском каньоне, увидим старинный Гелатский монастырь и современный художественный шедевр - Колхидский фонтан. Мир богатой культуры и природной красоты Грузии ждут вас!
Каньоны Кутаиси и Гелатский монастырь
Каньоны Кутаиси и Гелатский монастырь
Каньоны Кутаиси и Гелатский монастырь
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00

Описание трансфер

Откройте для себя Кутаиси и его окрестности, погрузитесь в атмосферу древнего города, насладитесь потрясающими природными пейзажами и культурным наследием в комфортной атмосфере индивидуального тура. Вы побываете в Каньоне Окаце и Мартвильском каньоне, увидите старинный Гелатский монастырь и современный художественный шедевр - Колхидский фонтан. Мир богатой культуры и природной красоты Грузии ждут вас! Важная информация: В этом путешествии вы побываете в Каньоне Окаце и Мартвильском каньоне, увидите Гелатский монастырь и Колхидский фонтан. Также вас ждет вкусный обед в ресторане национальной кухни и прогулка по древнему красивому Кутаиси.

с понедельника по воскресенье в 9:00 - 10:00 утра

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер
  • Услуги гида
  • Питьевая вода
Что не входит в цену
  • Обед
  • Входной билет в Каньон Окаце - 20 лари
  • Входной билет в Мартвильский каньон - 20 лари
  • Катание на лодке по реке Абаши - 20 лари
Где начинаем и завершаем?
Начало: Удобное для вас место встречи в Батуми
Завершение: Удобное для вас место в Батуми
Когда и сколько длится?
Когда: с понедельника по воскресенье в 9:00 - 10:00 утра
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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