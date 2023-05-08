читать дальше уменьшить на источниках задержались.

А Давид нам еще в догонку дал 3 л вина, мы благополучно их на источниках и выпили.

Советую экскурсию.



Из минусов, но это к организаторам не относится никак. На лодке в мартвинских пещерах проплыли мало, а в прометеевских и то меньше. Думали дольше.

Все было великолепно!!Нас была группа из 8 человек. Все остались под впечатлением!! Водитель был приветлив, шутил, рассказывал разные истории и всегда был с нами. Душевный человек. Понравились все места, даже