Приглашаем вас в путешествие по самым живописным каньонам Грузии.
Над каньоном Окаце можно будет пройтись по экстремальной подвесной дороге, а в Мартвильском каньоне — полюбоваться водопадами и нетронутой природой, катаясь на лодке.
Приятным бонусом к активной части программы станет купание в термальных источниках на берегу реки Техура.
Над каньоном Окаце можно будет пройтись по экстремальной подвесной дороге, а в Мартвильском каньоне — полюбоваться водопадами и нетронутой природой, катаясь на лодке.
Приятным бонусом к активной части программы станет купание в термальных источниках на берегу реки Техура.
Описание экскурсииЧто вас ждет: Горячие сероводородные источники на берегу реки Техура. Здесь вы примете горячие ванны, поправите здоровье и получите массу удовольствия. Остановка примерно 1 час. Дегустации вина, чачи. Мастер класс по приготовлению чурчхелы. Мартвильский каньон образовался еще в далекой Мезозойской эре. Это уникальное место с нетронутой природой, каскадными водопадами которое обязательно покорит ваши сердца. Здесь можете группой до 6 человек прокатиться на лодке и осмотреть каньон с труднодоступных мест. Продолжительность экскурсии на лодке составляет 15–20 минут, длина маршрута — 300 метров. Каньон Окаце подарит незабываемое чувство экстрима, волшебное ощущение полета и приятную прохладу чистейшего горного воздуха. Высота каньона составляет 140 метров по нему проходит 780-метровый консольный мост. После прогулки по подвесной тропе маршрут выводит на металлический помост, по которому можно дойти до смотровой площадки, где вы насладитесь замечательными видами на ущелье и сделаете снимки на память. Пещера Прометея. В пещере вы встретите настоящие шедевры природы - сталактиты и сталагмиты. Также при движении в пещере вас ждут «окаменевшие водопад», «каменные занавески», подтёк кальцита и другие органические следы. Экскурсия длится 1 час, где вы осмотрите 6 залов. Зал Аргонавтов, Колхети, Медеи, Любви, Прометея и зал Иберии. Тропа заканчивается пешеходной или водной прогулкой по подземному течению реки Куми. Это займет 15 минут. На обратном пути, если останется время и будет желание мы заедем в музыкальный парк или пляж Уреки с черным песком. Важно знать • отправляясь в каньон Окаце, желательно надевайте лучше всего кроссовки — от визит-центра до консольного подвесного моста идти 2,2 км. и потом примерно столько же обратно;
• возьмите с собой наличные на все расходы и купальные принадлежности. Включено в стоимость экскурсии:
• трансфер в обе стороны, • вино в подарок. Туристы оплачивают самостоятельно:
- обед в кафе с национальным меню;
- вход в каньон Окаце (взр. 15 лари/дет. 7 лари), доп. расходы за машину с подъемом к мосту примерно 50 лари (по желанию);
- вход в пещеру Прометея (взр. 23 лари/дет. 5,50 лари), лодочная прогулка — 17,25 лари с человека (по желанию);
- вход в Мартвильский каньон (взр. 17,25 лари/дет. 5,50 лари/до 5 лет бесплатно), лодочная прогулка — 15 лари с человека (по желанию).
Ежедневно в 8:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Горячий источник на берегу реки Техура
- Дегустации и мастер класс по приготовлению чурчхелы
- Мартвильский каньон
- Каньон Окаце
- Пещера Прометея
- Пляж Уреки или музыкальный парк
Что включено
- Трансфер в обе стороны,
- Вино в подарок.
Что не входит в цену
- Обед в кафе с национальным меню
- Вход в пещеру Прометея 40 лари, детский до 6 лет бесплатно, лодочная прогулка - 30 лари с человека (по желанию)
- Вход в Мартвильский каньон 40 лари, до 6 лет бесплатно), лодочная прогулка - 30 лари с человека (по желанию)
Место начала и завершения?
Батуми
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 8:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 9 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Все было великолепно!!
Нас была группа из 8 человек. Все остались под впечатлением!! Водитель был приветлив, шутил, рассказывал разные истории и всегда был с нами. Душевный человек. Понравились все места, даже
Нас была группа из 8 человек. Все остались под впечатлением!! Водитель был приветлив, шутил, рассказывал разные истории и всегда был с нами. Душевный человек. Понравились все места, даже
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Т
Все очень понравилось. Красоты неописуемые! Но надо учитывать, что на этой экскурсии надо очень много ходить, поэтому она больше для людей подготовленных.
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Е
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Ч
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