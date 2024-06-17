Грузинский стиль в одежде всегда выделялся и был легко узнаваем. Здесь можно найти и невероятные сочетания сложных орнаментов, солнечных цветов и эклектики, и элегантный total black с точёной линией силуэта. На прогулке или в кафе мы поговорим о традиционных костюмах и символике «принта» в старину, трендах в 20 веке и современных грузинских модельерах с мировым именем.

Описание экскурсии

Давно минувшие столетия

Вы узнаете, как одевались разные слои общества — от князей до крестьян — триста лет назад. А также услышите о тайном смысле орнаментов и практической пользе тех или иных деталей, способах производства тканей и «умной» многослойности национального платья.

Бурный 20 век

Я расскажу, как причудливо расцвели платьями и шляпками модниц тбилисские и батумские улицы в начале прошлого века. Когда в Грузию стекались предприниматели и авантюристы со всех концов света, в городах строились элегантные особняки в стиле модерн, а в нарядах красавиц и щёголей переплелись Восток и Запад, древние традиции и последний писк европейской моды. Как на манеру горожан одеваться повлияли «тбилисские парижане» — художники Елена Ахвледиани, Ладо Гудиашвили, Давид Какабазе. И о том, какое слово в истории театрального костюма сказал гениальный художник Петре Оцхели.

Феномен современной грузинской моды

В 21 веке в Грузии проходило три разных недели моды, уже более 10 лет грузинские модельеры блистают на мировых подиумах, а мои подруги давно привозят из этой страны не только вино, но и одежду. Я расскажу о самых известных модельерах и посоветую, где искать модные бутики как в Батуми, так и в Тбилиси.

Где будем гулять

У экскурсии нет привязки к маршруту, поэтому вы можете выбрать: променад по Батумскому бульвару, прогулка по улицам и уютным дворикам Старого города, тёплые посиделки в одном или двух городских кафе (рекомендуется в случае жаркой или дождливой погоды). Или уточните у меня при заказе экскурсии, какой вариант лучше подойдёт для вашей ситуации. У меня с собой будет планшет с презентацией, также я покажу несколько интересных магазинов.

Организационные детали