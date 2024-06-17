Вы узнаете, как одевались разные слои общества — от князей до крестьян — триста лет назад. А также услышите о тайном смысле орнаментов и практической пользе тех или иных деталей, способах производства тканей и «умной» многослойности национального платья.
Бурный 20 век
Я расскажу, как причудливо расцвели платьями и шляпками модниц тбилисские и батумские улицы в начале прошлого века. Когда в Грузию стекались предприниматели и авантюристы со всех концов света, в городах строились элегантные особняки в стиле модерн, а в нарядах красавиц и щёголей переплелись Восток и Запад, древние традиции и последний писк европейской моды. Как на манеру горожан одеваться повлияли «тбилисские парижане» — художники Елена Ахвледиани, Ладо Гудиашвили, Давид Какабазе. И о том, какое слово в истории театрального костюма сказал гениальный художник Петре Оцхели.
Феномен современной грузинской моды
В 21 веке в Грузии проходило три разных недели моды, уже более 10 лет грузинские модельеры блистают на мировых подиумах, а мои подруги давно привозят из этой страны не только вино, но и одежду. Я расскажу о самых известных модельерах и посоветую, где искать модные бутики как в Батуми, так и в Тбилиси.
Где будем гулять
У экскурсии нет привязки к маршруту, поэтому вы можете выбрать: променад по Батумскому бульвару, прогулка по улицам и уютным дворикам Старого города, тёплые посиделки в одном или двух городских кафе (рекомендуется в случае жаркой или дождливой погоды). Или уточните у меня при заказе экскурсии, какой вариант лучше подойдёт для вашей ситуации. У меня с собой будет планшет с презентацией, также я покажу несколько интересных магазинов.
Организационные детали
Дополнительно расходов, кроме возможных трат в кафе, не предвидится
Экскурсия подходит путешественникам от 14 лет
С вами будет гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Европы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Галина — ваша команда гидов в Батуми
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 5590 туристов
Я историк искусства, а не гид. Ориентируюсь на местных жителей и путешественников, которые уже прошли основные маршруты этого города. Все мои программы — это нечто среднее между лекцией и спектаклем читать дальшеуменьшить
в декорациях города.
Первый раз я была в Грузии в бессознательном возрасте, а в сознательном приехала в 2003 году, когда это ещё не было трендом, и с тех пор бываю здесь каждый год. Каждый раз думаю, что видела всё, но находится то, что удивляет и иногда трогает до слёз. А ещё при слове «Грузия» — Сакартвело — я всегда улыбаюсь. Постараюсь, чтобы у вас появилась такая же привычка.
Я изучаю средневековое искусство и расскажу о том, каким оно было в Грузии. Когда-то занималась энологией — наукой о вине — и с удовольствием поделюсь своими находками.
Заявок на экскурсии часто бывает больше, чем я могу провести сама, поэтому я собрала команду увлечённых гидов в Батуми и Тбилиси
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
–
3
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2
–
1
–
Ольга
Очень хорошая информативная экскурсия! Рекомендую всем посетить, кому интересна культура и национальные особенности Грузии. Акцент на грузинскую современную моду и слияние национального костюма с современностью.
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Н
Наталья
Грузинский мерч.
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А
Анна
Информативно, динамично, не оторваться от рассказа Галины 😊
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