Прогулка для тех, кто интересуется модными тенденциями, историей костюма или национальным искусством
Здесь можно найти и невероятные сочетания сложных орнаментов, солнечных цветов и эклектики, и элегантный total black с точёной линией силуэта.
На прогулке или в кафе мы поговорим о традиционных костюмах и символике «принта» в старину, трендах в 20 веке и современных грузинских модельерах с мировым именем.
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Описание
Что вас ожидает
Давно минувшие столетия
Вы узнаете, как одевались разные слои общества — от князей до крестьян — триста лет назад. А также услышите о тайном смысле орнаментов и практической пользе тех или иных деталей, способах производства тканей и «умной» многослойности национального платья.
Бурный 20 век
Я расскажу, как причудливо расцвели платьями и шляпками модниц тбилисские и батумские улицы в начале прошлого века. Когда в Грузию стекались предприниматели и авантюристы со всех концов света, в городах строились элегантные особняки в стиле модерн, а в нарядах красавиц и щёголей переплелись Восток и Запад, древние традиции и последний писк европейской моды. Как на манеру горожан одеваться повлияли «тбилисские парижане» — художники Елена Ахвледиани, Ладо Гудиашвили, Давид Какабазе. И о том, какое слово в истории театрального костюма сказал гениальный художник Петре Оцхели.
Феномен современной грузинской моды
В 21 веке в Грузии проходило три разных недели моды, уже более 10 лет грузинские модельеры блистают на мировых подиумах, а мои подруги давно привозят из этой страны не только вино, но и одежду. Я расскажу о самых известных модельерах и посоветую, где искать модные бутики как в Батуми, так и в Тбилиси.
Где будем гулять
У экскурсии нет привязки к маршруту, поэтому вы можете выбрать: променад по Батумскому бульвару, прогулка по улицам и уютным дворикам Старого города, тёплые посиделки в одном или двух городских кафе (рекомендуется в случае жаркой или дождливой погоды). Или уточните у меня при заказе экскурсии, какой вариант лучше подойдёт для вашей ситуации. У меня с собой будет планшет с презентацией, также я покажу несколько интересных магазинов.
Организационные детали
Дополнительно расходов, кроме возможных трат в кафе, не предвидится.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на площади Европы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.