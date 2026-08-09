Экскурсия из Батуми в мини-группе «Вдоль самого синего моря»

Что вас ждет Отдыхая на галечном побережье, сложно представить, что совсем недалеко находятся уникальные пляжи с черным магнитным песком. Вход в море на пляжах Шекветили пологий, вода хорошо прогревается, поэтому деткам очень нравится проводить время на побережье. Расстояние до курортов совсем небольшое около 50 километров, дорога проходит вдоль моря — вы полюбуетесь красивыми пейзажами. А наш гид расскажет интересные истории о Грузии, ее жителях и традициях. Мы предлагаем отличную поездку вдоль побережья Черного моря, которая даст вам и вашим детям возможность:

отдохнуть на песочном пляже, • познакомиться с историей Грузии в парке миниатюр (на территории парка представлены миниатюры архитектурных памятников страны), • погулять в тени эвкалиптов и насладиться уникальным музыкальным парком, • сделать великолепные фотографии с локаций, подобранных нашими гидами, • погулять в тени вековых деревьев, полюбоваться диковинными птицами, розовыми фламинго и понаблюдать за смешными лемурами. Важно знать Для прогулки выбирайте удобную обувь и одежду по погоде. Возьмите с собой купальник, полотенце, головной убор, солнцезащитные очки, крем, фотоаппарат. Стоимость для детей от 5 до 12 лет с двумя взрослыми 10 евро Стоимость для детей от 5 до 12 лет с одним взрослым полная. В стоимость экскурсии включено:.

• услуги русскоговорящего гида, • трансфер, • вода для каждого участника тура (0.5 л.), Туристы оплачивают самостоятельно:

обед со свежевыловленной форелью (70 лари с человека) входные билеты в парк "Грузия в миниатюре"-10 лари с человека.