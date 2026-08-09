Экскурсия из Батуми в мини-группе «Вдоль самого синего моря»

Мы прокатимся вдоль черноморского побережья, посетим парк «Грузия в миниатюрах», дендрологический парк с розовыми фламинго, лемурами и вековыми деревьями. Мы отдохнем покупаемся на песочных пляжах курорта с магнитным песком Шекветили. Пообедаем в ресторане с собственной форелевой фермой.
Описание экскурсии
Что вас ждет Отдыхая на галечном побережье, сложно представить, что совсем недалеко находятся уникальные пляжи с черным магнитным песком. Вход в море на пляжах Шекветили пологий, вода хорошо прогревается, поэтому деткам очень нравится проводить время на побережье. Расстояние до курортов совсем небольшое около 50 километров, дорога проходит вдоль моря — вы полюбуетесь красивыми пейзажами. А наш гид расскажет интересные истории о Грузии, ее жителях и традициях. Мы предлагаем отличную поездку вдоль побережья Черного моря, которая даст вам и вашим детям возможность:
отдохнуть на песочном пляже, • познакомиться с историей Грузии в парке миниатюр (на территории парка представлены миниатюры архитектурных памятников страны), • погулять в тени эвкалиптов и насладиться уникальным музыкальным парком, • сделать великолепные фотографии с локаций, подобранных нашими гидами, • погулять в тени вековых деревьев, полюбоваться диковинными птицами, розовыми фламинго и понаблюдать за смешными лемурами. Важно знать Для прогулки выбирайте удобную обувь и одежду по погоде. Возьмите с собой купальник, полотенце, головной убор, солнцезащитные очки, крем, фотоаппарат. Стоимость для детей от 5 до 12 лет с двумя взрослыми 10 евро Стоимость для детей от 5 до 12 лет с одним взрослым полная. В стоимость экскурсии включено:.
• услуги русскоговорящего гида, • трансфер, • вода для каждого участника тура (0.5 л.), Туристы оплачивают самостоятельно:
обед со свежевыловленной форелью (70 лари с человека) входные билеты в парк "Грузия в миниатюре"-10 лари с человека.
ежедневно в 09:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Черноморское побережье
- Парк «Грузия в миниатюре»
- Дендрологический парк с розовыми фламинго, лемурами и вековыми деревьями
- Пляж Шекветили
Что включено
- Услуги русскоговорящего гида,
- Трансфер,
- Вода для каждого участника тура (0.5 л.),
Что не входит в цену
- Обед 70 лари
- Входной билет в парк миниатюр 10 лари
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 50% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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