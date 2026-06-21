Сап-прогулка вдоль Батуми предлагает уникальную возможность увидеть город с моря. Участники начинают маршрут у аэропорта, наслаждаясь видом на пляжи и современные здания. Алфавитная башня и статуя «Али и Нино» открываются с новой стороны. Прогулка завершается в порту, где ощущается дух путешествий. Встреча с дельфинами - редкий, но возможный бонус. Исторические факты о городе делают путешествие ещё более увлекательным

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для сап-прогулки - с мая по сентябрь, когда море тёплое и спокойное. В октябре и апреле погода также может быть благоприятной, но стоит учитывать возможные дожди. В зимние месяцы прогулки возможны, но требуют подготовки к более прохладным условиям.

Сейчас июнь — это идеальное время.