Сап-прогулка вдоль Батуми предлагает уникальную возможность увидеть город с моря. Участники начинают маршрут у аэропорта, наслаждаясь видом на пляжи и современные здания. Алфавитная башня и статуя «Али и Нино» открываются с новой стороны. Прогулка завершается в порту, где ощущается дух путешествий. Встреча с дельфинами - редкий, но возможный бонус. Исторические факты о городе делают путешествие ещё более увлекательным
5 причин купить эту экскурсию
- 🌅 Встреча рассвета на воде
- 🐬 Возможность увидеть дельфинов
- 🏙️ Вид на современные здания
- 🗿 Исторические факты о Батуми
- 🛳️ Атмосфера морских путешествий
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для сап-прогулки - с мая по сентябрь, когда море тёплое и спокойное. В октябре и апреле погода также может быть благоприятной, но стоит учитывать возможные дожди. В зимние месяцы прогулки возможны, но требуют подготовки к более прохладным условиям.
Сейчас июнь — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Аэропорт Батуми
- Пляжи Нового Батуми
- Алфавитная башня
- Статуя «Али и Нино»
- Порт Батуми
Описание экскурсии
С воды вы увидите:
- Аэропорт Батуми (старт маршрута). Это необычное ощущение: начинать прогулку буквально «под крылом самолёта». Вы увидите, как лайнеры взлетают и садятся совсем рядом
- Пляжи Нового Батуми. Широкая береговая линия с чистой водой и мелкой галькой. Здесь открывается красивый вид на современные жилые комплексы и гостиницы — символ стремительного роста города
- Алфавитную башню. 135-метровая конструкция в форме двойной спирали ДНК, украшенная буквами грузинского алфавита
- Статую «Али и Нино». Движущаяся металлическая скульптура — символ любви, преодолевающей границы и различия. Фигуры медленно сближаются, сливаются, а потом снова расходятся. Особенно трогательно видеть это с воды
- Порт Батуми (финиш маршрута). Рабочее сердце города: причалы, краны, яхты, катера. Здесь смешиваются городской шум, морская романтика и дух путешествий
Иногда во время прогулки к нам подплывают дельфины — особенно рано утром. Такие встречи — редкость, но они случаются. И когда дельфин выныривает рядом с доской — это запоминается на всю жизнь.
Вы узнаете:
- Откуда пошло название города
- Почему здесь селились греки, а потом — римляне, османы и русские
- Как братья Нобель и Ротшильды участвовали в развитии города
- Что символизирует Алфавитная башня
- Как меняются погода, течение и настроение моря в разное время года
Организационные детали
- Программа 8+. Опыт не требуется — перед стартом проведём инструктаж. Достаточно базовой физической формы и умения держать равновесие
- Все участники получают спасательные жилеты. Группу сопровождает опытный инструктор
- До места старта вам нужно добраться самостоятельно
- Экскурсия проходит на русском языке
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|€35
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У аэропорта Батуми
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 9 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваш гид в Батуми
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 41 туриста
Привет! Меня зовут Сергей. Я живу в Батуми, люблю море, спокойные рассветы и живое общение. Летом я помогаю людям открыть для себя другой Батуми — не шумный и туристический, а
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 16 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
шикарная экскурсия. Я была одна, и Сергей не отменил поездку, за что я благодарна. мы встретили самолёт на взлетной, проплыли по все набережной. очень красиво и необычно. С Сергем было
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Е
Экскурсия прекрасно организована, все подробнейшие инструкции были направлены на WhatsApp. Инструктаж проведен понятно, в группе у нас были только новички, у всех получилось насладиться Батуми со стороны моря. Кроме прекрасной экскурсии, Сергей сделал для нас фото. Спасибо большое за экскурсию!!! Обязательно буду рекомендовать ее знакомым.
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О
Для нас это был первый опыт сплава на сапах, и непросто было решиться собраться в такую рань, но удовольствие от прогулки полностью развеяло все сомнения и утреннюю дремоту.
Сергей понятно всё
Сергей понятно всё
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А
Эта была моя первая прогулка на сапах. Я очень рада, что спонтанно решилась на что-то новое. Мне очень понравилось, планирую и дальше учиться плавать на сапах. Виды на город и море во время прогулки прекрасные. Было ощущение безопасности, инструктор всегда был рядом.
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Е
Самый лучший вариант встретить рассвет в море. Очень красиво, комфортно, нам все понравилось. Я в самом начале запаниковала, не справлялась с течением: но зря, Сергей «взял меня на буксир», успокоил, что все под контролем (и это действительно так, настоящий усмиритель волн) и через какое то время сама «гребла» с огромным удовольствием. От души рекомендую!
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К
Прекрасная прогулка на сапах вдоль побережья Батуми.
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