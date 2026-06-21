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Сап-прогулка вдоль Батуми

Погрузитесь в атмосферу Батуми с воды: рассвет, дельфины и история. Незабываемое приключение для всех возрастов
Сап-прогулка вдоль Батуми предлагает уникальную возможность увидеть город с моря. Участники начинают маршрут у аэропорта, наслаждаясь видом на пляжи и современные здания. Алфавитная башня и статуя «Али и Нино» открываются с новой стороны. Прогулка завершается в порту, где ощущается дух путешествий. Встреча с дельфинами - редкий, но возможный бонус. Исторические факты о городе делают путешествие ещё более увлекательным
5
16 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌅 Встреча рассвета на воде
  • 🐬 Возможность увидеть дельфинов
  • 🏙️ Вид на современные здания
  • 🗿 Исторические факты о Батуми
  • 🛳️ Атмосфера морских путешествий

Лучшее время для посещения

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фев
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Лучшее время для сап-прогулки - с мая по сентябрь, когда море тёплое и спокойное. В октябре и апреле погода также может быть благоприятной, но стоит учитывать возможные дожди. В зимние месяцы прогулки возможны, но требуют подготовки к более прохладным условиям.
Сейчас июнь — это идеальное время.
Сап-прогулка вдоль Батуми
Сап-прогулка вдоль Батуми
Сап-прогулка вдоль Батуми

Что можно увидеть

  • Аэропорт Батуми
  • Пляжи Нового Батуми
  • Алфавитная башня
  • Статуя «Али и Нино»
  • Порт Батуми

Описание экскурсии

С воды вы увидите:

  • Аэропорт Батуми (старт маршрута). Это необычное ощущение: начинать прогулку буквально «под крылом самолёта». Вы увидите, как лайнеры взлетают и садятся совсем рядом
  • Пляжи Нового Батуми. Широкая береговая линия с чистой водой и мелкой галькой. Здесь открывается красивый вид на современные жилые комплексы и гостиницы — символ стремительного роста города
  • Алфавитную башню. 135-метровая конструкция в форме двойной спирали ДНК, украшенная буквами грузинского алфавита
  • Статую «Али и Нино». Движущаяся металлическая скульптура — символ любви, преодолевающей границы и различия. Фигуры медленно сближаются, сливаются, а потом снова расходятся. Особенно трогательно видеть это с воды
  • Порт Батуми (финиш маршрута). Рабочее сердце города: причалы, краны, яхты, катера. Здесь смешиваются городской шум, морская романтика и дух путешествий

Иногда во время прогулки к нам подплывают дельфины — особенно рано утром. Такие встречи — редкость, но они случаются. И когда дельфин выныривает рядом с доской — это запоминается на всю жизнь.

Вы узнаете:

  • Откуда пошло название города
  • Почему здесь селились греки, а потом — римляне, османы и русские
  • Как братья Нобель и Ротшильды участвовали в развитии города
  • Что символизирует Алфавитная башня
  • Как меняются погода, течение и настроение моря в разное время года

Организационные детали

  • Программа 8+. Опыт не требуется — перед стартом проведём инструктаж. Достаточно базовой физической формы и умения держать равновесие
  • Все участники получают спасательные жилеты. Группу сопровождает опытный инструктор
  • До места старта вам нужно добраться самостоятельно
  • Экскурсия проходит на русском языке

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник€35
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У аэропорта Батуми
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 9 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей
Сергей — ваш гид в Батуми
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 41 туриста
Привет! Меня зовут Сергей. Я живу в Батуми, люблю море, спокойные рассветы и живое общение. Летом я помогаю людям открыть для себя другой Батуми — не шумный и туристический, а
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тихий, волшебный, пробуждающийся вместе с солнцем. Уже несколько лет я провожу утренние прогулки на сапбордах вдоль побережья. Это не просто маршрут — это маленькое приключение, в котором я делюсь с вами историями, фактами и своей любовью к этому городу. Я не профессиональный экскурсовод с микрофоном — я человек, который искренне любит море, Батуми и хорошие разговоры. Рассказываю легко, по-дружески, с юмором и душой. Если вы хотите встретить рассвет, узнать город с неожиданной стороны и просто провести утро красиво — буду рад разделить это время с вами.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 16 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
16
4
3
2
1
Е
шикарная экскурсия. Я была одна, и Сергей не отменил поездку, за что я благодарна. мы встретили самолёт на взлетной, проплыли по все набережной. очень красиво и необычно. С Сергем было
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безопасно. Я опытный ходок на сапах, но даже если у вас нет опыта, идите! это очень любопытный вид активностей. Специально искала в Батуми подобное, только Сергея и нашла. отлично и душевно поболтали во время прогулки. завершили на алфавитной башне. очень рекомендую

шикарная экскурсия. Я была одна, и Сергей не отменил поездку, за что я благодарна. мы встретили
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Е
Экскурсия прекрасно организована, все подробнейшие инструкции были направлены на WhatsApp. Инструктаж проведен понятно, в группе у нас были только новички, у всех получилось насладиться Батуми со стороны моря. Кроме прекрасной экскурсии, Сергей сделал для нас фото. Спасибо большое за экскурсию!!! Обязательно буду рекомендовать ее знакомым.
Экскурсия прекрасно организована, все подробнейшие инструкции были направлены на WhatsApp. Инструктаж проведен понятно, в группе у
Экскурсия прекрасно организована, все подробнейшие инструкции были направлены на WhatsApp. Инструктаж проведен понятно, в группе у
Экскурсия прекрасно организована, все подробнейшие инструкции были направлены на WhatsApp. Инструктаж проведен понятно, в группе у
Экскурсия прекрасно организована, все подробнейшие инструкции были направлены на WhatsApp. Инструктаж проведен понятно, в группе у
Экскурсия прекрасно организована, все подробнейшие инструкции были направлены на WhatsApp. Инструктаж проведен понятно, в группе у
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О
Для нас это был первый опыт сплава на сапах, и непросто было решиться собраться в такую рань, но удовольствие от прогулки полностью развеяло все сомнения и утреннюю дремоту.
Сергей понятно всё
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объяснил и даже отдал свое двухлопастное весло.
Повезло с погодой, конечно — море было спокойное.
Дельфина лично увидеть не удалось, но ребята из группы, вроде как, видели.
Вообще, это прекрасная возможность увидеть город с другой стороны, в буквальном смысле слова, и это впечатляет.
Отдельная благодарность Сергею за прекрасные фото и видео, т. к. сами мы выпустить весло из рук не могли (тем более, достать телефон:)).

Для нас это был первый опыт сплава на сапах, и непросто было решиться собраться в такую
Для нас это был первый опыт сплава на сапах, и непросто было решиться собраться в такую
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А
Эта была моя первая прогулка на сапах. Я очень рада, что спонтанно решилась на что-то новое. Мне очень понравилось, планирую и дальше учиться плавать на сапах. Виды на город и море во время прогулки прекрасные. Было ощущение безопасности, инструктор всегда был рядом.
Эта была моя первая прогулка на сапах. Я очень рада, что спонтанно решилась на что-то новое.
Эта была моя первая прогулка на сапах. Я очень рада, что спонтанно решилась на что-то новое.
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Е
Самый лучший вариант встретить рассвет в море. Очень красиво, комфортно, нам все понравилось. Я в самом начале запаниковала, не справлялась с течением: но зря, Сергей «взял меня на буксир», успокоил, что все под контролем (и это действительно так, настоящий усмиритель волн) и через какое то время сама «гребла» с огромным удовольствием. От души рекомендую!
Самый лучший вариант встретить рассвет в море. Очень красиво, комфортно, нам все понравилось. Я в самом
Самый лучший вариант встретить рассвет в море. Очень красиво, комфортно, нам все понравилось. Я в самом
Самый лучший вариант встретить рассвет в море. Очень красиво, комфортно, нам все понравилось. Я в самом
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К
Прекрасная прогулка на сапах вдоль побережья Батуми.
Прекрасная прогулка на сапах вдоль побережья Батуми.
Прекрасная прогулка на сапах вдоль побережья Батуми.
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Входит в следующие категории Батуми

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