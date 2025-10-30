Мои заказы

Батуми: жемчужина черноморского побережья

Погрузитесь в атмосферу Батуми: старинные улочки, яркие площади и легендарные статуи ждут вас на увлекательной прогулке по городу
Батуми, расположенный на берегу Чёрного моря, славится своей уникальной атмосферой. Гости города могут прогуляться по старинным улочкам и посетить площади Европы, Театральную и Пьяцца. Турецкий квартал удивит восточным колоритом, а
читать дальше

мечеть Орта Джаме - своей историей. На улице Руставели можно увидеть контрасты архитектуры, а на набережной - символ любви Али и Нино. Бамбуковая роща и японский уголок станут приятным открытием для каждого. Экскурсия подарит массу впечатлений и новых знаний о Батуми

4.5
7 отзывов

7 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Атмосфера старого города
  • 🏛 Европейская и османская архитектура
  • 🌊 Прогулка по набережной
  • 🕌 Посещение мечети Орта Джаме
  • 🎭 Площади Европы и Пьяцца
  • 💑 Статуя Али и Нино
  • 🎶 Шоу поющих фонтанов
Батуми: жемчужина черноморского побережья© Мераби
Батуми: жемчужина черноморского побережья© Мераби
Батуми: жемчужина черноморского побережья© Мераби
Ближайшие даты:
14
ноя21
ноя28
ноя5
дек12
дек19
дек26
дек
Время начала: 18:30

Что можно увидеть

  • Старый город
  • Площадь Европы
  • Театральная площадь
  • Площадь Пьяцца
  • Турецкий квартал
  • Мечеть Орта Джаме
  • Улица Руставели
  • Набережная
  • Статуя Али и Нино
  • Летний театр

Описание экскурсии

  • Знакомство с Батуми начнём со Старого города с мощёными улочками и малоэтажными постройками
  • Пройдём по трём площадям — Европы, Театральной и Пьяцца
  • Заглянем в турецкий квартал с пёстрыми магазинчиками и характерным восточными колоритом
  • Рассмотрим мечеть Орта Джаме, построенную в 1866 году
  • А на улице Руставели — главной артерии города — понаблюдаем за батумскими контрастами. Здесь высотные здания соседствуют с уютными двориками, а европейская архитектура — с османскими постройками
  • Прогуляемся по живописной набережной, посетим местный символ любви — статую Али и Нино
  • Отыщем бамбуковую рощу, японский уголок и Летний театр. А также насладимся эффектным шоу поющих фонтанов

По пути расскажем вам об истории достопримечательностей на маршруте, поделимся любопытными фактами об Али и Нино, дадим рекомендации, какие грузинские вина стоит попробовать. И с радостью ответим на ваши вопросы.

Организационные детали

  • Программа ориентирована на взрослых и детей с 8 лет. Но вы также можете взять с собой ребёнка младшего возраста
  • Экскурсию для вас проведу я или другой душевный гид из нашей команды

в пятницу в 18:30

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€29
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Пьяцца
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу в 18:30
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мераби
Мераби — ваша команда гидов в Батуми
Провели экскурсии для 768 туристов
Меня зовут Мераби. Я представитель команды гидов в Тбилиси и Батуми. Наша команда работает в туризме с 2011 года и предлагает незабываемый отдых на Кавказе. Мы специализируемся на групповых и индивидуальных
читать дальше

турах, выбираем нестандартные маршруты и самые топовые места. Наша команда состоит из коренных жителей, и мы точно знаем, чем дышит каждый уголок в нашей любимой Сакартвело. Грузия — особая магия, в которую просто невозможно не влюбиться. Туризм — это наша жизнь, и вы убедитесь в этом лично!

Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

4.5
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
2
3
1
2
1
Артем
Артем
30 окт 2025
В целом интересно. Но можно самим пройтись пешком. Цена высоковата
Мераби
Мераби
Ответ организатора:
Благодарим, за отзыв!

Вы правы, Вы всегда можете прогуляться и самостоятельно, но когда вы гуляете с гидом от нашей команды- это
читать дальше

совершенно другой уровень, вы сами написали, что это интересно. И Наша задача — не просто 'гулять', а помочь Вам понять, что за каждым домом и улицей, целая история, которую вы не прочитаете на просторах интернета.

Так же хотим отметить, мы сделали всей группе сюрприз подарив дегустацию Аджарских вин, и вы как и вся группа были в восторге и благодарили нас. Жаль, что все таки по итогу вы оценили наши старания на 3*, думаем у вас просто случайно дрогнула рука, тем более приобретая тур, вы знали, что экскурсия пешая, это указано у нас на сайте. Мы работаем максимально прозрачно и все для вашего комфорта!

Надеемся увидеть Вас снова, когда Вам захочется более глубокого погружения в историю нашей страны!

О
Ольга
25 сен 2025
Мы остались под прекрасным впечатлением от экскурсии и нашего гида.
Огромное спасибо.
Ксения
Ксения
6 сен 2025
Ожидания от экскурсии были немного завышены, скорее так. Бамбуковая роща и турецкий квартал я не помню чтобы был, возможно, что прослушала. С гидом конечно всегда комфортнее, он точно знает маршрут, что расслабляет и ускоряет процесс. Осталось впечатление, что достопримечательностей не так много в Батуми, но они все относительно рядом, поэтому можно проложить маршрут самим.
V
Veronika
3 сен 2025
Нам понравилось
Нам понравилосьНам понравилосьНам понравилосьНам понравилось
Эшонов
Эшонов
26 июл 2025
Очень хороший подбор локации и профессиональный подход к своей деле! Нам было очень интересно.
Т
Татьяна
23 июл 2025
отличная экскурсия! рекоменндую!
Вероника
Вероника
14 июн 2025
Очень понравилась экскурсия по старому городу Батуми с гидом Наной. Видно, что человек любит свой город и эту любовь Нана старалась донести до слушателей.
Интересные факты, комфортная скорость, придуманный маршрут - все было идеально. Спасибо за красоту!
Очень понравилась экскурсия по старому городу Батуми с гидом Наной. Видно, что человек любит свой городОчень понравилась экскурсия по старому городу Батуми с гидом Наной. Видно, что человек любит свой городОчень понравилась экскурсия по старому городу Батуми с гидом Наной. Видно, что человек любит свой городОчень понравилась экскурсия по старому городу Батуми с гидом Наной. Видно, что человек любит свой городОчень понравилась экскурсия по старому городу Батуми с гидом Наной. Видно, что человек любит свой городОчень понравилась экскурсия по старому городу Батуми с гидом Наной. Видно, что человек любит свой городОчень понравилась экскурсия по старому городу Батуми с гидом Наной. Видно, что человек любит свой городОчень понравилась экскурсия по старому городу Батуми с гидом Наной. Видно, что человек любит свой городОчень понравилась экскурсия по старому городу Батуми с гидом Наной. Видно, что человек любит свой город

Входит в следующие категории Батуми

Похожие экскурсии из Батуми

Фотопрогулка по Батуми
Пешая
1 час
6 отзывов
Фотопрогулка
до 4 чел.
Индивидуальная фото-прогулка по Батуми: выберите свой маршрут
Выберите один из четырёх уникальных маршрутов по Батуми и получите профессиональные фотографии, запечатлевшие красоту города и его атмосферу
11 ноя в 06:00
12 ноя в 06:00
€220 за всё до 4 чел.
Добро пожаловать в Батуми
Пешая
2.5 часа
71 отзыв
Индивидуальная
до 10 чел.
Добро пожаловать в Батуми
Путешествие по Батуми - это встреча с историей и культурой. Откройте для себя тайны города, прогуливаясь по его набережной и историческим кварталам
Начало: Дельфинарий
1 дек в 08:00
2 дек в 08:00
€53 за всё до 10 чел.
Атмосферный пикник у моря в Батуми
2 часа
1 отзыв
Мини-группа
до 8 чел.
Атмосферный пикник у моря в Батуми
Ощутите атмосферу уюта и эстетики на берегу Чёрного моря. Идеально для романтической встречи или дружеского вечера
Начало: У парка Марии и Льва Качински
Расписание: в пятницу, субботу и воскресенье в 10:00 и 21:00
14 ноя в 10:00
15 ноя в 10:00
€70 за человека
У нас ещё много экскурсий в Батуми. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Батуми