Батуми, расположенный на берегу Чёрного моря, славится своей уникальной атмосферой. Гости города могут прогуляться по старинным улочкам и посетить площади Европы, Театральную и Пьяцца. Турецкий квартал удивит восточным колоритом, а
7 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Атмосфера старого города
- 🏛 Европейская и османская архитектура
- 🌊 Прогулка по набережной
- 🕌 Посещение мечети Орта Джаме
- 🎭 Площади Европы и Пьяцца
- 💑 Статуя Али и Нино
- 🎶 Шоу поющих фонтанов
Что можно увидеть
- Старый город
- Площадь Европы
- Театральная площадь
- Площадь Пьяцца
- Турецкий квартал
- Мечеть Орта Джаме
- Улица Руставели
- Набережная
- Статуя Али и Нино
- Летний театр
Описание экскурсии
- Знакомство с Батуми начнём со Старого города с мощёными улочками и малоэтажными постройками
- Пройдём по трём площадям — Европы, Театральной и Пьяцца
- Заглянем в турецкий квартал с пёстрыми магазинчиками и характерным восточными колоритом
- Рассмотрим мечеть Орта Джаме, построенную в 1866 году
- А на улице Руставели — главной артерии города — понаблюдаем за батумскими контрастами. Здесь высотные здания соседствуют с уютными двориками, а европейская архитектура — с османскими постройками
- Прогуляемся по живописной набережной, посетим местный символ любви — статую Али и Нино
- Отыщем бамбуковую рощу, японский уголок и Летний театр. А также насладимся эффектным шоу поющих фонтанов
По пути расскажем вам об истории достопримечательностей на маршруте, поделимся любопытными фактами об Али и Нино, дадим рекомендации, какие грузинские вина стоит попробовать. И с радостью ответим на ваши вопросы.
Организационные детали
- Программа ориентирована на взрослых и детей с 8 лет. Но вы также можете взять с собой ребёнка младшего возраста
- Экскурсию для вас проведу я или другой душевный гид из нашей команды
в пятницу в 18:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€29
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Пьяцца
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу в 18:30
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Мераби — ваша команда гидов в Батуми
Провели экскурсии для 768 туристов
Меня зовут Мераби. Я представитель команды гидов в Тбилиси и Батуми. Наша команда работает в туризме с 2011 года и предлагает незабываемый отдых на Кавказе. Мы специализируемся на групповых и индивидуальныхЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Артем
30 окт 2025
В целом интересно. Но можно самим пройтись пешком. Цена высоковата
Мераби
Ответ организатора:
Благодарим, за отзыв!
О
Ольга
25 сен 2025
Мы остались под прекрасным впечатлением от экскурсии и нашего гида.
Ксения
6 сен 2025
Ожидания от экскурсии были немного завышены, скорее так. Бамбуковая роща и турецкий квартал я не помню чтобы был, возможно, что прослушала. С гидом конечно всегда комфортнее, он точно знает маршрут, что расслабляет и ускоряет процесс. Осталось впечатление, что достопримечательностей не так много в Батуми, но они все относительно рядом, поэтому можно проложить маршрут самим.
V
Veronika
3 сен 2025
Нам понравилось
Эшонов
26 июл 2025
Очень хороший подбор локации и профессиональный подход к своей деле! Нам было очень интересно.
Т
Татьяна
23 июл 2025
отличная экскурсия! рекоменндую!
Вероника
14 июн 2025
Очень понравилась экскурсия по старому городу Батуми с гидом Наной. Видно, что человек любит свой город и эту любовь Нана старалась донести до слушателей.
