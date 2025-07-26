Погрузитесь в атмосферу уюта и эстетики на берегу Чёрного моря! Групповая экскурсия предлагает камерный вечер в живописной локации с красивой сервировкой, лёгкими закусками, вином или лимонадом, пледами, подушками и свечами. Это идеальный формат для романтической встречи, дружеского вечера или праздника. Насладитесь сырной и мясной нарезками, сезонными фруктами и орехами, в окружении природы и комфорта
5 причин купить эту экскурсию
- 🌊 Уютная атмосфера у моря
- 🍇 Лёгкие и вкусные закуски
- 🍷 Напитки на выбор
- 🛋 Комфортные условия
- 🎉 Идеально для праздника
Что можно увидеть
- Чёрное море
Описание экскурсии
Уютная локация у моря — пляж, парк или видовая точка (в зависимости от погоды и ваших пожеланий).
Красиво оформленная зона с подушками, пледами, свечами и сервировкой.
Лёгкие и эстетичные закуски: сырная и мясная нарезки, сезонные фрукты, орехи, хлебцы, оливки.
Напитки на выбор — домашний лимонад или грузинское вино.
По желанию и за доплату — фотосессия, романтический декор, персонализированные детали.
Организационные детали
- В стоимость входит: всё оформление, посуда, текстиль и еда (мясные и сырные нарезки, свежие сезонные фрукты и ягоды, орехи, хлебцы, крекеры, оливки, джемы, мёд и вино или лимонад на выбор)
- Меню можно адаптировать под ваши пожелания (вегетарианское, безглютеновое и тд)
- Я сопровождаю гостей до места проведения пикника, помогаю разместиться, рассказываю всё необходимое — а дальше оставляю пространство для уединения и наслаждения моментом
Дополнительные расходы (по желанию)
- Трансфер до локации на такси — по тарифу сервиса
- Фотосессия — от €30
- Романтическое оформление (дополнительные цветы, свечи, гирлянды) — от €25
- Персонализированные элементы (открытки, именные таблички, декор под повод) — от €10
в пятницу, субботу и воскресенье в 10:00 и 21:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€70
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У парка Марии и Льва Качински
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу, субботу и воскресенье в 10:00 и 21:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Метанет — ваш гид в Батуми
Привет! Меня зовут Мета, я — организатор атмосферных мероприятий и декоратор в Батуми. Я создаю эстетичные и душевные события: от уютных пикников у моря до творческих мастер-классов с живыми цветами.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
Арина
26 июл 2025
Плюс классное воспоминание в копилку! Это был потрясающий пикник с видом на закат и море. Закуски были очень интересными, помогли нам ближе познакомится с грузинской кухней. Оформление супер!
