Погрузитесь в волшебство Сванетии, где вас ждут величественная Ингури ГЭС, вкуснейший кубдари и захватывающие виды с легендарных качелей в Хешкили! Откройте для себя древнее село Ушгули, насладитесь национальным завтраком и увлекательными прогулками по старинным улочкам, которые перенесут вас в прошлое. Этот тур — идеальное сочетание природы, культуры и грузинского гостеприимства!
Описание тура
Тур в Сванетию День 1 Первый день путешествия начнётся с посещения Ингури ГЭС — величественной плотины, гордости Кавказа и одного из самых грандиозных сооружений Грузии. После этого гостей ждёт дегустация кубдари — традиционного сванского пирога, который порадует своим вкусом. Затем можно отправиться на прогулку по реке Ингури, чтобы насладиться спокойствием и величием этих мест с воды. Далее туристы поднимутся в Хешкили, где находятся знаменитые качели с потрясающими видами — идеальное место для фотосессии. Не упустите возможность посетить музей Михаила Хергиани, а затем прокатиться на канатной дороге. Вечером предусмотрено заселение в уютный семейный отель, где гости смогут погрузиться в атмосферу грузинского гостеприимства. Завершит день национальный ужин в тёплой компании, где вас ждут грузинские блюда, весёлые тосты и душевные разговоры. День 2 На следующий день путешествие начнётся с национального завтрака, который поможет зарядиться энергией на весь день. Затем туристы отправятся к Башне любви, чтобы окунуться в легенды и историю Сванетии, посетив это символичное место. После этого будет подъём в Ушгули — древнее село, где можно увидеть старую церковь, покататься на лошадях и почувствовать себя частью этого величественного места. В завершение дня запланирована прогулка по старинному Ушгули, где старинные улочки, невероятные виды и древняя архитектура создают атмосферу, будто вы вернулись на несколько веков назад. Этот тур обещает незабываемые впечатления и погружение в уникальную культуру и природу Сванетии! Важная информация:
С собой брать теплые вещи.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Ингури ГЭС
- Река Ингури
- Хешкили
- Музей Михаила Хергиани
- Канатная дорога
- Башня любви
- Ушгули
- Старинные улочки Ушгули
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер
- Проживание
- Питание
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Прогулка по реке Ингури (60 лари)
Место начала и завершения?
Канатная дорога Argo и дом Юстиции
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Важная информация
- С собой брать теплые вещи
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
