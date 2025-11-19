Тур в Сванетию День 1 Первый день путешествия начнётся с посещения Ингури ГЭС — величественной плотины, гордости Кавказа и одного из самых грандиозных сооружений Грузии. После этого гостей ждёт дегустация кубдари — традиционного сванского пирога, который порадует своим вкусом. Затем можно отправиться на прогулку по реке Ингури, чтобы насладиться спокойствием и величием этих мест с воды. Далее туристы поднимутся в Хешкили, где находятся знаменитые качели с потрясающими видами — идеальное место для фотосессии. Не упустите возможность посетить музей Михаила Хергиани, а затем прокатиться на канатной дороге. Вечером предусмотрено заселение в уютный семейный отель, где гости смогут погрузиться в атмосферу грузинского гостеприимства. Завершит день национальный ужин в тёплой компании, где вас ждут грузинские блюда, весёлые тосты и душевные разговоры. День 2 На следующий день путешествие начнётся с национального завтрака, который поможет зарядиться энергией на весь день. Затем туристы отправятся к Башне любви, чтобы окунуться в легенды и историю Сванетии, посетив это символичное место. После этого будет подъём в Ушгули — древнее село, где можно увидеть старую церковь, покататься на лошадях и почувствовать себя частью этого величественного места. В завершение дня запланирована прогулка по старинному Ушгули, где старинные улочки, невероятные виды и древняя архитектура создают атмосферу, будто вы вернулись на несколько веков назад. Этот тур обещает незабываемые впечатления и погружение в уникальную культуру и природу Сванетии! Важная информация:

С собой брать теплые вещи.