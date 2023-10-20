Дегустации на турх в Батуми – попробуйте новое на вкус

Найдено 3 тура в категории «Дегустационные туры» в Батуми, цены от $412, скидки до 10%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Райская Аджария: Батуми, Имерети и Самегрело
На автобусе
скидка
10%
1 отзыв
8 дней
Райская Аджария: Батуми, Имерети и Самегрело
Почувствовать себя в садах Семирамиды, проплыть на лодке среди отвесных скал и отдохнуть на пляже
Начало: Аэропорт Батуми, в течение дня
«Включены завтраки со 2-го дня, традиционный грузинский обед, дегустация аджарских вин и чачи и аджарский хачапури с лимонадом, ужин-шоу»
8 авг в 08:00
15 авг в 08:00
739$666 за человека
Отдых на море в Батуми: шоу дельфинов, 5 парков и горная Аджария
На автобусе
скидка
10%
8 дней
Отдых на море в Батуми: шоу дельфинов, 5 парков и горная Аджария
Увидеть экзотических птиц, прокатиться на аттракционах и прогуляться по самшитовой роще
Начало: Аэропорт Батуми, в течение дня
«Включены завтраки со 2-го дня, традиционный грузинский обед, дегустация аджарских вин и чачи и аджарский хачапури с лимонадом, ужин-шоу»
8 авг в 08:00
15 авг в 08:00
673$606 за человека
В Аджарию на море и в горы! С прогулками по лесам и дегустациями
На автобусе
скидка
10%
5 дней
В Аджарию на море и в горы! С прогулками по лесам и дегустациями
Посмотреть на шоу фонтанов, попробовать вино, чачу и коньяк и погулять среди реликтовых лесов
Начало: Батуми/Кутаиси, в течение дня
«Включены завтраки со 2-го дня, дегустации вина, коньяка и чачи, хачапури с лимонадом во 2-й день, ужин-шоу»
9 авг в 08:00
16 авг в 08:00
457$412 за человека

Последние отзывы на туры

  • Н
    Наргиз
    20 октября 2023
    Райская Аджария: Батуми, Имерети и Самегрело
    Идея посетить страну с красивым названием Грузия или даже почти по - американски Джорджия возникла у нас после замечательного концерта
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    местной и известной у нас группы""Mgzavrebi"", и а этой весной решили рвануть. Списались, оперативно получили ответы, цены, ссылки на сайт. Купили тур. Грузия - удивительно многообразна, красивейшая природа, исторические места, гостеприимные люди, натуральные продукты, недорого питаться, весна переходящая в лето просто кайф. Все цветет, красиво, воздух вообще молчу. Одна из лучших поездок. Спасибо за ту заботу, радость, внимание, за дружную группу, куда нас присоединили, за отличный сервис и за таких классных гидов и водителя. Тур был классный. Группа довольна и мы тоже. спасибо. Вернемся! Рекомендуем❤️ Наргиз, Казахстан, Алматы.

Ответы на вопросы от путешественников по Батуми в категории «Дегустационные туры»

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  2. Отдых на море в Батуми: шоу дельфинов, 5 парков и горная Аджария
  3. В Аджарию на море и в горы! С прогулками по лесам и дегустациями
Сколько стоит тур в Батуми в августе 2024
Сейчас в Батуми в категории "Дегустационные туры" можно забронировать 3 тура от 412 до 666 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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