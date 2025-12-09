Откройте для себя уникальный горнолыжный курорт Годердзи в Аджарии — сочетание альпийских склонов, хвойных лесов и невероятных пейзажей! Насладитесь чистым горным воздухом, высококачественным снегом и разнообразием трасс для всех уровней подготовки.
Курорт идеально подойдет как для опытных лыжников и сноубордистов, так и для начинающих любителей зимних видов спорта.
Описание тураГорнолыжный курорт Годердзи — один из самых молодых в Грузии, функционирует с декабря 2015 года Поэтому людей тут гораздо меньше, чем в Гудаури и Бакуриани, а снега больше! Это самая высокая точка Аджарии и самый шикарный снежный покров. Годердзи находится в 109 км. от Батуми на высоте 2027 метров над уровнем моря. Близость к Черному морю создает обильные осадки и делает курорт очень привлекательным. Курорт Годердзи — это красивая природа, завораживающие виды, чистый воздух и разнообразие ландшафтов. Кататься на лыжах и сноуборде можно в альпийской зоне, хвойных лесах и даже в деревнях. Курорт отлично подойдет для тех, кто ценит тишину, природу и небольшие очереди на подъемники. В Годердзи установлена двухуровневая канатная дорога общей длинною 4 километра. Общая длина лыжных трасс составляет 18 км. Самый длинный спуск — около 4,5 км. Здесь вы найдете трасы средней сложности и для профессионалов. Для начинающих есть небольшая 150-метровая трасса. Напрокат можно взять лыжи, коньки, сноуборды, а также воспользоваться услугами инструктора. Сезон здесь длится с середины декабря до конца апреля. Приглашаем вас отправиться вместе с нами в это зимнее приключение в формате двухдневного гуппового тура и насладиться всеми радостями горного курорта!
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Водопад Махунцети
- Мост Царицы Тамары
- Горные поселки городского типа Кеда и Хуло
- Горнолыжный курорт Годердзи
Что включено
- Трансфер
- Проживание (1 ночь) + завтрак и ужин
- Сопровождение гида - водителя
Что не входит в цену
- Обед
- Аренда лыж или сноуборда - 50 GEL на день
- Ски-пасс - 30 GEL в день безлимитный
- Аренда детских санок или тюбинга (ватрушка) - 10 GEL в час
- Снегоход - 500 GEL в час
- Услуги инструктора - 120 GEL в час
Место начала и завершения?
Арго канатная дорога 112 Gogebashvili St, Batumi
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 дня
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тур входит в следующие категории Батуми
