Описание Фото Ответы на вопросы Откройте для себя уникальный горнолыжный курорт Годердзи в Аджарии — сочетание альпийских склонов, хвойных лесов и невероятных пейзажей! Насладитесь чистым горным воздухом, высококачественным снегом и разнообразием трасс для всех уровней подготовки.



Курорт идеально подойдет как для опытных лыжников и сноубордистов, так и для начинающих любителей зимних видов спорта.

Კი tour Ваш гид в Батуми Написать вопрос Групповой тур Язык проведения 🇷🇺 русский Длитель­ность 1.5 день Размер группы 1-5 человек $120 за человека Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Описание тура Горнолыжный курорт Годердзи — один из самых молодых в Грузии, функционирует с декабря 2015 года Поэтому людей тут гораздо меньше, чем в Гудаури и Бакуриани, а снега больше! Это самая высокая точка Аджарии и самый шикарный снежный покров. Годердзи находится в 109 км. от Батуми на высоте 2027 метров над уровнем моря. Близость к Черному морю создает обильные осадки и делает курорт очень привлекательным. Курорт Годердзи — это красивая природа, завораживающие виды, чистый воздух и разнообразие ландшафтов. Кататься на лыжах и сноуборде можно в альпийской зоне, хвойных лесах и даже в деревнях. Курорт отлично подойдет для тех, кто ценит тишину, природу и небольшие очереди на подъемники. В Годердзи установлена двухуровневая канатная дорога общей длинною 4 километра. Общая длина лыжных трасс составляет 18 км. Самый длинный спуск — около 4,5 км. Здесь вы найдете трасы средней сложности и для профессионалов. Для начинающих есть небольшая 150-метровая трасса. Напрокат можно взять лыжи, коньки, сноуборды, а также воспользоваться услугами инструктора. Сезон здесь длится с середины декабря до конца апреля. Приглашаем вас отправиться вместе с нами в это зимнее приключение в формате двухдневного гуппового тура и насладиться всеми радостями горного курорта!

Выберите удобную дату из расписания Выбрать дату