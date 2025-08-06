Экскурсии в Батуми+отдых на пляже с магнитным песком
Начало: Аэропорт БАТУМИ/Ж.Д. вокзал Батуми
Расписание: с мая по октябрь каждую субботу
6 авг в 08:00
13 авг в 08:00
$735 за человека
Гарантированный тур в Грузию «Отпуск в Батуми-2025»
Начало: Международный аэропорт Батуми
Расписание: еженедельно по средам
31 июл в 09:00
1 авг в 09:00
$550 за человека
МОРСКОЙ ТУР: В Батуми на минутку
Начало: Аэропорт Батуми
Расписание: Даты на Новый год: 29.12.24; 31.12.24; 02.01.25; 05.01.25 и 07.01.25
31 июл в 10:00
1 авг в 10:00
$457 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Батуми в категории «Водопад и мост Махунцети»
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