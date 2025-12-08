Мои заказы

Мы вас ждали, генацвале! Аджария, Имеретия, Сванетия на Новый год и Рождество (всё включено)

Отдохнуть в горах, насладиться радушием, едой, винами на застольях, дегустациях, мастер-классах
От побережья Чёрного моря — из Батуми — мы отправимся туда, где тепло не в погоде, а в людях и где гостеприимство — не формальность, а образ жизни.

Новый год встретим
в аджарском посёлке Кеда, заедем в Имеретию и её столицу с характером — Кутаиси, а под Рождество окажемся среди башен Сванетии.

Везде вас будут принимать как любимого родственника — с искренним радушием, щедрым столом и витиеватыми тостами.

Вы не просто погрузитесь в атмосферу главного зимнего праздника — вы окунётесь в калейдоскоп традиций, вкусов и ароматов: на застольях попробуете хаши, чихиртму, харчо, эларджи, кубдари, ташмиджаби, чвиштари, на кулинарных мастер-классах освоите рецепты хачапури, сациви, мцвади, а в погребах и шато продегустируете вина.

Мы будем жить с большим комфортом: сначала в домиках а-фрейм с бассейном и баней на территории комплекса, а потом в уютных отелях с панорамными номерами.

Захватывающие дух ландшафты, раскрывающие нрав Грузии древние легенды и, конечно, удивительные люди — будет красиво и душевно!

Описание тура

Организационные детали

Для въезда в Грузию требуется загранпаспорт. С собой необходимо взять как купальные принадлежности, так и тёплую одежду для горных регионов. В 1-й день тура в Батуми можно приобрести сим-карту, которая будет работать во всех точках маршрута.

Питание. Трёхразовое, включая новогодний ужин, национальные застолья, кулинарные мастер-классы, дегустации. В меню — обилие грузинских блюд: хаши, чихиртма, харчо, эларджи, кубдари, ташмиджаби, чвиштари. Вы также поучитесь готовить лазский хачапури, сациви, мцвади.

Транспорт. Mercedes Benz Sprinter.

Возраст участников. 7+.

Виза. Гражданам России не требуется.

Уровень сложности. Лёгкий. Тур подходит для любого уровня подготовки. Есть несложный треккинг на ледник с незначительным набором высоты через хвойный лес.

Программа тура по дням

1 день

Подготовка к путешествию

Сегодня программы не будет — не спеша собираемся в Батуми, размещаемся в отеле. Для тех, у кого будет желание и возможность, я проведу экскурсию по городу и отведу на дегустацию в семейный винный погреб.

2 день

Новый год по-грузински: застолье в горах Аджарии

Прощаемся с побережьем и едем в горы Аджарии. По дороге увидим череду рек, водопадов, каменных арочных мостов, посетим атмосферную церквушку.

По прибытии нас встретит мой хороший друг, владелец отельного комплекса, в котором мы остановимся на ближайшие дни. Для дорогих гостей — тёплые и уютные шале, бассейн, винный погреб в скале, квадроциклы и даже аэро-апитерапия (сон на ульях).

Виды здесь ослепительные, а люди — искренние и гостеприимные. У вас будет время насладиться природой, а вечером нас ждёт праздник — собираемся на грузинское застолье с обилием блюд, кухни, вина и чачи, душевными тостами и местным фольклором.

3 день

К деревенской семье в гости: кухня, вина, кулинарный мастер-класс

В нашем туре нет тайминга — никто вас не будет подгонять и поднимать ранним утром. Отдыхаем, идём в баню и бассейн, отмечаем первый день года вином.

Потом отправляемся в гости к радушной и щедрой семье. Здесь уже будет готовиться хаши — наваристый бульон из говяжьих ножек и рубца. То, что нужно 1 января! Кому хаши придётся не по вкусу, подадут чихиртму из курятины или молодой баранины.

Вы также сможете поучаствовать в приготовлении лазского хачапури, увидите, как растёт лоза в горной местности, продегустируете вина в погребе, окунётесь в деревенский быт и, конечно, насладитесь блюдами и напитками.

4 день

Высокогорная Аджария, дегустация и обед в шато, кулинарный мастер-класс и застолье в праздник Бедоба

2 января в Грузии — это праздник Бедоба, День судьбы, второй Новый год. Именно сегодня у нас говорят: «Как проведёшь этот день, таким будет и год». Поэтому сегодня мне хочется подарить вам много ярких эмоций, впечатлений и добрых воспоминаний.

Сначала я покажу природную красоту Аджарии. Мы поднимемся ещё выше в горы, увидим несколько прекрасных локаций с великолепными видами и заедем на дегустацию и обед в шато.

По возвращении в отель у вас будет время отдохнуть, а я тем временем займусь подготовкой к мастер-классу по сациви — самому новогоднему блюду Грузии. Мы вместе его приготовим, а затем под добрые тосты отметим Бедоба.

5 день

Парк Музыкантов, прогулка на лодке по Мартвили, мегрельский обед, имеретинский ужин в Кутаиси

Пришло время сменить обстановку. Прощаемся с Аджарией и направляемся в Самегрело. По пути заедем в парк Музыкантов, покатаемся на лодке по Мартвильскому каньону. Пообедаем в семейном ресторане на берегу реки. В меню сегодня — хачапури, харчо, эларджи и другие мегрельские блюда.

Заселившись в отель, идём гулять. Кутаиси — это Грузия в лучшем проявлении, старый, гордый и по-настоящему вкусный город. Прекрасный вечер завершим ужином по-имеретински в атмосферном ресторане.

6 день

Монастырь Моцамета, застолье по-имеретински с дегустацией у винодела

Сегодня мы посетим монастырь Моцамета над рекой Риони. Здесь принято загадывать желания, слушать тишину и любоваться видами.

Затем отправимся в гости к удивительному человеку, виноделу-энтузиасту, который расскажет не только о винах, но и своём деле. В его доме мы попробуем уникальные сорта, существующие только тут, и окунёмся в гастрономию. Застолье здесь — это всегда глубоко, искренне и невероятно познавательно.

7 день

Экскурсия и обед у Ингруской ГЭС, прибытие в Сванетию

Движемся дальше, нас ждёт долгая дорога. Она займёт почти весь день, но вы этого почти не заметите — маршрут пролегает в окружении головокружительных панорам, которые с набором высоты захватывают дух всё больше и больше.

Мы остановимся у Ингурской ГЭС, одной из высочайших в мире. Там нас ждёт экскурсия в глубины станции и рассказ о её работе. Пообедаем с незабываемыми видами и продолжим путь к облакам — в Местию. Вечером заселимся в атмосферный отель из тёмного камня, где к нашему приезду приготовят ужин.

8 день

Люди и традиции Местии, сванский обед, горнолыжный курорт, кулинарный мастер-класс

Окунёмся в быт и традиции региона — они невероятны, поверьте. Люди живут здесь по своим правилам, честно и с достоинством. Я расскажу вам об этом на небольшой прогулке по Местии и продолжу повествование в доме-музее альпиниста Михаила Хергиани.

Обедать будем блюдами местной кухни: кубдари, ташмиджаби, чвиштари и другими. Налюбовавшись посёлком изнутри, посмотрим на него сверху. Для этого по канатной дороге поднимемся к горнолыжному курорту и выпьем кофе с дивным видом.

По возвращении в отель вас ждёт ещё один мастер-класс от меня. На этот раз по мцвади — грузинскому шашлыку, который готовится без специй и маринада на виноградной лозе.

9 день

Ледник Чалаади, ужин в Хешкили

По живописной тропе через хвойный лес и по подвесному мосту через бурную реку мы попадём на ледник Чалаади. Это грандиозное зрелище: глыбы льда, шум воды и величие гор прямо перед нами.

В отель мы вернёмся проголодавшимися и сразу пообедаем. Вечером поедем в Хешкили — самую фотогеничную деревню Сванетии с видом на горный хребет. Здесь звёзды ближе, а закаты ярче. Тут у нас запланированы прощальный ужин и много добрых воспоминаний.

10 день

Возвращение домой

Впереди — обратная дорога в Батуми. Переезд долгий, займёт почти весь день, поэтому рекомендую выбирать рейсы домой ночью или на следующее утро.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
За одного при 2-местном размещении$1430
1-местное проживание$1780
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Питание
  • Трансферы от/до аэропорта
  • Все трансферы по маршруту
  • Сопровождение гидом
  • Все входные билеты, экскурсии, активности по программе
Что не входит в цену
  • Билеты в Батуми и обратно в ваш город
  • Доплата за 1-местное размещение
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Батуми, 15:00
Завершение: Аэропорт Батуми, 20:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей
Алексей — ваш гид в Батуми
Привет! Я — Алекс, ваш путеводитель по удивительной Грузии. С 2017 года я организую и провожу атмосферные туры по этой многогранной стране. В моих экскурсиях сочетаются самые необыкновенные детали, из которых
складывается правильное и гармоничное восприятие такой аутентичной страны, как Грузия. Кухня, природа, виноделие, культура и религия, философия жизни и быта, составляющие ДНК нации, представляют собой невероятно интересную и завораживающую совокупность, которую необходимо прочувствовать при посещении Грузии. В стоимость каждого тура входит всё: проживание, питание, экскурсии, входные билеты, трансферы. Дополнительные траты будут только на сувениры и покупки. Таким образом, вы точно знаете, сколько потратите за отдых. Со мной вы прочувствуете настоящее, а не показное гостеприимство и увезёте с собой воспоминания на всю жизнь и частичку магии Грузии. Потому что со мной вы будете гостем, а не туристом.

