Прощаемся с побережьем и едем в горы Аджарии. По дороге увидим череду рек, водопадов, каменных арочных мостов, посетим атмосферную церквушку.

По прибытии нас встретит мой хороший друг, владелец отельного комплекса, в котором мы остановимся на ближайшие дни. Для дорогих гостей — тёплые и уютные шале, бассейн, винный погреб в скале, квадроциклы и даже аэро-апитерапия (сон на ульях).

Виды здесь ослепительные, а люди — искренние и гостеприимные. У вас будет время насладиться природой, а вечером нас ждёт праздник — собираемся на грузинское застолье с обилием блюд, кухни, вина и чачи, душевными тостами и местным фольклором.