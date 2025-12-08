Новый год встретим
Описание тура
Организационные детали
Для въезда в Грузию требуется загранпаспорт. С собой необходимо взять как купальные принадлежности, так и тёплую одежду для горных регионов. В 1-й день тура в Батуми можно приобрести сим-карту, которая будет работать во всех точках маршрута.
Питание. Трёхразовое, включая новогодний ужин, национальные застолья, кулинарные мастер-классы, дегустации. В меню — обилие грузинских блюд: хаши, чихиртма, харчо, эларджи, кубдари, ташмиджаби, чвиштари. Вы также поучитесь готовить лазский хачапури, сациви, мцвади.
Транспорт. Mercedes Benz Sprinter.
Возраст участников. 7+.
Виза. Гражданам России не требуется.
Уровень сложности. Лёгкий. Тур подходит для любого уровня подготовки. Есть несложный треккинг на ледник с незначительным набором высоты через хвойный лес.
Программа тура по дням
Подготовка к путешествию
Сегодня программы не будет — не спеша собираемся в Батуми, размещаемся в отеле. Для тех, у кого будет желание и возможность, я проведу экскурсию по городу и отведу на дегустацию в семейный винный погреб.
Новый год по-грузински: застолье в горах Аджарии
Прощаемся с побережьем и едем в горы Аджарии. По дороге увидим череду рек, водопадов, каменных арочных мостов, посетим атмосферную церквушку.
По прибытии нас встретит мой хороший друг, владелец отельного комплекса, в котором мы остановимся на ближайшие дни. Для дорогих гостей — тёплые и уютные шале, бассейн, винный погреб в скале, квадроциклы и даже аэро-апитерапия (сон на ульях).
Виды здесь ослепительные, а люди — искренние и гостеприимные. У вас будет время насладиться природой, а вечером нас ждёт праздник — собираемся на грузинское застолье с обилием блюд, кухни, вина и чачи, душевными тостами и местным фольклором.
К деревенской семье в гости: кухня, вина, кулинарный мастер-класс
В нашем туре нет тайминга — никто вас не будет подгонять и поднимать ранним утром. Отдыхаем, идём в баню и бассейн, отмечаем первый день года вином.
Потом отправляемся в гости к радушной и щедрой семье. Здесь уже будет готовиться хаши — наваристый бульон из говяжьих ножек и рубца. То, что нужно 1 января! Кому хаши придётся не по вкусу, подадут чихиртму из курятины или молодой баранины.
Вы также сможете поучаствовать в приготовлении лазского хачапури, увидите, как растёт лоза в горной местности, продегустируете вина в погребе, окунётесь в деревенский быт и, конечно, насладитесь блюдами и напитками.
Высокогорная Аджария, дегустация и обед в шато, кулинарный мастер-класс и застолье в праздник Бедоба
2 января в Грузии — это праздник Бедоба, День судьбы, второй Новый год. Именно сегодня у нас говорят: «Как проведёшь этот день, таким будет и год». Поэтому сегодня мне хочется подарить вам много ярких эмоций, впечатлений и добрых воспоминаний.
Сначала я покажу природную красоту Аджарии. Мы поднимемся ещё выше в горы, увидим несколько прекрасных локаций с великолепными видами и заедем на дегустацию и обед в шато.
По возвращении в отель у вас будет время отдохнуть, а я тем временем займусь подготовкой к мастер-классу по сациви — самому новогоднему блюду Грузии. Мы вместе его приготовим, а затем под добрые тосты отметим Бедоба.
Парк Музыкантов, прогулка на лодке по Мартвили, мегрельский обед, имеретинский ужин в Кутаиси
Пришло время сменить обстановку. Прощаемся с Аджарией и направляемся в Самегрело. По пути заедем в парк Музыкантов, покатаемся на лодке по Мартвильскому каньону. Пообедаем в семейном ресторане на берегу реки. В меню сегодня — хачапури, харчо, эларджи и другие мегрельские блюда.
Заселившись в отель, идём гулять. Кутаиси — это Грузия в лучшем проявлении, старый, гордый и по-настоящему вкусный город. Прекрасный вечер завершим ужином по-имеретински в атмосферном ресторане.
Монастырь Моцамета, застолье по-имеретински с дегустацией у винодела
Сегодня мы посетим монастырь Моцамета над рекой Риони. Здесь принято загадывать желания, слушать тишину и любоваться видами.
Затем отправимся в гости к удивительному человеку, виноделу-энтузиасту, который расскажет не только о винах, но и своём деле. В его доме мы попробуем уникальные сорта, существующие только тут, и окунёмся в гастрономию. Застолье здесь — это всегда глубоко, искренне и невероятно познавательно.
Экскурсия и обед у Ингруской ГЭС, прибытие в Сванетию
Движемся дальше, нас ждёт долгая дорога. Она займёт почти весь день, но вы этого почти не заметите — маршрут пролегает в окружении головокружительных панорам, которые с набором высоты захватывают дух всё больше и больше.
Мы остановимся у Ингурской ГЭС, одной из высочайших в мире. Там нас ждёт экскурсия в глубины станции и рассказ о её работе. Пообедаем с незабываемыми видами и продолжим путь к облакам — в Местию. Вечером заселимся в атмосферный отель из тёмного камня, где к нашему приезду приготовят ужин.
Люди и традиции Местии, сванский обед, горнолыжный курорт, кулинарный мастер-класс
Окунёмся в быт и традиции региона — они невероятны, поверьте. Люди живут здесь по своим правилам, честно и с достоинством. Я расскажу вам об этом на небольшой прогулке по Местии и продолжу повествование в доме-музее альпиниста Михаила Хергиани.
Обедать будем блюдами местной кухни: кубдари, ташмиджаби, чвиштари и другими. Налюбовавшись посёлком изнутри, посмотрим на него сверху. Для этого по канатной дороге поднимемся к горнолыжному курорту и выпьем кофе с дивным видом.
По возвращении в отель вас ждёт ещё один мастер-класс от меня. На этот раз по мцвади — грузинскому шашлыку, который готовится без специй и маринада на виноградной лозе.
Ледник Чалаади, ужин в Хешкили
По живописной тропе через хвойный лес и по подвесному мосту через бурную реку мы попадём на ледник Чалаади. Это грандиозное зрелище: глыбы льда, шум воды и величие гор прямо перед нами.
В отель мы вернёмся проголодавшимися и сразу пообедаем. Вечером поедем в Хешкили — самую фотогеничную деревню Сванетии с видом на горный хребет. Здесь звёзды ближе, а закаты ярче. Тут у нас запланированы прощальный ужин и много добрых воспоминаний.
Возвращение домой
Впереди — обратная дорога в Батуми. Переезд долгий, займёт почти весь день, поэтому рекомендую выбирать рейсы домой ночью или на следующее утро.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|За одного при 2-местном размещении
|$1430
|1-местное проживание
|$1780
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Питание
- Трансферы от/до аэропорта
- Все трансферы по маршруту
- Сопровождение гидом
- Все входные билеты, экскурсии, активности по программе
Что не входит в цену
- Билеты в Батуми и обратно в ваш город
- Доплата за 1-местное размещение