Групповая
до 19 чел.
Из Кобулети к Гомисмта - туда, где облака под ногами
Путешествие в горы Гомисмта подарит вам день, наполненный тишиной, свежим воздухом и живописными видами. Насладитесь пикником и закатом на вершине
Начало: У вашего места проживания
27 сен в 12:45
29 сен в 12:45
€45 за человека
Групповая
до 19 чел.
В сердце каньонов: путешествие из Кобулети
Путешествие по каньонам Западной Грузии - это захватывающая экскурсия с лодочной прогулкой, посещением пещер и знакомством с грузинскими традициями
Начало: У Вашего места проживания
26 сен в 08:15
1 окт в 08:15
€40 за человека
Квест
до 6 чел.
Врата Олимпа: квест по вилле Эфенди
Увлекательное путешествие по мирам древнегреческих мифов в Кобулети. Раскройте тайны виллы Эфенди и почувствуйте себя частью легенды
Начало: У ворот виллы
Завтра в 17:00
27 сен в 17:00
€80 за всё до 6 чел.
