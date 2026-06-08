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В сердце каньонов: путешествие по следам воды и ветра - из Кобулети

Ущелья, рокот подземных рек, пещеры и горные тропы - не смотреть, а проживать каждый пейзаж
Мы окажемся в самом сердце Западной Грузии — там, где природа и фантазия будто соревнуются друг с другом.

В программе — прогулка на лодке, головокружительный мост над Окаце, подземный мир Прометея и тёплая остановка на фабрике чурчхелы. Поговорим о красоте, природе, культуре и людях. Будем удивляться, наслаждаться и влюбляться в Грузию снова и снова.
5
4 отзыва
В сердце каньонов: путешествие по следам воды и ветра - из Кобулети
В сердце каньонов: путешествие по следам воды и ветра - из Кобулети
В сердце каньонов: путешествие по следам воды и ветра - из Кобулети

Описание экскурсии

Каньон Мартвили. Мы пройдём по мостикам, заглянем в зелёную бездну и прокатимся на лодке по каньону, где вода такая прозрачная, что кажется — лодка парит в воздухе.

Каньон Окаце. Прогуляемся по подвесной тропе среди скал и деревьев, где под ногами — пропасть, а впереди — небо и птицы на расстоянии вытянутой руки.

Фабрика чурчхелы «Гордули». Аромат виноградного сока, тёплые руки мастериц и вязанки чурчхел — вы заглянете за кулисы этого сладкого ремесла, узнаете его секреты и, конечно, попробуете свежую чурчхелу.

Пещера Прометея. Стены здесь поют каплями, сталактиты будто замерли в танце, а подсветка превращает каждую залу в фантастическую декорацию. И всё это — под аккомпанемент подземной реки.

Заброшенный санаторий «Медея» в Цхалтубо. Колонны, мраморные лестницы и пустые залы дышат временем, будто здесь всё замерло на полувздохе.

Примерный тайминг маршрута:

8:15 — сбор участников (забираем вас из вашего отеля)
10:00 — каньон Мартвили (15 минут плавание на лодке, 45 минут прогулка по каньону)
11:20 — выезд из Мартвили в каньон Окаце
12:00 — каньон Окаце (10 минут прогулка к каньону, 50 минут маршрут по тропе)
13:20 — фабрика чурчхелы (30 минут мастер-класс, экскурсия, дегустация)
14:00 — обед в кафе на фабрике (45 минут)
15:00 — выезд с фабрики в пещеру Прометея
16:00 — экскурсия по пещере Прометея (60 минут)
17:20 — выезд в Кобулети
19:30 — возвращение в Кобулети

Организационные детали

  • Поездка пройдёт на комфортабельном минивэне Hyundai Starex, Mercedes Vito или Mercedes Sprinter
  • Посещение каньона Окаце не рекомендовано для тех, кто испытывает дискомфорт на высоте, — маршрут проходит по навесным тропам над ущельем
  • Для путешественников с детьми: в каньон Окаце допускаются дети ростом от 120 см, к катанию на лодке — ростом от 100 см
  • С вами буду я или другой гид из нашей команды

Входные билеты и обед оплачиваются отдельно:

  • Каньон Мартвили — 40 лари за чел., дети до 6 лет бесплатно
  • Прогулка на лодке в каньоне — 20 лари за чел.
  • Каньон Окаце — 30 лари за чел., дети до 6 лет бесплатно
  • Пещера Прометея — 40 лари за чел., дети до 6 лет бесплатно
  • Прогулка на лодке в пещере — 30 лари за чел.
  • Обед — по желанию (заказ по меню)
  • Обратная дорога от каньона до автобуса (1 км, по желанию) — 10 лари за чел.

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник€40
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Вашего места проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иван
Иван — ваша команда гидов в Кобулети
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Провели экскурсии для 1232 туристов
Уже много лет наша команда изучает Грузию — её места, людей и культуру. Со временем это стало основой авторских маршрутов, где важны атмосфера, лёгкость и впечатления. С вами будут работать внимательные и профессиональные гиды, которые умеют делиться страной не по шаблону, а через живые истории и детали.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
2
1
Евгения
Отличная организация всей поездки, вся команда старается провести экскурсию на самом высоком уровне, чистый комфортабельный автобус, аккуратный водитель, всю дорогу Иван рассказывает про Грузию, населенные пункты,которые проезжали, про традиции, людей,
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исторические справки. На каждой локации было достаточно времени для осмотра, заране всё продумано,распланировано, что делает поездку очень комфортной,несмотря на такое продолжительное время в пути. Все заявленные локации стоят внимания, поражают своей красотой, очень интересно, надолго оставляют впечатления.
Иван прекрасный разказчик, рада,что познакомились с таким гидом! Всем рекомендую!

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Ю
Иван прекрасный рассказчик и организатор, всё очень понравилось. Спасибо за прекрасные впечатления! Часть пути - это серпантин (куда ж без него!), поэтому стОит подготовиться заранее.
Иван, продолжайте развиваться в выбранном направлении!
Иван прекрасный рассказчик и организатор, всё очень понравилось. Спасибо за прекрасные впечатления! Часть пути - это
Иван прекрасный рассказчик и организатор, всё очень понравилось. Спасибо за прекрасные впечатления! Часть пути - это
Иван прекрасный рассказчик и организатор, всё очень понравилось. Спасибо за прекрасные впечатления! Часть пути - это
Иван прекрасный рассказчик и организатор, всё очень понравилось. Спасибо за прекрасные впечатления! Часть пути - это
Иван прекрасный рассказчик и организатор, всё очень понравилось. Спасибо за прекрасные впечатления! Часть пути - это
Иван прекрасный рассказчик и организатор, всё очень понравилось. Спасибо за прекрасные впечатления! Часть пути - это
Иван прекрасный рассказчик и организатор, всё очень понравилось. Спасибо за прекрасные впечатления! Часть пути - это
Иван прекрасный рассказчик и организатор, всё очень понравилось. Спасибо за прекрасные впечатления! Часть пути - это+2
Иван прекрасный рассказчик и организатор, всё очень понравилось. Спасибо за прекрасные впечатления! Часть пути - это
Иван прекрасный рассказчик и организатор, всё очень понравилось. Спасибо за прекрасные впечатления! Часть пути - это
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А
Замечательная экскурсия, очень много впечатлений за один день: 2 каньона, прогулка на лодках, пещера, фабрика чурчхелы (очень вкусная кстати, лучше, чем на рынках и в магазине) и заброшенный санаторий. Организация на высоте, всё продумано до мелочей: как добираться до точек и обратно, обед, стоянки. Большое спасибо Ивану за путешествие и дальнейших успехов!:)
Замечательная экскурсия, очень много впечатлений за один день: 2 каньона, прогулка на лодках, пещера, фабрика чурчхелы
Замечательная экскурсия, очень много впечатлений за один день: 2 каньона, прогулка на лодках, пещера, фабрика чурчхелы
Замечательная экскурсия, очень много впечатлений за один день: 2 каньона, прогулка на лодках, пещера, фабрика чурчхелы
Замечательная экскурсия, очень много впечатлений за один день: 2 каньона, прогулка на лодках, пещера, фабрика чурчхелы
Замечательная экскурсия, очень много впечатлений за один день: 2 каньона, прогулка на лодках, пещера, фабрика чурчхелы
Замечательная экскурсия, очень много впечатлений за один день: 2 каньона, прогулка на лодках, пещера, фабрика чурчхелы
Замечательная экскурсия, очень много впечатлений за один день: 2 каньона, прогулка на лодках, пещера, фабрика чурчхелы
Замечательная экскурсия, очень много впечатлений за один день: 2 каньона, прогулка на лодках, пещера, фабрика чурчхелы
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М
Иван- замечательный организатор и гид. В рамках однодневной экскурсии мы посетили волшебные, красивые природные места Грузии. Иван очень внимательный, заботливый, предусмотрительный, терпеливый. Учитывает все пожелания и обеспечивает максимальный комфорт в поездке. Все было организовано чётко, по минутам, не было нигде долгого ожидания, поэтому экскурсия не была утомительной. В автобусе была вода. Спасибо вам, Иван!
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