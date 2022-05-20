Мартвильский каньон
Хотите разнообразить ваш пляжный отдых? Отправляйтесь в экскурсионный тур по западной Грузии. Здесь среди имеретинских гор затаилось уникальное творение природы — Мартвильский каньон, река Абаши пересекает скалы из известняка, и в этом месте за много тысяч лет образовалось завораживающей красоты ущелье.
Протяженность каньона составляет 2400 метров, а глубина достигает 40 метров. В середине каньона имеется уступ, в котором вода падает вниз, образуя бурный ступенчатый водопад высотой 12 метров. Стены каньона представляют собой каменную арку. Благодаря очень высокой влажности здесь растут красивые лианы, а стены каньона покрывают многолетние мхи.
Прекрасным завершением экскурсии в Мартвильский каньон будет посещение одного из древнейших монастырей — Чкондиди, что в переводе с грузинского означает «большой дуб». И действительно, на территории храма растет множество столетних деревьев, в том числе и дубы.
«Пещера Прометея»
Пещера расположена недалеко от городка Цхалтубо, примерно в 20 км. от Кутаиси, в регионе Имеретия на западе Грузии.
Свое название «пещера Прометея» Кумистави получила благодаря известному кавказскому мифу об Амирани, который, как и Прометей, прогневал богов, из-за чего был подвергнут наказанию.
Кумистави — самая крупная пещера в Грузии. Для посещения туристами открыта лишь десятая её часть, и даже при этом прогулка по пещере занимает почти час. Глубина её составляет около 20 метров, а постоянная температура внутри пещеры 14 °С.
Туристы могут выбрать 1600 метровый пеший маршрут по гротам пещеры и прогулку на лодке по настоящей подземной речке. Мы увидим захватывающие дух сталактиты и сталагмиты, подземные водопады, реки и даже целое озеро, а разноцветное подземное освещение добавит в прогулку нотки волшебства.
Важно знать
Для прогулки выбирайте удобную обувь и одежду по погоде. Возьмите с собой купальник, полотенце, головной убор, солнцезащитные очки, крем, фотоаппарат.
В стоимость экскурсии включено:
- услуги гида,
- трансфер,
- вода для каждого участника тура.
Туристы оплачивают самостоятельно:
- входные билеты (Мартвильский каньон 17,5 лари, катание на лодке в каньоне — 15 лари, «пещера Прометея» — 25 лари, катание на лодке в пещере — 17 лари, для детей предусмотрены скидки),
- обед по желанию (25-40 лари).