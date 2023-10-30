Мартвильский каньон, пещера Прометея и термальные источники

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Насыщенное путешествие в один из самых живописных регионов Грузии на комфортабельном авто! Возможность за один день увидеть сразу несколько ценных природных памятников – Мартвильский каньон, лазурную реку Абаша, что бежит по ущелью, пещеру Прометея с причудливыми сводами в разноцветной подсветке и горячие источники с целительными ваннами.
Мартвильский каньон, пещера Прометея и термальные источники
Мартвильский каньон, пещера Прометея и термальные источники
Мартвильский каньон, пещера Прометея и термальные источники
Мартвильский каньон, пещера Прометея и термальные источники
Мартвильский каньон, пещера Прометея и термальные источники
Мартвильский каньон, пещера Прометея и термальные источники
Мартвильский каньон, пещера Прометея и термальные источники
Мартвильский каньон, пещера Прометея и термальные источники
Мартвильский каньон, пещера Прометея и термальные источники
Мартвильский каньон, пещера Прометея и термальные источники
Мартвильский каньон, пещера Прометея и термальные источники
Мартвильский каньон, пещера Прометея и термальные источники
Мартвильский каньон, пещера Прометея и термальные источники
Мартвильский каньон, пещера Прометея и термальные источники
Мартвильский каньон, пещера Прометея и термальные источники
Ближайшие даты:
30
окт
31
окт
1
ноя
2
ноя
3
ноя
4
ноя
5
ноя
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Что вас ожидает:

  • Пещера Прометея
  • Мартвильский каньон
  • Горячий источник на берегу реки Техура
  • Парк Музыкантов
  • Пляж Уреки
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При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ждет:

  • Пещера Прометея. В пещере вы встретите настоящие шедевры природы — сталактиты и сталагмиты. Также при движении в пещере вас ждут «окаменевшие водопад», «каменные занавески», подтёк кальцита и другие органические следы. Экскурсия длится 1 час, где вы осмотрите 6 залов. Зал Аргонавтов, Колхети, Медеи, Любви, Прометея и зал Иберии. Тропа заканчивается пешеходной или водной прогулкой по подземному течению реки Куми. Это займет 15 минут.
  • Мартвильский каньон образовался еще в далекой Мезозойской эре. Стены каньона представляют собой каменную арку. Благодаря очень высокой влажности здесь растут красивые лианы, а стены каньона покрывают многолетние мхи.
  • По Мартвильскому каньону можно совершить лодочную прогулку группой до 6 человек, рассмотреть его красоту вблизи и получить незабываемые впечатления.
  • Продолжительность экскурсии на лодке составляет 15–20 минут, длина маршрута — 300 метров.

Если успеваем, то заедем на:

  • Горячие сероводородные источники на берегу реки Техура. Здесь вы примете горячие ванны, поправите здоровье и получите массу удовольствия.
  • Парк Музыкантов в Шекветили. Вы совершите променад в эвкалиптовой роще и посмотрите 37 скульптур известных грузинских и мировых певцов, композиторов и танцоров.
  • Пляж Уреки. Это пляж покрытый черным магнитным песком плодотворно влияющим на опорно-двигательный аппарат. Купание 30 минут в летнее время.

Важно знать:

возьмите с собой наличные на все расходы и купальные принадлежности.

Ежедневно в 8:30-8:40

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Трансфер в обе стороны
Что не входит
  • Обед в кафе с национальным меню
  • Вход в пещеру Прометея (взрослый — 23 лари, детский — 5.5 лари), лодочная прогулка — 17,25 лари с человека (по желанию)
  • Вход в Мартвильский каньон (взрослый — 17,25 лари, детский — 5.50 лари, до 5 лет бесплатно), лодочная прогулка — 15 лари с человека (по желанию)
Место начала и завершения?
Кобулети
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 8:30-8:40
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Важная информация
  • Спасибо, что выбрали нас!
  • Мы заберем вас от вашего места проживания и доставим туда же. С вами свяжется водитель для уточнения всех деталей.
  • Возьмите с собой наличные на все расходы и купальные принадлежности
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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