Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Насыщенное путешествие в один из самых живописных регионов Грузии на комфортабельном авто! Возможность за один день увидеть сразу несколько ценных природных памятников – Мартвильский каньон, лазурную реку Абаша, что бежит по ущелью, пещеру Прометея с причудливыми сводами в разноцветной подсветке и горячие источники с целительными ваннами. 4.3 4 отзыва

Алина Ваш гид в Кобулети Задать вопрос Групповая экскурсия $50 за человека 4.3 4 отзыва 🇷🇺 русский 12 часов Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Ближайшие даты: Все

даты

Описание экскурсии Что вас ждет: Пещера Прометея. В пещере вы встретите настоящие шедевры природы — сталактиты и сталагмиты. Также при движении в пещере вас ждут «окаменевшие водопад», «каменные занавески», подтёк кальцита и другие органические следы. Экскурсия длится 1 час, где вы осмотрите 6 залов. Зал Аргонавтов, Колхети, Медеи, Любви, Прометея и зал Иберии. Тропа заканчивается пешеходной или водной прогулкой по подземному течению реки Куми. Это займет 15 минут. Мартвильский каньон образовался еще в далекой Мезозойской эре. Стены каньона представляют собой каменную арку. Благодаря очень высокой влажности здесь растут красивые лианы, а стены каньона покрывают многолетние мхи. По Мартвильскому каньону можно совершить лодочную прогулку группой до 6 человек, рассмотреть его красоту вблизи и получить незабываемые впечатления. Продолжительность экскурсии на лодке составляет 15–20 минут, длина маршрута — 300 метров. Если успеваем, то заедем на: Горячие сероводородные источники на берегу реки Техура. Здесь вы примете горячие ванны, поправите здоровье и получите массу удовольствия. Парк Музыкантов в Шекветили. Вы совершите променад в эвкалиптовой роще и посмотрите 37 скульптур известных грузинских и мировых певцов, композиторов и танцоров. Пляж Уреки. Это пляж покрытый черным магнитным песком плодотворно влияющим на опорно-двигательный аппарат. Купание 30 минут в летнее время. Важно знать • возьмите с собой наличные на все расходы и купальные принадлежности.

Ежедневно в 8:30-8:40 Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Пещера Прометея

Мартвильский каньон

Горячий источник на берегу реки Техура

Парк Музыкантов

Пляж Уреки Что включено Услуги гида

Трансфер в обе стороны. Что не входит в цену Обед в кафе с национальным меню

Вход в Мартвильский каньон 40 лари, до 6 лет бесплатно), лодочная прогулка - 30 лари с человека (по желанию)

Вход в пещеру Прометея 40 лари, детский до 6 лет бесплатно, лодочная прогулка - 30 лари с человека (по желанию) Место начала и завершения? Кобулети Когда и сколько длится? Когда: Ежедневно в 8:30-8:40 Экскурсия длится около 12 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.