Насыщенное путешествие в один из самых живописных регионов Грузии на комфортабельном авто! Возможность за один день увидеть сразу несколько ценных природных памятников – Мартвильский каньон, лазурную реку Абаша, что бежит по ущелью, пещеру Прометея с причудливыми сводами в разноцветной подсветке и горячие источники с целительными ваннами.
Ближайшие даты:
30
окт
окт
31
окт
окт
1
ноя
ноя
2
ноя
ноя
3
ноя
ноя
4
ноя
ноя
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ноя
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Пещера Прометея
- Мартвильский каньон
- Горячий источник на берегу реки Техура
- Парк Музыкантов
- Пляж Уреки
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ждет:
- Пещера Прометея. В пещере вы встретите настоящие шедевры природы — сталактиты и сталагмиты. Также при движении в пещере вас ждут «окаменевшие водопад», «каменные занавески», подтёк кальцита и другие органические следы. Экскурсия длится 1 час, где вы осмотрите 6 залов. Зал Аргонавтов, Колхети, Медеи, Любви, Прометея и зал Иберии. Тропа заканчивается пешеходной или водной прогулкой по подземному течению реки Куми. Это займет 15 минут.
- Мартвильский каньон образовался еще в далекой Мезозойской эре. Стены каньона представляют собой каменную арку. Благодаря очень высокой влажности здесь растут красивые лианы, а стены каньона покрывают многолетние мхи.
- По Мартвильскому каньону можно совершить лодочную прогулку группой до 6 человек, рассмотреть его красоту вблизи и получить незабываемые впечатления.
- Продолжительность экскурсии на лодке составляет 15–20 минут, длина маршрута — 300 метров.
Если успеваем, то заедем на:
- Горячие сероводородные источники на берегу реки Техура. Здесь вы примете горячие ванны, поправите здоровье и получите массу удовольствия.
- Парк Музыкантов в Шекветили. Вы совершите променад в эвкалиптовой роще и посмотрите 37 скульптур известных грузинских и мировых певцов, композиторов и танцоров.
- Пляж Уреки. Это пляж покрытый черным магнитным песком плодотворно влияющим на опорно-двигательный аппарат. Купание 30 минут в летнее время.
Важно знать:возьмите с собой наличные на все расходы и купальные принадлежности.
Ежедневно в 8:30-8:40
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Трансфер в обе стороны
- Что не входит
- Обед в кафе с национальным меню
- Вход в пещеру Прометея (взрослый — 23 лари, детский — 5.5 лари), лодочная прогулка — 17,25 лари с человека (по желанию)
- Вход в Мартвильский каньон (взрослый — 17,25 лари, детский — 5.50 лари, до 5 лет бесплатно), лодочная прогулка — 15 лари с человека (по желанию)
- Место начала и завершения?
- Кобулети
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно в 8:30-8:40Экскурсия длится около 12 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
- Важная информация
- Спасибо, что выбрали нас!
- Мы заберем вас от вашего места проживания и доставим туда же. С вами свяжется водитель для уточнения всех деталей.
- Возьмите с собой наличные на все расходы и купальные принадлежности
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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