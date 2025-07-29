Насыщенное путешествие в один из самых живописных регионов Грузии на комфортабельном авто! Возможность за один день увидеть сразу несколько ценных природных памятников – Мартвильский каньон, лазурную реку Абаша, что бежит по ущелью, пещеру Прометея с причудливыми сводами в разноцветной подсветке и горячие источники с целительными ваннами.
Описание экскурсииЧто вас ждет: Пещера Прометея. В пещере вы встретите настоящие шедевры природы — сталактиты и сталагмиты. Также при движении в пещере вас ждут «окаменевшие водопад», «каменные занавески», подтёк кальцита и другие органические следы. Экскурсия длится 1 час, где вы осмотрите 6 залов. Зал Аргонавтов, Колхети, Медеи, Любви, Прометея и зал Иберии. Тропа заканчивается пешеходной или водной прогулкой по подземному течению реки Куми. Это займет 15 минут. Мартвильский каньон образовался еще в далекой Мезозойской эре. Стены каньона представляют собой каменную арку. Благодаря очень высокой влажности здесь растут красивые лианы, а стены каньона покрывают многолетние мхи. По Мартвильскому каньону можно совершить лодочную прогулку группой до 6 человек, рассмотреть его красоту вблизи и получить незабываемые впечатления. Продолжительность экскурсии на лодке составляет 15–20 минут, длина маршрута — 300 метров. Если успеваем, то заедем на: Горячие сероводородные источники на берегу реки Техура. Здесь вы примете горячие ванны, поправите здоровье и получите массу удовольствия. Парк Музыкантов в Шекветили. Вы совершите променад в эвкалиптовой роще и посмотрите 37 скульптур известных грузинских и мировых певцов, композиторов и танцоров. Пляж Уреки. Это пляж покрытый черным магнитным песком плодотворно влияющим на опорно-двигательный аппарат. Купание 30 минут в летнее время. Важно знать • возьмите с собой наличные на все расходы и купальные принадлежности.
Ежедневно в 8:30-8:40
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Пещера Прометея
- Мартвильский каньон
- Горячий источник на берегу реки Техура
- Парк Музыкантов
- Пляж Уреки
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер в обе стороны.
Что не входит в цену
- Обед в кафе с национальным меню
- Вход в Мартвильский каньон 40 лари, до 6 лет бесплатно), лодочная прогулка - 30 лари с человека (по желанию)
- Вход в пещеру Прометея 40 лари, детский до 6 лет бесплатно, лодочная прогулка - 30 лари с человека (по желанию)
Место начала и завершения?
Кобулети
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 8:30-8:40
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.3
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Всем советую, красота необыкновенная!!!!
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Е
Увидел потрясающий каньон, прокатились по нему на лодке, совершили экскурсию по пещере Прометея, окунулся в горной реке после горячего источника и, что было очень приятно в такой жаркий день, на обратном пути заехали на песчаный пляж в Уреках покупаться на закате. Мне не хватило путевой информации и, конечно, 13 часов в пути-непросто, хотя я и не пожалел об этом)
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К
Увидел потрясающий каньон, прокатились по нему на лодке, совершили экскурсию по пещере Прометея, окунулся в горной реке после горячего источника и, что было очень приятно в такой жаркий день, на обратном пути заехали на песчаный пляж в Уреках покупаться на закате. Мне не хватило путевой информации и, конечно, 13 часов в пути-непросто, хотя я и не пожалел об этом)
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Д
Не экскурсия, а трансфер. Если вас 4ро задумайтесь о такси, или еще каком- нибудь более дешевым трансфером. Слово гид тут - это человек, который просто вас везёт вместе с водителем. В остальном все красиво: пещеры, каньон.
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