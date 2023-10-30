Приглашаем вас в уютную грузинскую деревню, в гости к гостеприимным местным жителям, которые откроют вам секреты вкуснейшей грузинской кухни по оригинальным рецептам! Вы научитесь готовить знаменитый аджарский хачапури и хинкали, а после мастер-класса насладитесь застольем с разнообразными закусками, тостами и песнями.
Ближайшие даты:
30
окт
окт
31
окт
окт
1
ноя
ноя
2
ноя
ноя
3
ноя
ноя
4
ноя
ноя
5
ноя
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
В программе:
- Аджарский хачапури «Лодочка» – это национальное грузинское кушанье, представляющее собой выпечку в форме лодочки с вкусной начинкой из молодого сыра. Так как тесто для хачапури это долгий процесс минимум на 5 часов, то хозяйки дома подготовят его заранее, но вам расскажут как его готовить.
- Хинкали – это визитная карточка грузинской народной кухни. Вы приготовите вкуснейшую начинку и научитесь работать с тестом.
- После мастер-класса мы соберем на стол закуски, напитки, приготовленные вами блюдами, и глава семьи скажет множество тостов, споет песни. Ваша поездка сложится максимально душевно и полезно.
Важно знать:
- При желании можно будет набрать мандаринов с собой, сорвав их с хозяйского огорода.
- Мастер-класс пройдет в грузинской деревне, в доме на горе с живописными видами.
Ежедневно в 14:30
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Трансфер
- Мастер-класс (включены все ингредиенты, закуски, фрукты, овощи, много вина и чачи)
- Место начала и завершения?
- Кобулети
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно в 14:30Экскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
- Важная информация
- Спасибо за бронь! В ближайшее время с вами свяжется гид
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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