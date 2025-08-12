Кулинарные мастер-классы – экскурсии в Кобулети

Найдено 3 экскурсии в категории «Кулинарные мастер-классы» в Кобулети, цены от €55. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь 2026 г.
Кулинарный мастер-класс в Аджарии
4 часа
24 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Погрузитесь в мир грузинской кухни, готовя хачапури, хинкали и ореховую заправку. Узнайте традиции и насладитесь семейным застольем
Начало: На Центральной площади
«И приготовите гордость национальной грузинской кухни — хинкали — мешочки из тугого теста, наполненные сочной мясной начинкой и ароматным бульоном»
Завтра в 14:00
30 мар в 14:00
€180 за всё до 3 чел.
Грузинский мастер-класс с Давидом
5 часов
2 отзыва
Мини-группа
до 8 чел.
Начало: Кобулети
«Хинкали – это визитная карточка грузинской народной кухни»
Расписание: Ежедневно в 14:30
$55 за человека
Горы и водопады Аджарии + мастер-класс грузинской кухни
10 часов
Индивидуальная
Начало: По договоренности
«Это путешествие еще и обогатит ваш кулинарно-гастрономический багаж, сегодня Вы научитесь готовить самое известное грузинское блюдо — хинкали»
Расписание: четверг в 07:30
$110 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    12 августа 2025
    Кулинарный мастер-класс в Аджарии
    Мероприятие великолепное, отличная организация процесса и просто душевные люди. Было крайне познавательно, Гия действительно мастер виноделия и прирожденный тамада) все ожидания от экскурсии оправдались целиком и полностью, наелись и напились до отвала) Отдельное спасибо Татьяне,прекрасная девушка и интересный собеседник!
  • К
    Кристина
    11 сентября 2024
    Кулинарный мастер-класс в Аджарии
    С удовольствием хочу поделиться впечатлениями о замечательном мастер-классе по грузинской кухне, организованном Татьяной. В течение мероприятия мы не только наслаждались
    приготовлением аутентичных блюд, таких как хачапури по-аджарски и хинкали, но и узнали множество интересных фишек и секретов приготовления.

    Атмосфера мастер-класса была непринужденной и радушной. После приятного процесса приготовления нас ждали душевные беседы за столом, что создало по-настоящему уютную атмосферу общения.

    Отдельное спасибо Татьяне, Гие и Медее за их гостеприимство. Они действительно смогли передать нам свою любовь к грузинской кухне. Мы получили не только новые кулинарные навыки, но и приятные воспоминания, которые буду хранить надолго.

    Очень рекомендую этот мастер-класс всем ценителям вкусной еды и истинного грузинского гостеприимства. Благодарю организаторов за насыщенный и незабываемый опыт!

  • Г
    Галина
    9 сентября 2024
    Кулинарный мастер-класс в Аджарии
    Все было великолепно. Организация, атмосфера. Советую не только для дам. Мужчинам тоже будет очень интересно, т. к. это не только кулинарный мастер-класс, но и рассказ о винах и их дегустация
  • Д
    Дмитрий
    24 июня 2024
    Кулинарный мастер-класс в Аджарии
    Хотим сказать большое спасибо Татьяне, Гие и Медее за прекрасно проведенный вечер в очень прекрасном месте! Пробовали и пили вкусное
    вино, научились готовить вкуснейший хачапури по аджарски и хинкали. Узнали много нового про историю виноделия, увидели каким образом готовили вино в древней Грузии и каким образом это происходит сейчас. Все было очень тепло и душевно, неторопливо, с большим вниманием к каждому из участников экскурсии и с большой любовью! Теперь мы знаем что такое настоящее грузинское гостеприимство!
    Всем рекомендуем познакомиться с этой дружной командой - точно не пожалеете!

  • В
    Виктория
    17 июня 2024
    Кулинарный мастер-класс в Аджарии
    Спасибо большое за потрясающий вечер в Аджарии. Этот мастер-класс стал для нас главным впечатлением от отдыха в Грузии. Было интересно,
    вкусно и душевно!
    Если кто-то раздумывает над тем, бронировать данную экскурсию или нет, даже не думайте - такие впечатления о Грузии надо обязательно увезти с собой!
    Мы - группа из 9 человек (8 мужчин и 1 женщина) в возрасте 25-27 лет, в восторге остались все.
    Сперва Гия обстоятельно рассказал нам все о грузинском виноделии. Потом мы под руководством настоящей грузинской хозяйки Медеи приготовили хачапури по-аджарски, затем опробовали их, параллельно дегустируя 6 видов вина. После чего мы приступили к лепке хинкали (это было сложнее, чем кажется на первый взгляд!) и их поеданию под напитки покрепче))
    В общем, готовьтесь к тому, что это будет не просто мастер-класс, а настоящее погружение в мир грузинского застолья. Уходить вам не захочется, как и нам!
    Спасибо большое Татьяне, Гие и Медее за прекрасно проведенное время! Будем обязательно всем рекомендовать данный мастер-класс.

  • Л
    Лариса
    13 марта 2024
    Грузинский мастер-класс с Давидом
    Благодарим организатора Алину и Давида и его семью за прекрасно проведенное время, за общение, гостеприимство. Мы первый раз в Грузии и благодаря Давиду узнали, какие замечательные люди здесь живут и насколько живописная природа и благодатная земля. Процветания!
  • К
    Каролина
    30 сентября 2022
    Кулинарный мастер-класс в Аджарии
    Очень уютно, профессионально и качественно! Мы остались в восторге и тепло советуем выбирать именно Татьяну:)
  • А
    Анна
    1 сентября 2022
    Кулинарный мастер-класс в Аджарии
    Замечательная экскурсия. Такие гостеприимныем хозяева. Гия все подробно и интересно рассказал о виноделии в Грузии, показал свою винодельню. Так было хорошо, что уходить совсем не хотелось. Как будто были в гостях у старых друзей. Спасибо за такую экскурсию! .
  • Д
    Дина
    31 августа 2022
    Кулинарный мастер-класс в Аджарии
    Спасибо за впечатления! Мы провели отличный вечер в гостях у Гии: посмотрели своими глазами на гигантские кувшины, самогонные аппараты, древние
    и современные приспособления для виноделия. Гия - отличный рассказчик. Попробовали малину, клубнику и орехи с его большого хозяйства, вместе лепили хинкали и хачапури, а потом за большим столом угощались тем, что слепили, а также домашним компотом, борани и арбузом, и дегустировали по возрастающей около 10 видов вина, портвейна, ликеров, водки и чачи, что производит Гия. Перезнакомились между собой, закупились вином на память, с песнями вернулись домой - и голова на утро не болела, что удивительно)

  • D
    Diana
    29 августа 2022
    Кулинарный мастер-класс в Аджарии
    Спасибо большое, Татьяне, за прекрасную экскурсию "Кулинарный мастер-класс в Аджарии"
    За ваше обаяние, тепло и любовь, которыми вы поделились с нами.
    Отдельное
    спасибо Гие, Медее и всей семье за такой радушный прием! Нас принимали, как родных!
    Мы были первый раз в Грузии и просто влюбились в эту сказку!
    Счастья, сил и удачи вам и вашей прекрасной стране!
    Туристы из Эстонии. 😍

Ответы на вопросы от путешественников по Кобулети в категории «Кулинарные мастер-классы»

