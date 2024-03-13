1 чел.
По популярности
Групповая
4 часа
Кулинарный мастер-класс в Аджарии
Приготовить грузинские блюда и провести незабываемый вечер с душевными песнями и уютными беседами
Начало: На Центральной площади
«Мы решили остановиться на самых популярных гастрономических визитных карточках»
Расписание: в четверг и воскресенье в 18:00
Завтра в 18:00
13 июня в 18:00
от €44 за человека
Индивидуальная
8 часов
Из Кобулети - к чудесам горной Аджарии
Батуми, водопад Махунцети, мост царицы Тамары, древнеримская крепость и дегустация вина за один день
Начало: В вашем отеле в Кобулети
«Еда, напитки и входные билеты не включены в стоимость экскурсии: дегустация вина — 3-5$, обед по меню — 10$, крепость Апсарос — 1,5$»
17 июня в 08:00
19 июня в 08:00
€150 за всё до 4 чел.
Мини-группа
5 часов
Грузинский мастер-класс с Давидом
Начало: Кобулети
«Хинкали – это визитная карточка грузинской народной кухни»
Расписание: Ежедневно в 14:30
Завтра в 14:30
10 июня в 14:30
$55 за человека
Индивидуальная
12 часов
Каньоны западной Грузии
Начало: По договоренности
«Фабрика чурчхелы и обед После каньона мы отправимся к красивейшему водопаду, где желающие могут даже искупаться, а после вас ждет дегустация вин и обед»
Расписание: ежедневно в 07:00
10 июня в 07:00
11 июня в 07:00
$260 за человека
Индивидуальная
10 часов
Горы и водопады Аджарии + мастер-класс грузинской кухни
Начало: По договоренности
«Это путешествие еще и обогатит ваш кулинарно-гастрономический багаж, сегодня Вы научитесь готовить самое известное грузинское блюдо — хинкали»
Расписание: четверг в 07:30
13 июня в 07:30
20 июня в 07:30
$110 за человека
Индивидуальная
9 часов
Жемчужины западной Грузии
Начало: По договоренности
«• услуги гида, • трансфер, • вода для каждого участника тура, • обед с вином, • дегустация чая с пахлавой»
Расписание: ежедневно в 08:00
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от $260 за человека
Индивидуальная
10 часов
Волшебные субтропики
Начало: По договоренности
«Здесь есть бар, играет музыка, отрываются прекрасные виды и есть скалы и камни, где можно классно поплавать и отдохнуть»
Расписание: ежедневно в 09:00
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от $270 за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛариса13 марта 2024Благодарим организатора Алину и Давида и его семью за прекрасно проведенное время, за общение, гостеприимство. Мы первый раз в Грузии и благодаря Давиду узнали, какие замечательные люди здесь живут и насколько живописная природа и благодатная земля. Процветания!
- ГГалина19 августа 2023Леван замечательный гид, советую путешествия по Грузии с ним!
- ККаролина30 сентября 2022Очень уютно, профессионально и качественно! Мы остались в восторге и тепло советуем выбирать именно Татьяну:)
- ААнна1 сентября 2022Замечательная экскурсия. Такие гостеприимныем хозяева. Гия все подробно и интересно рассказал о виноделии в Грузии, показал свою винодельню. Так было хорошо, что уходить совсем не хотелось. Как будто были в гостях у старых друзей. Спасибо за такую экскурсию! .
- ДДина31 августа 2022Спасибо за впечатления! Мы провели отличный вечер в гостях у Гии: посмотрели своими глазами на гигантские кувшины, самогонные аппараты, древние
- ВВиктор21 августа 2022Прекрасный гид, отличный маршрут, человек, на которого можно положится
- ААлина10 августа 2022Спасибо огромное Левану за великолепную экскурсию! Леван-не только замечательный человек, но и интересный рассказчик и настоящий профессионал своего дела!
Ответы на вопросы от путешественников по Кобулети в категории «Гастрономические»
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Сколько стоит экскурсия по Кобулети в июне 2024
Сейчас в Кобулети в категории "Гастрономические" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 44 до 270. Туристы уже оставили гидам 30 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
На данных экскурсиях вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Кобулети, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024