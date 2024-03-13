читать дальше

и современные приспособления для виноделия. Гия - отличный рассказчик. Попробовали малину, клубнику и орехи с его большого хозяйства, вместе лепили хинкали и хачапури, а потом за большим столом угощались тем, что слепили, а также домашним компотом, борани и арбузом, и дегустировали по возрастающей около 10 видов вина, портвейна, ликеров, водки и чачи, что производит Гия. Перезнакомились между собой, закупились вином на память, с песнями вернулись домой - и голова на утро не болела, что удивительно)