Дегустации на экскурсиях в Кобулети – попробуйте новое на вкус

Найдено 3 экскурсии в категории «Дегустационные туры» в Кобулети, цены от €180. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Из Кобулети - к чудесам горной Аджарии
На машине
8 часов
14 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия по Кобулети и Батуми: природа, история и вино
Откройте Аджарию с нами: от Батуми до горных водопадов и древних крепостей. Дегустация вина и обед в живописном месте. Комфортабельный трансфер включен
Начало: В вашем отеле в Кобулети
«Дегустация вина и обед в живописном месте»
7 янв в 08:00
10 янв в 08:00
от €180 за всё до 6 чел.
Кулинарный мастер-класс в Аджарии
4 часа
24 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Кулинарный мастер-класс в Аджарии
Погрузитесь в мир грузинской кухни, готовя хачапури, хинкали и ореховую заправку. Узнайте традиции и насладитесь семейным застольем
Начало: На Центральной площади
«В продолжение кулинарного вечера вы примете участие в традиционном застолье в теплой семейной обстановке, конечно, с винными дегустациями»
Завтра в 14:00
11 дек в 14:00
€180 за всё до 3 чел.
Путешествие на кабриолете по Мачахельскому ущелью - из Кобулети
На машине
На кабриолете
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие на кабриолете по Мачахельскому ущелью - из Кобулети
Прокатиться с ветерком и погрузиться в культуру и красоту природы Грузии
«Дегустация вина и чачи и обед на аутентичной винодельне»
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
€210 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Марина
    13 сентября 2025
    Из Кобулети - к чудесам горной Аджарии
    Леван, спасибо огромное за прекрасный день, экскурсию по Аджарии, познавательную историю вашей страны, за рекомендации что ещё посетить!
    Обязательно будем Вас рекомендовать как профессионала своего дела!
    С уважением и признанием, Воронеж 2025
    Леван, спасибо огромное за прекрасный день, экскурсию по Аджарии, познавательную историю вашей страны, за рекомендации что ещё посетить!
  • Н
    Наталья
    24 августа 2025
    Из Кобулети - к чудесам горной Аджарии
    Все понравилось, комфортный темп, учитываются пожелания туристов.
    Все понравилось, комфортный темп, учитываются пожелания туристов.
  • А
    Анна
    12 августа 2025
    Кулинарный мастер-класс в Аджарии
    Мероприятие великолепное, отличная организация процесса и просто душевные люди. Было крайне познавательно, Гия действительно мастер виноделия и прирожденный тамада) все ожидания от экскурсии оправдались целиком и полностью, наелись и напились до отвала) Отдельное спасибо Татьяне,прекрасная девушка и интересный собеседник!
    Мероприятие великолепное, отличная организация процесса и просто душевные люди. Было крайне познавательно, Гия действительно мастер виноделия и прирожденный тамада) все ожидания от экскурсии оправдались целиком и полностью, наелись и напились до отвала) Отдельное спасибо Татьяне,прекрасная девушка и интересный собеседник!
  • E
    Ekaterina
    15 сентября 2024
    Из Кобулети - к чудесам горной Аджарии
    Экскурсия замечательная, великолепный, интеллигентный и знающий гид, прекрасный рассказчик и что немаловажно, аккуратный водитель! Рекомендую всем!
  • К
    Кристина
    11 сентября 2024
    Кулинарный мастер-класс в Аджарии
    С удовольствием хочу поделиться впечатлениями о замечательном мастер-классе по грузинской кухне, организованном Татьяной. В течение мероприятия мы не только наслаждались
    читать дальше

    приготовлением аутентичных блюд, таких как хачапури по-аджарски и хинкали, но и узнали множество интересных фишек и секретов приготовления.

    Атмосфера мастер-класса была непринужденной и радушной. После приятного процесса приготовления нас ждали душевные беседы за столом, что создало по-настоящему уютную атмосферу общения.

    Отдельное спасибо Татьяне, Гие и Медее за их гостеприимство. Они действительно смогли передать нам свою любовь к грузинской кухне. Мы получили не только новые кулинарные навыки, но и приятные воспоминания, которые буду хранить надолго.

    Очень рекомендую этот мастер-класс всем ценителям вкусной еды и истинного грузинского гостеприимства. Благодарю организаторов за насыщенный и незабываемый опыт!

    С удовольствием хочу поделиться впечатлениями о замечательном мастер-классе по грузинской кухне, организованном Татьяной. В течение мероприятия мы не только наслаждались
  • Г
    Галина
    9 сентября 2024
    Кулинарный мастер-класс в Аджарии
    Все было великолепно. Организация, атмосфера. Советую не только для дам. Мужчинам тоже будет очень интересно, т. к. это не только кулинарный мастер-класс, но и рассказ о винах и их дегустация
  • П
    Пётр
    24 августа 2024
    Из Кобулети - к чудесам горной Аджарии
    Экскурсия с Леваном была невероятно увлекательной и познавательной! Гид обладает глубокими знаниями истории и умеет преподнести их так, что каждый
    читать дальше

    факт оживает перед глазами. Каждый рассказ был наполнен интересными деталями, которые позволили лучше понять исторический контекст и значимость мест, которые мы посещали. Это был не просто рассказ, а настоящее путешествие в прошлое! Рекомендую всем, кто хочет получить максимум от экскурсии и узнать много нового.

  • Д
    Дмитрий
    24 июня 2024
    Кулинарный мастер-класс в Аджарии
    Хотим сказать большое спасибо Татьяне, Гие и Медее за прекрасно проведенный вечер в очень прекрасном месте! Пробовали и пили вкусное
    читать дальше

    вино, научились готовить вкуснейший хачапури по аджарски и хинкали. Узнали много нового про историю виноделия, увидели каким образом готовили вино в древней Грузии и каким образом это происходит сейчас. Все было очень тепло и душевно, неторопливо, с большим вниманием к каждому из участников экскурсии и с большой любовью! Теперь мы знаем что такое настоящее грузинское гостеприимство!
    Всем рекомендуем познакомиться с этой дружной командой - точно не пожалеете!

  • В
    Виктория
    17 июня 2024
    Кулинарный мастер-класс в Аджарии
    Спасибо большое за потрясающий вечер в Аджарии. Этот мастер-класс стал для нас главным впечатлением от отдыха в Грузии. Было интересно,
    читать дальше

    вкусно и душевно!
    Если кто-то раздумывает над тем, бронировать данную экскурсию или нет, даже не думайте - такие впечатления о Грузии надо обязательно увезти с собой!
    Мы - группа из 9 человек (8 мужчин и 1 женщина) в возрасте 25-27 лет, в восторге остались все.
    Сперва Гия обстоятельно рассказал нам все о грузинском виноделии. Потом мы под руководством настоящей грузинской хозяйки Медеи приготовили хачапури по-аджарски, затем опробовали их, параллельно дегустируя 6 видов вина. После чего мы приступили к лепке хинкали (это было сложнее, чем кажется на первый взгляд!) и их поеданию под напитки покрепче))
    В общем, готовьтесь к тому, что это будет не просто мастер-класс, а настоящее погружение в мир грузинского застолья. Уходить вам не захочется, как и нам!
    Спасибо большое Татьяне, Гие и Медее за прекрасно проведенное время! Будем обязательно всем рекомендовать данный мастер-класс.

  • Г
    Галина
    19 августа 2023
    Из Кобулети - к чудесам горной Аджарии
    Леван замечательный гид, советую путешествия по Грузии с ним!
  • К
    Каролина
    30 сентября 2022
    Кулинарный мастер-класс в Аджарии
    Очень уютно, профессионально и качественно! Мы остались в восторге и тепло советуем выбирать именно Татьяну:)
  • А
    Анна
    1 сентября 2022
    Кулинарный мастер-класс в Аджарии
    Замечательная экскурсия. Такие гостеприимныем хозяева. Гия все подробно и интересно рассказал о виноделии в Грузии, показал свою винодельню. Так было хорошо, что уходить совсем не хотелось. Как будто были в гостях у старых друзей. Спасибо за такую экскурсию! .
  • Д
    Дина
    31 августа 2022
    Кулинарный мастер-класс в Аджарии
    Спасибо за впечатления! Мы провели отличный вечер в гостях у Гии: посмотрели своими глазами на гигантские кувшины, самогонные аппараты, древние
    читать дальше

    и современные приспособления для виноделия. Гия - отличный рассказчик. Попробовали малину, клубнику и орехи с его большого хозяйства, вместе лепили хинкали и хачапури, а потом за большим столом угощались тем, что слепили, а также домашним компотом, борани и арбузом, и дегустировали по возрастающей около 10 видов вина, портвейна, ликеров, водки и чачи, что производит Гия. Перезнакомились между собой, закупились вином на память, с песнями вернулись домой - и голова на утро не болела, что удивительно)

  • D
    Diana
    29 августа 2022
    Кулинарный мастер-класс в Аджарии
    Спасибо большое, Татьяне, за прекрасную экскурсию "Кулинарный мастер-класс в Аджарии"
    За ваше обаяние, тепло и любовь, которыми вы поделились с нами.
    Отдельное
    читать дальше

    спасибо Гие, Медее и всей семье за такой радушный прием! Нас принимали, как родных!
    Мы были первый раз в Грузии и просто влюбились в эту сказку!
    Счастья, сил и удачи вам и вашей прекрасной стране!
    Туристы из Эстонии. 😍

  • А
    Анна
    29 августа 2022
    Кулинарный мастер-класс в Аджарии
    Наша большая компания была в полном восторге от этого мастер-класса. Гостеприимный хозяин провёл экскурсию по своей винодельне. После чего был
    читать дальше

    кулинарный мастер-класс с прекрасным гидом Татьяной. В завершении вечера было застолье с приготовленными нами блюдами и дегустацией вин и более крепких напитков.
    Однозначно рекомендую!

  • A
    Anne
    29 августа 2022
    Кулинарный мастер-класс в Аджарии
    Огромное спасибо. Уже хотим обратно. Всё здорово.
    Огромное спасибо. Уже хотим обратно. Всё здорово.
  • С
    Светлана
    29 августа 2022
    Кулинарный мастер-класс в Аджарии
    Душевно, вкусно, интересно. Самая интернациональная и веселая экскурсия.
  • В
    Виктор
    21 августа 2022
    Из Кобулети - к чудесам горной Аджарии
    Прекрасный гид, отличный маршрут, человек, на которого можно положится
  • А
    Алина
    10 августа 2022
    Из Кобулети - к чудесам горной Аджарии
    Спасибо огромное Левану за великолепную экскурсию! Леван-не только замечательный человек, но и интересный рассказчик и настоящий профессионал своего дела!
  • А
    Анжела
    15 июля 2022
    Кулинарный мастер-класс в Аджарии
    Великолепно все. Интересный мастер класс, замечательные хозяева и очень вкусное вино. Порекомендую всем своим друзьям👍👍👍🌷

