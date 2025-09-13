Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия по Кобулети и Батуми: природа, история и вино
Откройте Аджарию с нами: от Батуми до горных водопадов и древних крепостей. Дегустация вина и обед в живописном месте. Комфортабельный трансфер включен
Начало: В вашем отеле в Кобулети
«Дегустация вина и обед в живописном месте»
7 янв в 08:00
10 янв в 08:00
от €180 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Кулинарный мастер-класс в Аджарии
Погрузитесь в мир грузинской кухни, готовя хачапури, хинкали и ореховую заправку. Узнайте традиции и насладитесь семейным застольем
Начало: На Центральной площади
«В продолжение кулинарного вечера вы примете участие в традиционном застолье в теплой семейной обстановке, конечно, с винными дегустациями»
Завтра в 14:00
11 дек в 14:00
€180 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие на кабриолете по Мачахельскому ущелью - из Кобулети
Прокатиться с ветерком и погрузиться в культуру и красоту природы Грузии
«Дегустация вина и чачи и обед на аутентичной винодельне»
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
€210 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММарина13 сентября 2025Леван, спасибо огромное за прекрасный день, экскурсию по Аджарии, познавательную историю вашей страны, за рекомендации что ещё посетить!
Обязательно будем Вас рекомендовать как профессионала своего дела!
С уважением и признанием, Воронеж 2025
- ННаталья24 августа 2025Все понравилось, комфортный темп, учитываются пожелания туристов.
- ААнна12 августа 2025Мероприятие великолепное, отличная организация процесса и просто душевные люди. Было крайне познавательно, Гия действительно мастер виноделия и прирожденный тамада) все ожидания от экскурсии оправдались целиком и полностью, наелись и напились до отвала) Отдельное спасибо Татьяне,прекрасная девушка и интересный собеседник!
- EEkaterina15 сентября 2024Экскурсия замечательная, великолепный, интеллигентный и знающий гид, прекрасный рассказчик и что немаловажно, аккуратный водитель! Рекомендую всем!
- ККристина11 сентября 2024С удовольствием хочу поделиться впечатлениями о замечательном мастер-классе по грузинской кухне, организованном Татьяной. В течение мероприятия мы не только наслаждались
- ГГалина9 сентября 2024Все было великолепно. Организация, атмосфера. Советую не только для дам. Мужчинам тоже будет очень интересно, т. к. это не только кулинарный мастер-класс, но и рассказ о винах и их дегустация
- ППётр24 августа 2024Экскурсия с Леваном была невероятно увлекательной и познавательной! Гид обладает глубокими знаниями истории и умеет преподнести их так, что каждый
- ДДмитрий24 июня 2024Хотим сказать большое спасибо Татьяне, Гие и Медее за прекрасно проведенный вечер в очень прекрасном месте! Пробовали и пили вкусное
- ВВиктория17 июня 2024Спасибо большое за потрясающий вечер в Аджарии. Этот мастер-класс стал для нас главным впечатлением от отдыха в Грузии. Было интересно,
- ГГалина19 августа 2023Леван замечательный гид, советую путешествия по Грузии с ним!
- ККаролина30 сентября 2022Очень уютно, профессионально и качественно! Мы остались в восторге и тепло советуем выбирать именно Татьяну:)
- ААнна1 сентября 2022Замечательная экскурсия. Такие гостеприимныем хозяева. Гия все подробно и интересно рассказал о виноделии в Грузии, показал свою винодельню. Так было хорошо, что уходить совсем не хотелось. Как будто были в гостях у старых друзей. Спасибо за такую экскурсию! .
- ДДина31 августа 2022Спасибо за впечатления! Мы провели отличный вечер в гостях у Гии: посмотрели своими глазами на гигантские кувшины, самогонные аппараты, древние
- DDiana29 августа 2022Спасибо большое, Татьяне, за прекрасную экскурсию "Кулинарный мастер-класс в Аджарии"
За ваше обаяние, тепло и любовь, которыми вы поделились с нами.
Отдельное
- ААнна29 августа 2022Наша большая компания была в полном восторге от этого мастер-класса. Гостеприимный хозяин провёл экскурсию по своей винодельне. После чего был
- AAnne29 августа 2022Огромное спасибо. Уже хотим обратно. Всё здорово.
- ССветлана29 августа 2022Душевно, вкусно, интересно. Самая интернациональная и веселая экскурсия.
- ВВиктор21 августа 2022Прекрасный гид, отличный маршрут, человек, на которого можно положится
- ААлина10 августа 2022Спасибо огромное Левану за великолепную экскурсию! Леван-не только замечательный человек, но и интересный рассказчик и настоящий профессионал своего дела!
- ААнжела15 июля 2022Великолепно все. Интересный мастер класс, замечательные хозяева и очень вкусное вино. Порекомендую всем своим друзьям👍👍👍🌷
