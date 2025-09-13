читать дальше

вкусно и душевно!

Если кто-то раздумывает над тем, бронировать данную экскурсию или нет, даже не думайте - такие впечатления о Грузии надо обязательно увезти с собой!

Мы - группа из 9 человек (8 мужчин и 1 женщина) в возрасте 25-27 лет, в восторге остались все.

Сперва Гия обстоятельно рассказал нам все о грузинском виноделии. Потом мы под руководством настоящей грузинской хозяйки Медеи приготовили хачапури по-аджарски, затем опробовали их, параллельно дегустируя 6 видов вина. После чего мы приступили к лепке хинкали (это было сложнее, чем кажется на первый взгляд!) и их поеданию под напитки покрепче))

В общем, готовьтесь к тому, что это будет не просто мастер-класс, а настоящее погружение в мир грузинского застолья. Уходить вам не захочется, как и нам!

Спасибо большое Татьяне, Гие и Медее за прекрасно проведенное время! Будем обязательно всем рекомендовать данный мастер-класс.