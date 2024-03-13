Интересные программы мастер-классы Кобулети

Найдено 3 экскурсии в категории «Мастер-классы» в Кобулети, цены от €44. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Кулинарный мастер-класс в Аджарии
Групповая
4 часа
19 отзывов
Кулинарный мастер-класс в Аджарии
Приготовить грузинские блюда и провести незабываемый вечер с душевными песнями и уютными беседами
Начало: На Центральной площади
Расписание: в четверг и воскресенье в 18:00
Завтра в 18:00
13 июня в 18:00
от 44 за человека
Грузинский мастер-класс с Давидом
Мини-группа
5 часов
1 отзыв
Грузинский мастер-класс с Давидом
Начало: Кобулети
Расписание: Ежедневно в 14:30
Завтра в 14:30
10 июня в 14:30
$55 за человека
Горы и водопады Аджарии + мастер-класс грузинской кухни
Индивидуальная
10 часов
Горы и водопады Аджарии + мастер-класс грузинской кухни
Начало: По договоренности
Расписание: четверг в 07:30
13 июня в 07:30
20 июня в 07:30
$110 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Лариса
    13 марта 2024
    Грузинский мастер-класс с Давидом
    Благодарим организатора Алину и Давида и его семью за прекрасно проведенное время, за общение, гостеприимство. Мы первый раз в Грузии и благодаря Давиду узнали, какие замечательные люди здесь живут и насколько живописная природа и благодатная земля. Процветания!
  • К
    Каролина
    30 сентября 2022
    Кулинарный мастер-класс в Аджарии
    Очень уютно, профессионально и качественно! Мы остались в восторге и тепло советуем выбирать именно Татьяну:)
  • А
    Анна
    1 сентября 2022
    Кулинарный мастер-класс в Аджарии
    Замечательная экскурсия. Такие гостеприимныем хозяева. Гия все подробно и интересно рассказал о виноделии в Грузии, показал свою винодельню. Так было хорошо, что уходить совсем не хотелось. Как будто были в гостях у старых друзей. Спасибо за такую экскурсию! .
  • Д
    Дина
    31 августа 2022
    Кулинарный мастер-класс в Аджарии
    Спасибо за впечатления! Мы провели отличный вечер в гостях у Гии: посмотрели своими глазами на гигантские кувшины, самогонные аппараты, древние
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    и современные приспособления для виноделия. Гия - отличный рассказчик. Попробовали малину, клубнику и орехи с его большого хозяйства, вместе лепили хинкали и хачапури, а потом за большим столом угощались тем, что слепили, а также домашним компотом, борани и арбузом, и дегустировали по возрастающей около 10 видов вина, портвейна, ликеров, водки и чачи, что производит Гия. Перезнакомились между собой, закупились вином на память, с песнями вернулись домой - и голова на утро не болела, что удивительно)

Ответы на вопросы от путешественников по Кобулети в категории «Мастер-классы»

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  3. Горы и водопады Аджарии + мастер-класс грузинской кухни
Сколько стоит экскурсия по Кобулети в июне 2024
Сейчас в Кобулети в категории "Мастер-классы" можно забронировать 3 экскурсии от 44 до 110. Туристы уже оставили гидам 20 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
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