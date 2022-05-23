Ночные огни Батуми

Мы отправимся в Батуми - контрастный и необычный город

Мы отправимся в Батуми — контрастный и необычный город.

Нас ждет пешая прогулка по Старому городу и Батумскому бульвару, который подсвечен невероятной, сказочной иллюминацией.

Вас ждут интересные истории о жизни Батуми, его развитии и становлении.
Ночные огни Батуми
Ночные огни Батуми
Ночные огни Батуми
Ночные огни Батуми
Ночные огни Батуми

Что вас ожидает 🤩

  • Cтарые кварталы Батуми
  • Площадь Пьяцца
  • Поющие фонтаны на старом бульваре
  • Площадь Европы
  • Парк чудес
  • Мечеть Орта-Джами
  • Канатная дорога Арго
  • Церковь Cвятого Николая
  • Морской вокзал Батуми
  • Старый маяк
  • Скульптура «Али и Нино»
  • Театральная площадь

Что вас ждет

Поездка в Батуми — это погружение во всеобщую атмосферу праздника. Город контрастный и необычный. Он влюбляет в себя с первых минут пребывания в нем, с первого вдоха влажного субтропического воздуха, с первой чашки кофе, выпитой на бульваре, с первой велосипедной прогулки вдоль набережной, с первого заката солнца… Батуми — место, куда всегда хочется возвращаться.
Мы предлагаем пеший маршрут по Старому городу и Батумскому бульвару, который подсвечен невероятной, сказочной иллюминацией. Вас ждут интересные истории о жизни Батуми, его развитии и становлении.
После нашей обзорной экскурсии Вы будете хорошо ориентироваться в городе, получите подсказки, где вкусно покушать, куда ходить купаться, где попробовать вино или чачу, куда пойти с детками и прочую полезную информацию о жизни в курортном городе Батуми.

Важно знать

Для прогулки выбирайте удобную обувь и одежду.

В стоимость экскурсии включено:

  • услуги русскоговорящего гида.

Туристы оплачивают самостоятельно:

  • трансфер,
  • личные расходы.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги русскоговорящего гида
Что не входит
  • Трансфер
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
по договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: пт., сб., вс. в 18:30 -19:00
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Важная информация
  • Для прогулки выбирайте удобную обувь и одежду
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

пт., сб., вс. в 18:30 -19:00

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