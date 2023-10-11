1 чел.
По популярности
Индивидуальная
9 часов
Каньоны и водопады - тайные сокровища западной Грузии (из Кобулети)
Знакомство с захватывающими дух природными красотами Грузии на автомобильной экскурсии
«Вы познакомитесь с удивительными природными памятниками, о которых знает не каждый путешественник»
10 июня в 09:00
15 июня в 09:00
€180 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Знакомство с Батуми: пешеходная экскурсия и прогулка на кораблике
Начало: Колоннада парка 6 мая
Расписание: по воскресеньям в 18.00
16 июня в 18:00
23 июня в 18:00
$35 за человека
Мини-группа
10 часов
Горная Аджария и знакомство с грузинским фольклором
Начало: Кобулети
Расписание: Ежедневно в 10:30-10:40
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
$45 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ММария11 октября 2023Всё было отлично. Спасибо большое Нестеру.
- ЕЕлена27 сентября 2023Гидом в нашей экскурсии был Карло. Карло нам очень понравился. Открытый, гостеприимный, неравнодушный. С первых минут знакомства создалась атмосфера расслабленности и
- ЕЕлена25 августа 2023Нестор не смог быть с нами, поэтому на экскурсию мы отправились с Карло и прекрасно провели время. Карло - очень
Ответы на вопросы от путешественников по Кобулети в категории «Обзорные»
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Сколько стоит экскурсия по Кобулети в июне 2024
Сейчас в Кобулети в категории "Обзорные" можно забронировать 3 экскурсии от 35 до 180. Туристы уже оставили гидам 26 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
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