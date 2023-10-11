Обзорные и познавательные экскурсии Кобулети

Найдено 3 экскурсии в категории «Обзорные» в Кобулети, цены от €35. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Каньоны и водопады - тайные сокровища западной Грузии (из Кобулети)
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
26 отзывов
Каньоны и водопады - тайные сокровища западной Грузии (из Кобулети)
Знакомство с захватывающими дух природными красотами Грузии на автомобильной экскурсии
«Вы познакомитесь с удивительными природными памятниками, о которых знает не каждый путешественник»
10 июня в 09:00
15 июня в 09:00
180 за всё до 6 чел.
Знакомство с Батуми: пешеходная экскурсия и прогулка на кораблике
Индивидуальная
3 часа
Знакомство с Батуми: пешеходная экскурсия и прогулка на кораблике
Начало: Колоннада парка 6 мая
Расписание: по воскресеньям в 18.00
16 июня в 18:00
23 июня в 18:00
$35 за человека
Горная Аджария и знакомство с грузинским фольклором
Мини-группа
10 часов
Горная Аджария и знакомство с грузинским фольклором
Начало: Кобулети
Расписание: Ежедневно в 10:30-10:40
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
$45 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Мария
    11 октября 2023
    Каньоны и водопады - тайные сокровища западной Грузии (из Кобулети)
    Всё было отлично. Спасибо большое Нестеру.
  • Е
    Елена
    27 сентября 2023
    Каньоны и водопады - тайные сокровища западной Грузии (из Кобулети)
    Гидом в нашей экскурсии был Карло. Карло нам очень понравился. Открытый, гостеприимный, неравнодушный. С первых минут знакомства создалась атмосфера расслабленности и
    читать дальше

    надёжности. Маршрут был очень комфортным и безопасным. Экскурсия прошла на одном дыхании. Посетили каньон Окаце, полюбовались водопадами, побывали в пещере Прометея. Дикая природа очень поразила своей красотой. Карло рассказывал об истории, традициях, культуре, ответил на все наши вопросы. Прекрасная подача материала всё легко запомнилось. За это огромное спасибо и большой привет Карло! Рекомендуем на все 110%!!!

    Гидом в нашей экскурсии был Карло. Карло нам очень понравился. Открытый, гостеприимный, неравнодушныйГидом в нашей экскурсии был Карло. Карло нам очень понравился. Открытый, гостеприимный, неравнодушныйГидом в нашей экскурсии был Карло. Карло нам очень понравился. Открытый, гостеприимный, неравнодушныйГидом в нашей экскурсии был Карло. Карло нам очень понравился. Открытый, гостеприимный, неравнодушныйГидом в нашей экскурсии был Карло. Карло нам очень понравился. Открытый, гостеприимный, неравнодушныйГидом в нашей экскурсии был Карло. Карло нам очень понравился. Открытый, гостеприимный, неравнодушныйГидом в нашей экскурсии был Карло. Карло нам очень понравился. Открытый, гостеприимный, неравнодушный
  • Е
    Елена
    25 августа 2023
    Каньоны и водопады - тайные сокровища западной Грузии (из Кобулети)
    Нестор не смог быть с нами, поэтому на экскурсию мы отправились с Карло и прекрасно провели время. Карло - очень
    читать дальше

    приятный человек, внимательный, везде советовал, как поступить, чтобы было удобнее, не тратить зря время, помогал с билетами, угостил вином. В результате мы максимально комфортно преодолели довольно длинный маршрут к бесподобным природным объектам Грузии!

Ответы на вопросы от путешественников по Кобулети в категории «Обзорные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Кобулети
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Каньоны и водопады - тайные сокровища западной Грузии (из Кобулети)
  2. Знакомство с Батуми: пешеходная экскурсия и прогулка на кораблике
  3. Горная Аджария и знакомство с грузинским фольклором
Сколько стоит экскурсия по Кобулети в июне 2024
Сейчас в Кобулети в категории "Обзорные" можно забронировать 3 экскурсии от 35 до 180. Туристы уже оставили гидам 26 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
Изучение достопримечательностей города Кобулети нужно начинать с обзорной экскурсии, вы можете заказать у нас обзорку на автобусе, машине или пешком, вместе с местным гидом, который расскажет о Кобулети много интересного. Приятные цены, много отзывов от туристов и фото. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
ХорошоТам