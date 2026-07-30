Лучшее время для путешествия из Кобулети в грузинские тропики - это летние месяцы: июнь, июль, август и сентябрь. В это время погода наиболее комфортная, а природа радует своей красотой. Весной и в октябре также можно насладиться маршрутом, но стоит учитывать возможные дожди. В остальные месяцы, хотя и возможны поездки, прохладная погода и частые осадки могут ограничить удовольствие от прогулок.

Отправьтесь на увлекательный хайкинг в парк Мтирала. Начало экскурсии у храма Самеба с панорамным видом на Батуми. Путь проходит через чайные поля и живописные дороги.В парке Мтирала вас ждут тропы

вдоль горной реки, зиплайн, канатная переправа и купание в горном озере. В завершение экскурсии - обед на форелевом хозяйстве с видом на гору Мтирала. Маршрут подходит для всех возрастов и уровней подготовки, включая детей и пожилых людей. Транспортные расходы включены в стоимость

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Батуми с высоты и красивая дорога

День начнется с лучшей обзорной площадки в окрестностях города — у величественного храма Самеба. Отсюда открывается панорама черноморского побережья Грузии и всего Батуми с пригородами, уютно расположившимися на аджарских предгорьях. Вы сделаете множество фото, а я расскажу о городе и об истории храма.

Путь к парку Мтирала пройдет вдоль побережья и через центр грузинского чаеводства с чайными полями и фабриками. По дороге поговорим о менталитете и быте жителей Аджарии — поверьте, есть чему удивиться!

Парк Мтирала — отдых для души и радость для глаз

Вам предстоит покорить красивейший маршрут национального парка — тропа пролегает вдоль горной реки. От палящего солнца мы всегда сможем спрятаться в тени редчайших растений доледникового периода, поэтому вы насладитесь свежестью и прохладой. Среди зелени можно прокатиться на зиплайне, а после вас ждет канатная переправа через бурную реку. Мы отдохнем возле горного озера, где вы искупаетесь и послушаете небанальные рассказы о Мтирале: например, о военной радио-базе на горе и о крупнейшей авиакатастрофе в Грузии.

Продвигаясь дальше сквозь джунгли, вы услышите громкий шум воды. И окажетесь у конечной цели маршрута — живописного водопада. Здесь царит природная идиллия, а капельки воды, попадающие на лицо, так приятно освежают после прогулки.

Обед в колоритном месте

Посетив множество ресторанов в округе, я выбрал лучший вариант — форелевое хозяйство у горной реки. Вы увидите, как здесь выращивают форель, в озере по соседству — карпов, а в вольере — кроликов. Отдохнете в беседках в тени деревьев с видом на красавицу-гору Мтирала. Отведаете форель, вкуснейшие блюда грузинской кухни и аджарское вино.

Кому подойдет экскурсия

Всем путешественникам (в том числе детям и пожилым людям), так как я подстраиваю маршрут под ваш комфортный темп.

Организационные детали