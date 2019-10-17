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Покориться красоте и атмосфере парка Мтирала

Федор
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Федор – ваш гид
Отправьтесь на увлекательный и несложный хайкинг в живописный уголок Грузии! Парк Мтирала прекрасен в любое время года, а жарким летом — это отличный вариант «побега» из отеля.

Вы полюбуетесь побережьем, пройдете через зеленые джунгли, насладитесь шумом водопада и искупаетесь в горном озере.

А в завершение вкусно пообедаете на форелевом хозяйстве.
€30
24 за человека
скидка20%
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Это групповая экскурсия
На автомобиле
Продолжительность 7 часов
До 6 человек
Можно с детьми
Встреча в вашем месте проживания
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У этой экскурсии3 отзыва
5
Путешествие из Кобулети в грузинские тропики
Путешествие из Кобулети в грузинские тропики

Что вас ожидает

Батуми с высоты и красивая дорога
День начнется с лучшей обзорной площадки в окрестностях города — у величественного храма Самеба. Отсюда открывается панорама черноморского побережья Грузии и всего Батуми с пригородами, уютно расположившимися на аджарских предгорьях. Вы сделаете множество фото, а я расскажу о городе и об истории храма.

Путь к парку Мтирала пройдет вдоль побережья и через центр грузинского чаеводства с чайными полями и фабриками. По дороге поговорим о менталитете и быте жителей Аджарии — поверьте, есть чему удивиться!

Парк Мтирала — отдых для души и радость для глаз
Вам предстоит покорить красивейший маршрут национального парка — тропа пролегает вдоль горной реки. От палящего солнца мы всегда сможем спрятаться в тени редчайших растений доледникового периода, поэтому вы насладитесь свежестью и прохладой. Среди зелени можно прокатиться на зиплайне, а после вас ждет канатная переправа через бурную реку. Мы отдохнем возле горного озера, где вы искупаетесь и послушаете небанальные рассказы о Мтирале: например, о военной радио-базе на горе и о крупнейшей авиакатастрофе в Грузии.

Продвигаясь дальше сквозь джунгли, вы услышите громкий шум воды. И окажетесь у конечной цели маршрута — живописного водопада. Здесь царит природная идиллия, а капельки воды, попадающие на лицо, так приятно освежают после прогулки.

Обед в колоритном месте
Посетив множество ресторанов в округе, я выбрал лучший вариант — форелевое хозяйство у горной реки. Вы увидите, как здесь выращивают форель, в озере по соседству — карпов, а в вольере — кроликов. Отдохнете в беседках в тени деревьев с видом на красавицу-гору Мтирала. Отведаете форель, вкуснейшие блюда грузинской кухни и аджарское вино.

Кому подойдет экскурсия

Всем путешественникам (в том числе детям и пожилым людям), так как я подстраиваю маршрут под ваш комфортный темп.

Организационные детали

  • Я заберу вас в вашем отеле в Кобулети и привезу обратно. Транспортные расходы включены в стоимость (комфортабельный минивэн).
  • Обед не включен в стоимость.
  • На экскурсию лучше приходить в удобной обуви.
Путешествие из Кобулети в грузинские тропики
Путешествие из Кобулети в грузинские тропики
Путешествие из Кобулети в грузинские тропики
Путешествие из Кобулети в грузинские тропики
Путешествие из Кобулети в грузинские тропики
Путешествие из Кобулети в грузинские тропики

Экскурсия проводится ежедневно в 09:00, 10:00 и 11:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 6 человек.
  • Местов встречи для начала тура в вашем месте проживания.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Федор
Федор
Однажды, приехав на отдых в Грузию, решил остаться тут навсегда. Бесконечно влюблён в природу этой страны, всё свободное время посвящаю исследованию новых маршрутов, выбираю лучшее и делюсь этим с вами! Став профессиональным гидом, я поставил себе цель — открыть для каждого путешественника истинную Грузию, неповторимую в своём величии и великолепии, познакомить вас с её многовековой историей и самыми гостеприимными людьми.
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3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

17 октября 2019
Для семейных пар с детьми самое то
22 сентября 2019
Всем рекомендую данную экскурсию, очень интересно, красиво и вкусно, нужно быть готовым к тому, что придётся много подниматься в гору, но это того стоит!!!
28 июня 2019
Поездка понравилась, было очень комфортабельно и оставила много впечатлений. Гид прекрасный, интересно рассказывал, был внимателен. Я бы рекомендовала эту поездку всем.

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