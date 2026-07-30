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Путешествие из Кобулети в грузинские тропики

Отправьтесь на индивидуальную экскурсию в парк Мтирала из Кобулети. Живописные виды, водопад, горное озеро и обед на форелевом хозяйстве ждут вас
Отправьтесь на увлекательный хайкинг в парк Мтирала. Начало экскурсии у храма Самеба с панорамным видом на Батуми. Путь проходит через чайные поля и живописные дороги.

В парке Мтирала вас ждут тропы
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вдоль горной реки, зиплайн, канатная переправа и купание в горном озере. В завершение экскурсии - обед на форелевом хозяйстве с видом на гору Мтирала. Маршрут подходит для всех возрастов и уровней подготовки, включая детей и пожилых людей. Транспортные расходы включены в стоимость

5
16 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌳 Живописные виды
  • 🏞 Прогулка по парку Мтирала
  • 🌊 Купание в горном озере
  • 🍽 Обед на форелевом хозяйстве
  • 🚐 Комфортабельный транспорт

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для путешествия из Кобулети в грузинские тропики - это летние месяцы: июнь, июль, август и сентябрь. В это время погода наиболее комфортная, а природа радует своей красотой. Весной и в октябре также можно насладиться маршрутом, но стоит учитывать возможные дожди. В остальные месяцы, хотя и возможны поездки, прохладная погода и частые осадки могут ограничить удовольствие от прогулок.
Сейчас август — это идеальное время.
Путешествие из Кобулети в грузинские тропики
Путешествие из Кобулети в грузинские тропики
Путешествие из Кобулети в грузинские тропики

Что можно увидеть

  • Храм Самеба
  • Чайные поля
  • Парк Мтирала
  • Водопад

Описание экскурсии

Батуми с высоты и красивая дорога

День начнется с лучшей обзорной площадки в окрестностях города — у величественного храма Самеба. Отсюда открывается панорама черноморского побережья Грузии и всего Батуми с пригородами, уютно расположившимися на аджарских предгорьях. Вы сделаете множество фото, а я расскажу о городе и об истории храма.

Путь к парку Мтирала пройдет вдоль побережья и через центр грузинского чаеводства с чайными полями и фабриками. По дороге поговорим о менталитете и быте жителей Аджарии — поверьте, есть чему удивиться!

Парк Мтирала — отдых для души и радость для глаз

Вам предстоит покорить красивейший маршрут национального парка — тропа пролегает вдоль горной реки. От палящего солнца мы всегда сможем спрятаться в тени редчайших растений доледникового периода, поэтому вы насладитесь свежестью и прохладой. Среди зелени можно прокатиться на зиплайне, а после вас ждет канатная переправа через бурную реку. Мы отдохнем возле горного озера, где вы искупаетесь и послушаете небанальные рассказы о Мтирале: например, о военной радио-базе на горе и о крупнейшей авиакатастрофе в Грузии.

Продвигаясь дальше сквозь джунгли, вы услышите громкий шум воды. И окажетесь у конечной цели маршрута — живописного водопада. Здесь царит природная идиллия, а капельки воды, попадающие на лицо, так приятно освежают после прогулки.

Обед в колоритном месте

Посетив множество ресторанов в округе, я выбрал лучший вариант — форелевое хозяйство у горной реки. Вы увидите, как здесь выращивают форель, в озере по соседству — карпов, а в вольере — кроликов. Отдохнете в беседках в тени деревьев с видом на красавицу-гору Мтирала. Отведаете форель, вкуснейшие блюда грузинской кухни и аджарское вино.

Кому подойдет экскурсия

Всем путешественникам (в том числе детям и пожилым людям), так как я подстраиваю маршрут под ваш комфортный темп.

Организационные детали

  • Я заберу вас в вашем отеле в Кобулети и привезу обратно. Транспортные расходы включены в стоимость (комфортабельный минивэн).
  • Обед не входит в стоимость

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В вашем месте проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Федор
Федор — ваш гид в Кобулети
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 1402 туристов
Однажды, приехав на отдых в Грузию, решил остаться тут навсегда. Бесконечно влюблён в природу этой страны, всё свободное время посвящаю исследованию новых маршрутов, выбираю лучшее и делюсь этим с вами! Став профессиональным гидом, я поставил себе цель — открыть для каждого путешественника истинную Грузию, неповторимую в своём величии и великолепии, познакомить вас с её многовековой историей и самыми гостеприимными людьми.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 16 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
16
4
3
2
1
Елена
Огромная благодарность нашему гиду Федору за незабываемую поездку в Мтиралу! Наш поход к водопаду и озеру получился настоящим приключением длиной в 10 000 шагов. Маршрут для пешеходной прогулки оказался довольно
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длинным и непростым для моей 10-летней внучки Ксении. Временами наваливалась усталость, подступали слезы, и Ксюша в пессимистичном настроении порывалась вернуться назад. Но благодаря невероятной чуткости, терпению и вниманию Федора произошло настоящее чудо! Он смог найти подход к ребенку, окружил Ксению заботой, подбадривал ее на каждом этапе и помогал собираться с духом. В итоге, увидев сказочную красоту водопада и горного озера, внучка полностью забыла про усталость и была абсолютно счастлива. Федор — не просто отличный профессионал, который знает каждый уголок этого потрясающего колхидского леса, но и человек с огромным добрым сердцем. Без его поддержки эта поездка не оставила бы таких теплых и ярких воспоминаний. Рекомендую Федора всем, особенно семьям с детьми — с таким гидом не страшны никакие трудности пути! За вкусный обед в Оазисе Гасомания (форелевая ферма) отдельная Благодарность

Огромная благодарность нашему гиду Федору за незабываемую поездку в Мтиралу! Наш поход к водопаду и озеру
Огромная благодарность нашему гиду Федору за незабываемую поездку в Мтиралу! Наш поход к водопаду и озеру
Огромная благодарность нашему гиду Федору за незабываемую поездку в Мтиралу! Наш поход к водопаду и озеру
Огромная благодарность нашему гиду Федору за незабываемую поездку в Мтиралу! Наш поход к водопаду и озеру
Огромная благодарность нашему гиду Федору за незабываемую поездку в Мтиралу! Наш поход к водопаду и озеру
Огромная благодарность нашему гиду Федору за незабываемую поездку в Мтиралу! Наш поход к водопаду и озеру
Огромная благодарность нашему гиду Федору за незабываемую поездку в Мтиралу! Наш поход к водопаду и озеру
Огромная благодарность нашему гиду Федору за незабываемую поездку в Мтиралу! Наш поход к водопаду и озеру+1
Огромная благодарность нашему гиду Федору за незабываемую поездку в Мтиралу! Наш поход к водопаду и озеру
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Наталья
Очень рада, что такое удивительное место, как Национальный парк Мтирала, мы открыли для себя в компании Федора, который бережно, деликатно, подстраиваясь под наш индивидуальный темп передвижения, провел нас по нему.
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Федор - замечательный рассказчик и очень интересный собеседник, который буквально влюблен в свое дело и в эту замечательную страну.
В непринужденной, легкой и приятной беседе с ним, мы узнали очень много нового о Грузии, ее истории, быте, ее обычаях, особенностях и колорите, увидели потрясающую и величественную красоту этих мест, богато насыщенную бушующей зеленью и мягкой прохладой субтропических, реликтовых лесов, наполненную успокаивающим журчанием и свежестью бурных рек, извилисто петляющих между величественными, каменными валунами и сине-зелеными живописными горами, подернутыми влажной дымкой, застрявших в их вершинах облаков.
Здесь было ощущение, что вот-вот из глубины одного из многочисленных ярусов этого первозданного, девственного леса, среди вздымающихся ввысь вековых стволов самшита и платана, плотно увитых лианами колхидсхого плюща, появится голова какого-нибудь древнего ящера. Поразили своей невероятной красотой также и величественный водопад Цаблнари, и лазурная заводь горной реки Чаквисцхали, образующей чарующего вида небольшое озеро, уютно расположившееся среди отвесных скал, в прозрачнейших водах которого можно освежиться. Прекрасным завершением этого невероятного дня был замечательный ужин в форелевом хозяйстве - месте не раскрученном, расположенном вдалеке от туристических троп, где в тишине и умиротворении можно насладиться вкусным, недорогим обедом или ужином.
Словом, сюда обязательно стоит приехать, чтобы увидеть все великолепие и уникальность аджарской природы, соединиться с ней, подышать ею, и сделать это я рекомендую в компании Федора - профессионала, влюбленного в эту потрясающую страну, много о ней знающего и умеющего об этом интересно и вкусно рассказать, и просто прекрасного, душевного и необычайно доброжелательного человека.

Очень рада, что такое удивительное место, как Национальный парк Мтирала, мы открыли для себя в компании
Очень рада, что такое удивительное место, как Национальный парк Мтирала, мы открыли для себя в компании
Очень рада, что такое удивительное место, как Национальный парк Мтирала, мы открыли для себя в компании
Очень рада, что такое удивительное место, как Национальный парк Мтирала, мы открыли для себя в компании
Очень рада, что такое удивительное место, как Национальный парк Мтирала, мы открыли для себя в компании
Очень рада, что такое удивительное место, как Национальный парк Мтирала, мы открыли для себя в компании
Очень рада, что такое удивительное место, как Национальный парк Мтирала, мы открыли для себя в компании
Очень рада, что такое удивительное место, как Национальный парк Мтирала, мы открыли для себя в компании+2
Очень рада, что такое удивительное место, как Национальный парк Мтирала, мы открыли для себя в компании
Очень рада, что такое удивительное место, как Национальный парк Мтирала, мы открыли для себя в компании
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Т
Благодаря Федору мы с дочерью провели замечательный день в Грузии. Каждое место, которое мы посетили, особенное и прекрасно по-своему. Вместе с тем все локации очень живописны, наполнены пением птиц, буйством
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зелени, шумом рек и водопадов. Парк Мтирала и каменистая горная река - это моя любовь. Приятно удивил обед на форелевой ферме, все очень вкусно, недорого и дружелюбно. Рекомендую этот маршрут любителям природы, желающим уйти от шума городов и зарядиться жизненной энергией. У нас это получилось. Особое спасибо Федору за оказанное внимание, предусмотрительность и приятное общение.

Благодаря Федору мы с дочерью провели замечательный день в Грузии. Каждое место, которое мы посетили, особенное
Благодаря Федору мы с дочерью провели замечательный день в Грузии. Каждое место, которое мы посетили, особенное
Благодаря Федору мы с дочерью провели замечательный день в Грузии. Каждое место, которое мы посетили, особенное
Благодаря Федору мы с дочерью провели замечательный день в Грузии. Каждое место, которое мы посетили, особенное
Благодаря Федору мы с дочерью провели замечательный день в Грузии. Каждое место, которое мы посетили, особенное
Благодаря Федору мы с дочерью провели замечательный день в Грузии. Каждое место, которое мы посетили, особенное
Благодаря Федору мы с дочерью провели замечательный день в Грузии. Каждое место, которое мы посетили, особенное
Благодаря Федору мы с дочерью провели замечательный день в Грузии. Каждое место, которое мы посетили, особенное+1
Благодаря Федору мы с дочерью провели замечательный день в Грузии. Каждое место, которое мы посетили, особенное
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И
Спасибо большое Федору за очень насыщенную и интересную экскурсию! Всей семье очень понравилось! Небанальный рассказ, красивые природные места, горное озеро после подъемов и спусков по реликтовому лесу прямо возвращает к
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жизни и дарит новый заряд сил! А обед в форелевом хозяйстве - ну просто вкуснейшее завершение экскурсионного дня! Федор терпеливый рассказчик, с радостью отвечал на все вопросы 14 летнего сына, знает очень хорошо свое дело, профессиональный гид и обаятельный человек! Всем рекомендую! 👍🔥😊 Я прошла весь путь на 6 меясяце беременности, поэтому потихоньку с остановками его может пройти каждый)

Спасибо большое Федору за очень насыщенную и интересную экскурсию! Всей семье очень понравилось! Небанальный рассказ, красивые
Спасибо большое Федору за очень насыщенную и интересную экскурсию! Всей семье очень понравилось! Небанальный рассказ, красивые
Спасибо большое Федору за очень насыщенную и интересную экскурсию! Всей семье очень понравилось! Небанальный рассказ, красивые
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Е
Отличное путешествие, прекрасно провели время. Федор настоящий профессионал своего дела, всем рекомендую👍👍👍
Отличное путешествие, прекрасно провели время. Федор настоящий профессионал своего дела, всем рекомендую👍👍👍
Отличное путешествие, прекрасно провели время. Федор настоящий профессионал своего дела, всем рекомендую👍👍👍
Отличное путешествие, прекрасно провели время. Федор настоящий профессионал своего дела, всем рекомендую👍👍👍
Отличное путешествие, прекрасно провели время. Федор настоящий профессионал своего дела, всем рекомендую👍👍👍
Отличное путешествие, прекрасно провели время. Федор настоящий профессионал своего дела, всем рекомендую👍👍👍
Отличное путешествие, прекрасно провели время. Федор настоящий профессионал своего дела, всем рекомендую👍👍👍
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Н
Все супер, комфортный темп, отличный маршрут, очень приветливый гид Федор.
Были с ребенком 8 лет, маршрут по силам ребенку.
Спасибо!
Все супер, комфортный темп, отличный маршрут, очень приветливый гид Федор.
Все супер, комфортный темп, отличный маршрут, очень приветливый гид Федор.
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