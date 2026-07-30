В парке Мтирала вас ждут тропы
5 причин купить эту экскурсию
- 🌳 Живописные виды
- 🏞 Прогулка по парку Мтирала
- 🌊 Купание в горном озере
- 🍽 Обед на форелевом хозяйстве
- 🚐 Комфортабельный транспорт
Лучшее время для посещения
Что можно увидеть
- Храм Самеба
- Чайные поля
- Парк Мтирала
- Водопад
Описание экскурсии
Батуми с высоты и красивая дорога
День начнется с лучшей обзорной площадки в окрестностях города — у величественного храма Самеба. Отсюда открывается панорама черноморского побережья Грузии и всего Батуми с пригородами, уютно расположившимися на аджарских предгорьях. Вы сделаете множество фото, а я расскажу о городе и об истории храма.
Путь к парку Мтирала пройдет вдоль побережья и через центр грузинского чаеводства с чайными полями и фабриками. По дороге поговорим о менталитете и быте жителей Аджарии — поверьте, есть чему удивиться!
Парк Мтирала — отдых для души и радость для глаз
Вам предстоит покорить красивейший маршрут национального парка — тропа пролегает вдоль горной реки. От палящего солнца мы всегда сможем спрятаться в тени редчайших растений доледникового периода, поэтому вы насладитесь свежестью и прохладой. Среди зелени можно прокатиться на зиплайне, а после вас ждет канатная переправа через бурную реку. Мы отдохнем возле горного озера, где вы искупаетесь и послушаете небанальные рассказы о Мтирале: например, о военной радио-базе на горе и о крупнейшей авиакатастрофе в Грузии.
Продвигаясь дальше сквозь джунгли, вы услышите громкий шум воды. И окажетесь у конечной цели маршрута — живописного водопада. Здесь царит природная идиллия, а капельки воды, попадающие на лицо, так приятно освежают после прогулки.
Обед в колоритном месте
Посетив множество ресторанов в округе, я выбрал лучший вариант — форелевое хозяйство у горной реки. Вы увидите, как здесь выращивают форель, в озере по соседству — карпов, а в вольере — кроликов. Отдохнете в беседках в тени деревьев с видом на красавицу-гору Мтирала. Отведаете форель, вкуснейшие блюда грузинской кухни и аджарское вино.
Кому подойдет экскурсия
Всем путешественникам (в том числе детям и пожилым людям), так как я подстраиваю маршрут под ваш комфортный темп.
Организационные детали
- Я заберу вас в вашем отеле в Кобулети и привезу обратно. Транспортные расходы включены в стоимость (комфортабельный минивэн).
- Обед не входит в стоимость
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
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Отзывы и рейтинг
Были с ребенком 8 лет, маршрут по силам ребенку.
Спасибо!