Знакомство с Батуми
Мы отправимся в Батуми — контрастный и необычный город.
Нас ждет пешая прогулка по Старому городу и Батумскому бульвару, подсвеченному невероятной, сказочной иллюминацией. Вас ждут интересные истории о жизни Батуми, его развитии и становлении.
Нас ждет пешая прогулка по Старому городу и Батумскому бульвару, подсвеченному невероятной, сказочной иллюминацией. Вас ждут интересные истории о жизни Батуми, его развитии и становлении.
Ближайшие даты:
7
июн
июн
14
июн
июн
21
июн
июн
28
июн
июн
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июл
12
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июл
19
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Старые кварталы Батуми
- Площадь Пьяцца
- Поющие фонтаны на старом бульваре
- Площадь Европы
- Парк чудес
- Мечеть Орта-Джами
- Канатная дорога Арго
- Церковь Cвятого Николая
- Морской вокзал Батуми
- Старый маяк
- Скульптура «Али и Нино»
- Театральная площадь
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Поездка в Батуми — это погружение во всеобщую атмосферу праздника. Это контрастный и необычный город, который влюбляет в себя с первых минут пребывания в нем. Вы полюбите Батуми с первого вдоха влажного субтропического воздуха, с первой чашки кофе, выпитой на бульваре, с первой велосипедной прогулки вдоль набережной, с первого заката солнца, встреченного здесь. Батуми — это место, куда всегда хочется возвращаться.
- Мы предлагаем пеший маршрут по Старому городу и Батумскому бульвару, подсвеченному невероятной, сказочной иллюминацией. Вас ждут интересные истории о жизни Батуми, его развитии и становлении.
- После нашей обзорной экскурсии вы будете хорошо ориентироваться в городе, получите подсказки, где вкусно поесть, куда сходить искупаться, где попробовать вино или чачу, куда отправиться с детьми и прочую полезную информацию о жизни курортного города.
Обратите внимание:
Экскурсия начинается в Батуми! Проезд в Батуми самостоятельный!
Важно:
Для прогулки выбирайте удобную обувь и одежду.
по средам в 10.00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги русскоговорящего гида
- Прогулка на кораблике
- Что не входит
- Личные расходы
- Место начала и завершения?
- По договоренности
- Когда и сколько длится?
- Когда: по средам в 10.00Экскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 34 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Важная информация
- Для прогулки выбирайте удобную обувь и одежду. Позаботьтесь о головном уборе
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Дата и количество участников выбирается при бронировании