Знакомство с Батуми: пешеходная экскурсия и прогулка на кораблике

Знакомство с Батуми

Описание
Фото
Выбрать день
Ответы на вопросы
Мы отправимся в Батуми — контрастный и необычный город.

Нас ждет пешая прогулка по Старому городу и Батумскому бульвару, подсвеченному невероятной, сказочной иллюминацией. Вас ждут интересные истории о жизни Батуми, его развитии и становлении.
Знакомство с Батуми: пешеходная экскурсия и прогулка на кораблике
Знакомство с Батуми: пешеходная экскурсия и прогулка на кораблике
Знакомство с Батуми: пешеходная экскурсия и прогулка на кораблике
Знакомство с Батуми: пешеходная экскурсия и прогулка на кораблике
Знакомство с Батуми: пешеходная экскурсия и прогулка на кораблике
Ближайшие даты:
7
июн
14
июн
21
июн
28
июн
5
июл
12
июл
19
июл
Ещё
даты

Что вас ожидает:

  • Старые кварталы Батуми
  • Площадь Пьяцца
  • Поющие фонтаны на старом бульваре
  • Площадь Европы
  • Парк чудес
  • Мечеть Орта-Джами
  • Канатная дорога Арго
  • Церковь Cвятого Николая
  • Морской вокзал Батуми
  • Старый маяк
  • Скульптура «Али и Нино»
  • Театральная площадь
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

  • Поездка в Батуми — это погружение во всеобщую атмосферу праздника. Это контрастный и необычный город, который влюбляет в себя с первых минут пребывания в нем. Вы полюбите Батуми с первого вдоха влажного субтропического воздуха, с первой чашки кофе, выпитой на бульваре, с первой велосипедной прогулки вдоль набережной, с первого заката солнца, встреченного здесь. Батуми — это место, куда всегда хочется возвращаться.
  • Мы предлагаем пеший маршрут по Старому городу и Батумскому бульвару, подсвеченному невероятной, сказочной иллюминацией. Вас ждут интересные истории о жизни Батуми, его развитии и становлении.
  • После нашей обзорной экскурсии вы будете хорошо ориентироваться в городе, получите подсказки, где вкусно поесть, куда сходить искупаться, где попробовать вино или чачу, куда отправиться с детьми и прочую полезную информацию о жизни курортного города.

Обратите внимание:

Экскурсия начинается в Батуми! Проезд в Батуми самостоятельный!

Важно:

Для прогулки выбирайте удобную обувь и одежду.

по средам в 10.00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги русскоговорящего гида
  • Прогулка на кораблике
Что не входит
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: по средам в 10.00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 34 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
  • Для прогулки выбирайте удобную обувь и одежду. Позаботьтесь о головном уборе
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Кобулети

Индивидуальные
Аджария
Водные развлечения
Обзорные

Похожие туры из Кобулети

Из Кобулети - к чудесам горной Аджарии
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
9 отзывов
Из Кобулети - к чудесам горной Аджарии
Батуми, водопад Махунцети, мост царицы Тамары, древнеримская крепость и дегустация вина за один день
в вашем отеле в Кобулети
Завтра
25 мая
26 мая
27 мая
150 за всё до 4 чел.
Волшебные субтропики
Индивидуальная
10 часов
Волшебные субтропики
по договоренности
25 мая
26 мая
27 мая
28 мая
от $270 за человека
Сказочная Аджария: три экскурсии за день
Мини-группа
12 часов
Сказочная Аджария: три экскурсии за день
по договоренности
28 мая
4 июня
11 июня
18 июня
$150 за человека
У нас ещё много экскурсий в Кобулети. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Кобулети
Дата и количество участников выбирается при бронировании
ХОРОШО
🧭
ТАМ