Для тех, кто отдыхает в западной Грузии, мы предлагаем поездку по трем крупнейшим святыням христианского мира:

храм Баграта,

монастырь Гелати,

уникальный храмовый комплекс Моцамета.

Храм Баграта

Величайший памятник культуры и архитектуры Грузии храм Баграта построен в X-XI веках. Этот величественный собор возвышается над Кутаиси и его видно с любой точки города.

Храм Баграта — один из лучших образцов поздней средневековой архитектуры. Он отличается изысканными, гармоничными пропорциями, изящным декором. В южном вестибюле увидим фрагменты фрески Пресвятой Богородицы, на северной стене храма — надпись о дате окончания постройки — 1003 г. На сегодняшний день храм внесен в список мировых исторических и культурных памятников ЮНЕСКО.

Монастырь Гелати

Под общим названием Гелати объединен хорошо сохранившийся богатый исторический архитектурный комплекс, в состав которого входили древний монастырь, колокольня, церковь и академия, основанный в 1106 году, великим царем Грузии Давидом Строителем.

В Гелатском монастыре сохранилось множество настенных росписей, датирующихся XII-XVIII ст. С момента основания монастырь также выполнял функцию усыпальницы для грузинских царей.

Очаровывающая красота монастыря привлекает большое количество гостей, комплекс находится под охраной ЮНЕСКОЮ, как объект культурного и исторического мирового наследия.

Источники Цхалтубо

Когда взрослые люди читают сказки о живой воде, то им кажется, что такой воды на самом деле не существует. Но это далеко не так. Такая вода есть на самом деле. И источники этой поистине волшебной влаги можно найти в Цхалтубо.

Важно знать

Для прогулки выбирайте удобную обувь и одежду, подходящую для посещения монастырей и храмов. Возьмите с собой головной убор, кофточку, купальник (для радоновых ванн), сменную обувь (для радоновых ванн).

В стоимость экскурсии включено:

услуги русскоговорящего гида,

трансфер,

вода для каждого участника тура (0.5 л.).

Туристы оплачивают самостоятельно: