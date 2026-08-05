Религиозные экскурсии по святым местам Кобулети

Найдено 3 экскурсии в категории «Святые места» в Кобулети, цены от €41. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Путешествие в каньон Мартвили и пещеру Прометея из Кобулети, термальные источники
На машине
На лодке
11 часов
45 отзывов
Групповая
до 19 чел.
Лучший выбор
Путешествие в каньон Мартвили и пещеру Прометея из Кобулети, термальные источники
Посетить красивейшие уголки Имерети, проплыть по подземной реке и услышать местные легенды в группе
Начало: Около ЖД вокзала
«Среди строгих гор, древних монастырей и культурных памятников Грузии вы найдете много похожих пейзажей, но Мартвильский каньон отличается от всего, что вы видели ранее»
Расписание: во вторник и субботу в 09:45
Завтра в 09:45
25 авг в 09:45
€41 за человека
Из Кобулети к Гомисмта - туда, где облака под ногами
На машине
9 часов
6 отзывов
Групповая
до 20 чел.
Из Кобулети к Гомисмта - туда, где облака под ногами
Настоящее погружение в душу Грузии - через пейзажи, вкусы и истории
Начало: У вашего места проживания
23 авг в 12:30
26 авг в 12:30
€50 за человека
Из Кобулети - к древним святыням Кутаиси
На машине
9 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Кобулети - к древним святыням Кутаиси
Посетить храм Баграта, Гелати и Моцамету и познакомиться с одним из древнейших городов Грузии
Начало: В удобном вам месте в Кобулети
«Вы полюбуетесь архитектурой, мозаиками и фресками, а также узнаете историю храма — от правления Баграта III до наших дней»
23 авг в 08:00
25 авг в 08:00
от €275 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

М
Из Кобулети к Гомисмта - туда, где облака под ногами
отличная, прекрасно организованная, безопасная поездка, Иван очень позитивный, с ним было интересно, познавательно, весело и еще была замечательная компания с которой было приятно провести время
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И
Из Кобулети к Гомисмта - туда, где облака под ногами
хорошие
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С
Из Кобулети к Гомисмта - туда, где облака под ногами
Ездили с родителями, понравилось всем! Очень комфортный гид Иван. Все рассказывал и отвечал на все интересующие вопросы. Организация супер! Все
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логично и комфортно. Теперь всем советую эту экскурсию. Пикник отпад. Самый вкусный арбуз который я ела. Шашлычок и хлеб. овощи и фрукты - сказка. Виды потрясающее.

Ездили с родителями, понравилось всем! Очень комфортный гид Иван. Все рассказывал и отвечал на все интересующие
Ездили с родителями, понравилось всем! Очень комфортный гид Иван. Все рассказывал и отвечал на все интересующие
Ездили с родителями, понравилось всем! Очень комфортный гид Иван. Все рассказывал и отвечал на все интересующие
Ездили с родителями, понравилось всем! Очень комфортный гид Иван. Все рассказывал и отвечал на все интересующие+5
Ездили с родителями, понравилось всем! Очень комфортный гид Иван. Все рассказывал и отвечал на все интересующие
Ездили с родителями, понравилось всем! Очень комфортный гид Иван. Все рассказывал и отвечал на все интересующие
Ездили с родителями, понравилось всем! Очень комфортный гид Иван. Все рассказывал и отвечал на все интересующие
Ездили с родителями, понравилось всем! Очень комфортный гид Иван. Все рассказывал и отвечал на все интересующие
Ездили с родителями, понравилось всем! Очень комфортный гид Иван. Все рассказывал и отвечал на все интересующие
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Евгения
Из Кобулети к Гомисмта - туда, где облака под ногами
Благодарим Ивана и его команду за прексную организацию поездки на вершину горы Гомис Мта,выше облаков! Благодарим за подаренные эмоции, пикник,
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красоту гор,чудесный закат под ногами, которую нам показал, все кто был на экскурсии с Иваном были очень довольны! Экскурсия проходит под очень интересный рассказ гида про Грузию, окружающую в поездке природу, поселения, людей! По пути посетели действующий монастырь 12 века. Имели возможность проверить себя, и искупаться в горной реке, с бурными порогами в окружении гор и заснеженных вершин. На вершине горы возле поселка Гомис Мта,в ожидании заката, был организован пикник, с очень вкусными продуктами, шашлыком, свежайшим теплым хлебом.
Водитель очень аккуратно и безопасно вел машину по серпантину.
По мнению всей группы- это были самые сильные эмоции, и одна из самых лучших экскурсий! Иван лучший гид!

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Ирина
Из Кобулети к Гомисмта - туда, где облака под ногами
Отличный гид Иван, забрали от отеля, привезли туда же, прекрасный рассказ, душевные разговоры в дороге и выше облаков. Солнце в
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облаках, лошадки и коровы. Вода, еда - всё организовано, продумано до мелочей. Явно с любовью к своему делу человек относится. Отличный водитель, безопасное вождение.

Отличный гид Иван, забрали от отеля, привезли туда же, прекрасный рассказ, душевные разговоры в дороге и
Отличный гид Иван, забрали от отеля, привезли туда же, прекрасный рассказ, душевные разговоры в дороге и
Отличный гид Иван, забрали от отеля, привезли туда же, прекрасный рассказ, душевные разговоры в дороге и
Отличный гид Иван, забрали от отеля, привезли туда же, прекрасный рассказ, душевные разговоры в дороге и+5
Отличный гид Иван, забрали от отеля, привезли туда же, прекрасный рассказ, душевные разговоры в дороге и
Отличный гид Иван, забрали от отеля, привезли туда же, прекрасный рассказ, душевные разговоры в дороге и
Отличный гид Иван, забрали от отеля, привезли туда же, прекрасный рассказ, душевные разговоры в дороге и
Отличный гид Иван, забрали от отеля, привезли туда же, прекрасный рассказ, душевные разговоры в дороге и
Отличный гид Иван, забрали от отеля, привезли туда же, прекрасный рассказ, душевные разговоры в дороге и
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Алена
Из Кобулети к Гомисмта - туда, где облака под ногами
Иван чертовски хорош как экскурсовод, а сама экскурсия - фантастика по всем фронтам. Безбожно красивые виды, душевная атмосфера, супервкусная еда,
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которой можно накормить всю изголодавшуюся группу на сутки вперед)
Для ленивых - комфортно и спокойно, для активных - интересно и красиво.
Начало экскурсии в 13.45 - ну мёд же🤭 Заза, Вам отдельное спасибо за комфортный серпантин и аутентику мероприятия;)

P.S. Очень жаль, конечно, что Ивану не удалось собственноручно организовать туалет для Анны из ранее оставленного отзыва, надеюсь, горы однажды падут к ее ногам, ради удовлетворения исключительных потребностей, ведь, как известно, чем ниже оценка у гида, тем выше сервис у нерукотворной природы)

Иван чертовски хорош как экскурсовод, а сама экскурсия - фантастика по всем фронтам. Безбожно красивые виды,
Иван чертовски хорош как экскурсовод, а сама экскурсия - фантастика по всем фронтам. Безбожно красивые виды,
Иван чертовски хорош как экскурсовод, а сама экскурсия - фантастика по всем фронтам. Безбожно красивые виды,
Иван чертовски хорош как экскурсовод, а сама экскурсия - фантастика по всем фронтам. Безбожно красивые виды,
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Всего 51 отзыв в Кобулети в категории "Святые места"

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Ответы на вопросы от путешественников по Кобулети в категории «Святые места»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Кобулети
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Путешествие в каньон Мартвили и пещеру Прометея из Кобулети, термальные источники;
  2. Из Кобулети к Гомисмта - туда, где облака под ногами;
  3. Из Кобулети - к древним святыням Кутаиси.
Сколько стоит экскурсия по Кобулети в августе 2026
Сейчас в Кобулети в категории "Святые места" можно забронировать 3 экскурсии от 41 до 275. Туристы уже оставили гидам 51 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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